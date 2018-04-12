Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире

Большой смотр китайского флота

22:16. 12 апреля 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Отличная фотоподборка от товарища Дамбиева посвященная масштабному военно-морскому параду китайского флота в южно-китайском море, который лично принимал председатель КНР Си Цзиньпин.
Достаточно наглядные картины растущих амбиций Китая и его огромной кораблестроительной программы. Возглавлял парад авианосец "Ляонин", двоюродный родственник нашего "Адмирала Кузнецова", который до 2021 ушел на ремонт и модернизацию.





































































https://dambiev.livejournal.com/1140660.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: азия, Видео, Китай, кнр, парады, си цзиньпин, флот, фотографии
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Если вы хотите китайских темпов экономического роста, политический порядок должен быть как в Китае
...покупала «друзей», их флоты и армии, чтобы воевать...развязывания большой войны, которая сможет решить большие проблемы большой .... «Если вы хотите китайских темпов экономического роста, политический...А если полиция не смотрит на дипломатические удостоверения, ...
Что было на Дальнем Востоке в первой половине 20-го века?
...и деградацию - что это вызывает большое число вопросов.Наконец, личности некоторых...полного вырождения,развалилась, и не смотря на то, что последний император...то, что теперь китайские историки "вспоминают" про китайский флот и китайские корабли... хорошо, что...
Восстанавливаем прошлое: Чина
... полувека спустя после плаваний туда китайского флота, название «Чина» используется для ... Синьхай площадь города Далянь, самая большая площадь в Азии. Xinhai Jinjiang...Иоганн Баптист Хоманн (1663 - 1724) смотреть целиком Примерный перевод заглавия: "Новейшая...
Сирия, последние новости 26 сентября 2015
...надо "амнистировать" и вообще "реалистично смотреть на вещи".Типа "умеренные".Тут...сами выпестовали Халифат, который по большому счету является продуктом деятельности администрации....com, который первый сообщил о китайском флоте у берегов Сирии, явно имитирует...
Великая Скифия и суперэтнос русов. Часть 1
... никуда не делась, составив большую часть населения.Только часть людей.... Она позволяла вооружать большие армии, формировать флоты.Великая СкифияВ начале 1...огромное влияние на китайскую цивилизацию – подробнее смотрите в статье Китайская цивилизация и Великая...
Гигантский все таки корабль этот "Левиафан"
... по поводу китайского флота во время первой Японо-Китайской войны... да...вполне человеческими.Я сравнил эти большие корабли с гигантским "Левиафаном...метров этак c 20-ть.Смотрим, суко, на рейлинг ... "картинко",....... , просто устал смотреть на гамно да.Я честно...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>