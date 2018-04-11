Сводки от ополчения Новороссии 11 апреля 2018
- 11:18 “Пасхальное перемирие” окончено: обстрел Куйбышевского района Донецка.
- 11:06 ВСУ обстреляли окраину Донецка.
- 10:42 ВСУ в 5 утра открыли огонь по Донецку.
- 10:05 Трое жителей Донецка ранены обстрелом ВСУ, — командование (ОБНОВЛЕНО).
- 09:05 ВСУ били тяжелой артиллерией по окраинам Донецка, есть разрушения, — командование ДНР (ФОТО).
- 06:45 Мощный артобстрел Донецка: ВСУ открыли огонь по северным районам города (ФОТО, ВИДЕО).
“Пасхальное перемирие” окончено: обстрел Куйбышевского района Донецка
ВСУ обстреляли окраину Донецка
ВСУ в 5 утра открыли огонь по Донецку
Трое жителей Донецка ранены обстрелом ВСУ, — командование (ОБНОВЛЕНО)
Трое мирных жителей ранены в Куйбышевском районе Донецка и поселке Старомихайловка на западе города в результате утренних обстрелов с позиций ВСУ.
Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.
«В результате обстрела двое жителей в Старомихайловке получили ранения, доставлены в городскую больницу № 24 Донецка, — отметили там. — В Куйбышевском районе ранения получил мужчина».
Кроме того, по уточненной информации командования, количество поврежденных домостроений увеличилось до восьми.
«Поселок шахты им. Абакумова — повреждены два домостроения, в Старомихайловке — три домостроения по улице Ленина, еще три домостроения повреждены в Куйбышевском районе города», — уточнили в командовании.
Напомним, утром 11 апреля ВСУ нанесли массированные артиллерийские и минометные удары по северной и западной окраинам столицы ДНР.
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ВСУ били тяжелой артиллерией по окраинам Донецка, есть разрушения, — командование ДНР (ФОТО)
В командовании ДНР подтвердили информацию о массированном артобстреле северных районов Донецка и села Спартак украинскими военными.
Повреждены как минимум три дома в Куйбышевском районе столицы Республики.
«С 05:10 обстрелу на Донецком направлении подверглись: поселок шахты им. Абакумова, район «Вольво-центра», Спартак и Старомихайловка.
С позиций ВСУ выпущено 35 артснарядов калибра 122 мм, 125 мин калибра 120 мм и 55 мин калибра 82 мм», — говорится в сообщении командования.
В соцсетях местные жители сообщают о следующих повреждениях:
— ул. Ленкоранская, 12, 13, 14: повреждено остекление;
— ул. Ленкоранская, 13а: попадание во двор, повреждено остекление и автомобиль во дворе (см. фото ниже);
— ул. Ленкоранская, 17: попадание во двор, повреждено остекление;
— ул. Лузина, 6: повреждено остекление;
— пр. Степаненко, 10: поврежден дом;
— Старомихайловка, ул. Ленина: попадание в дом (точный адрес неизвестен — прим. РВ); мужчина и женщина госпитализированы.
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Фото предоставлены источником «Русской Весны»
Мощный артобстрел Донецка: ВСУ открыли огонь по северным районам города (ФОТО, ВИДЕО)
11 апреля около 5 утра ВСУ начали мощный артобстрел Донецка. Под огнём оказались северные районы города.
Жители столицы ДНР сообщают, что таких сильных обстрелов не было уже давно.
Под огнем артиллерии ВСУ оказался микрорайон Первая площадка (Админпоселок), поселок шахты «Октябрьский рудник» и «Северный».
О массированном артогне сообщают жители Куйбышевского и Кировского районов, Ветки, Текстильщика, Горняка.
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По предварительным данным, прилёты зафиксированы на улицах Ленкоранская, Лузина и на проспекте Степаненко.
Добавим, однако, что официального подтверждения этой информации пока нет. «Русская Весна» следит за ситуацией в Донецке.
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На фото: район Западного автовокзала