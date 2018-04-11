Сводки от ополчения Новороссии 11 апреля 2018

Трое мирных жителей ранены в Куйбышевском районе Донецка и поселке Старомихайловка на западе города в результате утренних обстрелов с позиций ВСУ.

Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.

«В результате обстрела двое жителей в Старомихайловке получили ранения, доставлены в городскую больницу № 24 Донецка, — отметили там. — В Куйбышевском районе ранения получил мужчина».

Кроме того, по уточненной информации командования, количество поврежденных домостроений увеличилось до восьми.

«Поселок шахты им. Абакумова — повреждены два домостроения, в Старомихайловке — три домостроения по улице Ленина, еще три домостроения повреждены в Куйбышевском районе города», — уточнили в командовании.

Напомним, утром 11 апреля ВСУ нанесли массированные артиллерийские и минометные удары по северной и западной окраинам столицы ДНР.

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