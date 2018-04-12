Большой смотр китайского флота
22:16. 12 апреля 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Отличная фотоподборка от товарища Дамбиева посвященная масштабному военно-морскому параду китайского флота в южно-китайском море, который лично принимал председатель КНР Си Цзиньпин.
Достаточно наглядные картины растущих амбиций Китая и его огромной кораблестроительной программы. Возглавлял парад авианосец "Ляонин", двоюродный родственник нашего "Адмирала Кузнецова", который до 2021 ушел на ремонт и модернизацию.
https://dambiev.livejournal.com/1140660.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com