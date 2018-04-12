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Что погубит США

09:17. 12 апреля 2018 Просмотров - 306 3 коммент. Опубликовал:

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Мы стоим на пороге конца Америки. Почему? Потому что на грани уничтожения сам американский Логос.

Есть ли у США философия? Европейцы считают обычно, что это убожество "философией" назвать нельзя, поскольку это больше напоминает скудоумие и гебефрению.

Гебефрения - сбой в процессе взросления, когда подросток остается таковым и после становления "взрослым", отказываясь от ответственности и рациональности. В каком-то смысле это так и есть - американская философия вполне может показаться "гебефренией".

Второе клише - также отчасти оправданное: американская философия - продолжение английской (точнее шотландской) философии "здравого смысла" (Рид, Фергюсон и т.д.). Сама эта "философия" в свою очередь сомнительна, так как представляет собой возведение предельной банальности в ранг метафизики. На ней построен утилитаризм.

Утилитаризм (например, Иеремии Бентама)  дружно ненавидят и правые и левые, так как согласно ему, критерием истины является польза, а смысл жизни - поиск наслаждений. Омерзительно и унизительно не только для человека, но даже для животного.

Однако это не американская философия, хотя названия и похожи: американская философия - прагматизм.

Смысл этой философии не так прост. Дело в том, что и утилитаризм, и "здравый смысл", и либерализм признают бытие объекта (вещей, внешнего мир) и бытие субъекта (сознания, разума, духа). И то, и то есть, и то и то соответствует определенным критериям. Между миром субъекта - пусть даже примитивным - и миром объекта, пусть самого подручного, частно-собственнического и условного можно установить разные отношения - утверждает утилитаризм. Но... прагматизм это нечто иное.

Американский прагматизм - это идея, что объект и субъект являются полностью свободными и открытыми множествами. Каждый субъект имеет право считать себя кем-угодно: Сантой, Элвисом, капитаном Америкой, марсианином, белым, чёрным, мужским, женским и т.д. Также и объект не имеет строго определенной онтологии: никто не имеет права говорить американцу - реальность такова и никакая иначе. Никто и ничто: ни наука, ни религия, ни власть, ни идеология. Реальность такая, какой её считает субъект, который в свою очередь считает себя тем, кем хочет.

Вот именно это и есть прагматизм: как в своем наиболее бытовом - подчас идиотическом - проявлении знаменитого американского невежества, так и в американской мистике и американском романтизме - Эмерсона, Торо и т.д.

Но как же быть в таком полностью открытом с обеих сторон мире? Единственным критерием является it works - "это работает". Работает и замечательно. Это и есть основа прагматистской онтологии. Не важно кто мы, не важно, что за мир вокруг нас: важен только успех взаимодействия этих двух произвольных множеств - условно "внутреннего" и условно "внешнего". It works ergo sum et ergo est. Раз работает, значит, есть. А "не работает", значит не судьба, в другой раз может быть заработает. Go ahead. Это не просто слабоумие - это слабоумие, возведенное в метафизику, которое, кстати, освобождает. В принципе на этом основании можно построить какую-угодно эпистемологию и онтологию. Лишь бы зафиксировать удовлетворяющее того, что считает себя субъектом, взаимодействие. Это может быть отталкивающим, но может быть обаятельным. Как посмотреть. Для нас конечно странно, так как русские всегда тяготели к определенной холистской онтологии - либо духовной, либо материалистической, но точно не к прагматистской.

Мы стоим на пороге конца Америки. Почему? Потому что на грани уничтожения сам американский Логос. Трамп и его избиратели - это прагматистская Америка. Но вот глобалистские либеральные элиты, которые ей правят, и которые по сути являются носителями иного -- эмигрантского - чаще всего европейского Логоса, сегодня навязывают американцам иные стандарты. Если для прагматиков каждый может быть кем захочет - коммунистом, либералом, фашистом, Элвисом, растением, кошкой и т.д., то для либералов можно быть только либералами, причем желательно левыми - "культурными марксистами", феминистами и анархистами. Это тоталитарное навязывание того, чем субъект должен быть, а чем нет, вообще не американская черта. Отсюда и ненависть к Трампу: он последний носитель коренного американского Логоса.

Поэтому глобалисты и уничтожат Америку, поскольку они начали тоталитарно предписывать нормативы субъектности. Тем самым они резко ограничили пространство внутренней и внешней свободы. И продолжают делать это. Отсюда начало нового американского Сопротивления (You are Resistance Алекса Джонса или героя сериала "Родина" О'Кифа, в котором Алекс Джонс легко угадывается). Не надо искать в нем привычные для Европы или даже для России формы: это специфически американское Сопротивление. Оно идёт во имя защиты прагматизма, самого прагматистского духа. Либералы и глобалисты настаивают на своем независимо от того, "работает ли это или нет".  Это совсем иная - совершенно неамериканская - философия.

 

Вот как обстоят дело в философии: прагматистский Логос на грани уничтожения. Но... не будет его, не будет и Америки.

Источник: zavtra.ru

Метки: дугин, мнение эксперта, философия
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3 коммент.»

  • 794 156
    Павл 12 апреля 2018 в 10:10 Ссылка Пометить
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    А в России всё хорошо что ли, в отличии от Америки? Скорее на пороге конца России стоим, об этом думать нужно в первую очередь.

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      jackomb Павл 12 апреля 2018 в 10:40 Ссылка Пометить
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      Сколько вам лет интересно, что задаёте такие вопросы? По каким учебникам вы учились? Неужели вы не видите разницы между США и Россией, да она же очевидна. Россия имеет много тысячелетнюю историю, тогда, как США моложе Большого театра. Да и дело не в молодости и старости страны, а в зрелости нации, в исторических скрепах, в ментальности наконец. Что скажите для вас дороже всего, что вы больше всего цените? Явно у жителя США абсолютно другие ценности, нежели у жителя России, да и в обще для западного человека не существует такого понятия, как мы, для них главное это- я. И этим всё сказано и поэтому США настал конец и мы его наблюдаем. И А. Дугин весьма корректно и точно описал причины падения Америки, как государства, так и нации в целом, в конечном счёте они станут теми, кем и были- беглыми каторжниками и бывшими чёрными рабами.

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        Павл jackomb 12 апреля 2018 в 10:46 Ссылка Пометить
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        Статья из времён СССР, тогда можно было меряться духовностью с США. Сейчас у нас всё намного печальнее, чем у них.

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