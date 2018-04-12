Адекватное питание как фактор духовного роста. Замалеева Г. А.
14:01. 12 апреля 2018 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал: Правдозор
1 ступень развития личности - отказ от убийства животных
Попытки ТНК сохранить миф о необходимости животной пищи.
термин вегетарианство как код доступа в эгрегор восточного ведизма.
Термин Адекватное питание, смыслы.
Здоровая микрофлора - гарантия идеальной работы "трофостата" по синтезу всего необходимого, белков в том числе.
Два губительных процесса в кишечнике - гниение и брожение. Условия для гниения, последствия.
Условия для брожения, виды брожения. Спиртовое брожение как предпосылка к хроническому ацидозу и риску по потенциальному алкоголизму для детей.
В каком случае фрукты могут принести вред.
Жиры как тормоз усвоения сахаров. Истинная причина повышения уровня сахара в крови.
Калорийная теория - несовершенна, но понятна для большинства, поэтому пока приемлема.
Формула Д.Грэхема 80-10-10
Игнорирование листовой зелени - серьезная ошибка.
Адекватная физнагрузка - обязательное условие хорошего самочувствия.
Почему резкое изменение типа питания противопоказано на фоне беременности.