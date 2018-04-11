Тьерри Мейсан. Конец международному праву?

Война на Большом Ближнем Востоке должна закончиться через шесть месяцев, то есть после вывода американских войск. Однако ничто не говорит о том, что в каждой из подвергшихся агрессии стран, установится мир. Сегодня делается попытка покончить с международным правом. Закончится ли это разделом мира на две части или всеобщим конфликтом?

Намерен ли Запад соблюдать международное право? Этот вопрос был задан российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на Московской конференции по международной безопасности [1].

Последние несколько лет Вашингтон придерживался концепции «односторонности», при которой международное право и ООН должны перестать действовать, а США стали бы единственной силой.

Такая концепция обусловлена самой историей США: прибывшие в Америку колонисты намеревались там разбогатеть и жили, как вздумается. Каждая община устанавливала свои собственные законы и не допускала вмешательства центральной власти в местные дела. А президент и Конгресс отвечали только за оборону и внешнюю политику, но, как и граждане, они не признавали над собой никакой власти.

Билл Клинтон атаковал Югославию в нарушение международного права. Джордж Буш мл. сделал то же самое в отношении Ирака, а Барак Обама начал войну против Ливии и Сирии. Что касается Дональда Трампа, он никогда не скрывал своего пренебрежения к международным правилам.

Имея в виду доктрину Цебровски-Барнетта [2], Сергей Лавров заявил: «Создаётся устойчивое впечатление, что американцы стремятся сохранять на этом огромном геополитическом пространстве состояние управляемого хаоса, рассчитывая использовать его для того, чтобы оправдать бессрочное военное присутствие США в регионе, и для продвижения своей односторонней повестки дня».

Соединённое Королевство тоже с международным правом не церемонится. В прошлом месяце оно обвинило Москву в отравлении Скрипаля, не имея ни малейших доказательств, и пыталось созвать Генеральную ассамблею ООН с целью исключить Россию из Совета безопасности. Конечно, англосаксам проще было бы самим диктовать право и не учитывать мнение тех, кто с ними не согласен.

Москва не верит, что эта инициатива исходит от Лондона. Она считает, что всем заправляет Вашингтон.

Глобализация англосаксонских ценностей привела к делению государств на классы. Однако не следует смешивать эту проблему с существованием права вето. Конечно, ООН, утверждая равенство между государствами, будь они сильными или слабыми, выделяет в Совет безопасности пять членов, обладающих правом вето. Эта директория, включающая главных победителей во Второй мировой войне, необходима для поддержания принципа наднационального права. При этом, если директория не может найти решение, Генеральная ассамблея может выработать своё решение. По крайней мере, теоретически, потому что малые страны, если они проголосуют против, будут подвергнуты ответным мерам.

У англосаксов нет понятия чести, для них существует только прибыль, так что значение предложения той или иной страны отныне оценивается экономическим развитием этой страны. Тем не менее, трём странам удалось в течение последних нескольких лет добиться, чтобы их заслушали по существу их предложений, а не в зависимости от их экономики: Иран Махмуда Ахмадинежада ( сегодня он находится под домашним арестом в своей собственной стране), Венесуэла Уго Чавеса и Святейший Престол.

Путаница, порождённая англосаксонскими ценностями, привела к созданию неправительственных организаций, учреждаемых частными лицами или некоммерческими организациями. Но одно порождает другое. Государства-члены Международного союза электросвязи, например, отказались от права совершать сделки в пользу частных операторов связи, создавших свой «Консультативный комитет».

Связь или телекоммуникационные системы, будучи средствами пропаганды, становятся частью международных отношений. На смену лжи, начиная от госсекретаря США, размахивающего пробиркой с белым порошком, до британского министерства иностранных дел, заявляющего о якобы российском происхождении применённого в Солсбери боевого отравляющего вещества «Новичок», приходит уважение, но в него мало верится.

В первые годы после создания ООН пыталась не допустить информационную войну, но сегодня ей предаются все постоянные члены Совета безопасности.

Самое худшее произошло в 2012 г., когда Вашингтону удалось назначить вторым лицом в ООН одного из своих самых радикальных ястребов Джеффри Фелтмана [3]. После этого все войны планируются в Нью-Йорке в учреждении, призванном их предупреждать.

Россия сегодня обеспокоена намерением Запада блокировать ООН. В противном случае она вынуждена будет создать альтернативную организацию, но при этом обмен мнениями между блоками станет невозможным.

По мере того, как общество, лишённое законов, превращается в хаос, в котором человек человеку волк, так и мир станет полем брани, если международное право не будет действовать.