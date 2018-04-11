Во всем виноват Мюллер
16:34. 11 апреля 2018 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Чудеса излияний в Твиттере президента США продолжаются.
Большая часть "плохой крови" с Россией вызвана «Поддельным и коррупционным Российским расследованием», возглавляемой всеми приверженцами демократов или людьми, которые работали на Обаму. Мюллер наиболее конфликтен из них (за исключением Розенштейна, подписавшего письмо FISA и Коми). Нет сговора, поэтому они сходят с ума!
Фактически, Трамп озвучил то, о чем я вчера уже писал https://colonelcassad.livejournal.com/4111874.html Его банально загоняют в угол, требуя ударить по России, чтобы доказать, что он не связан с Россией. И с учетом того, что его команда с которой он победил на выборах по большей части разгромлена, он оказался в заложниках у тех, на кого пытался опереться в борьбе с демократами и примкнувшей к ним части республиканского истеблишмента. Причем даже если он ударит, это никак не спасет его от дальнейших обвинений, потому что и в этом случае будут говорить, что он нанес удар по России, чтобы отвести подозрения о своих связях с Россией. Чтобы он не сделал, он не может этого избежать, ударит он или нет. Будет ли он хвалить Путина или ругать, оппоненты на его счет все уже решили, точно так же как без всяких доказательств назначили виновных в деле Скрипаля и фейковой хим.атакой в Думе. В этом есть определенная историческая ирония, когда человек дающий голословные оценки, сам становится их жертвой, после чего формально самый могущественный человек на Земле бежит жаловаться подписчикам в Твиттер, что его преследуют.
PS. И чтобы театр вашингтонского абсурда стал полным, в Пентагоне заявили, что не в курсе заявлений Трампа в Твиттере.
Источник: colonelcassad.livejournal.com