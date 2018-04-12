Адекватное питание как фактор духовного роста. Замалеева Г. А.

1 ступень развития личности - отказ от убийства животных

Попытки ТНК сохранить миф о необходимости животной пищи.

термин вегетарианство как код доступа в эгрегор восточного ведизма.

Термин Адекватное питание, смыслы.

Здоровая микрофлора - гарантия идеальной работы "трофостата" по синтезу всего необходимого, белков в том числе.

Два губительных процесса в кишечнике - гниение и брожение. Условия для гниения, последствия.

Условия для брожения, виды брожения. Спиртовое брожение как предпосылка к хроническому ацидозу и риску по потенциальному алкоголизму для детей.

В каком случае фрукты могут принести вред.

Жиры как тормоз усвоения сахаров. Истинная причина повышения уровня сахара в крови.

Калорийная теория - несовершенна, но понятна для большинства, поэтому пока приемлема.

Формула Д.Грэхема 80-10-10

Игнорирование листовой зелени - серьезная ошибка.

Адекватная физнагрузка - обязательное условие хорошего самочувствия.

Почему резкое изменение типа питания противопоказано на фоне беременности.