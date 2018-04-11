Система убивающая разум

Концептуал СМИ В Москве кардинальным образом меняется система школьного образования

В школах в авральном порядке внед­ряется система электронного обучения. Проект экспериментальный, предварительно не опробованный, не имеющий аналогов в мире. В прошлом учебном году в Москве электронное обучение пытались внедрить в 8 пилотных школах. Педагогической общественности неизвестны результаты эксперимента даже по этим школам.Очевидно, что проведенный эксперимент не является представительным, сроки проведения слишком кратки и явно недостаточны, выборка слишком мала, искусственно подобрана. Сроки проведения ничтожно малы и не могут дать представительных результатов.По замыслу «реформаторов» московского департамента образования, благодаря использованию новейших электронно-информационных технологий все столичные школы будут объединены в одно электронное образовательное пространство. На уроках ученики, начиная с начальных классов, должны пользоваться исключительно индивидуальными планшетами или смартфонами, связываясь по Wi-Fi с интерактивной доской в классе, заполнять в них тексты, читать электронные учебники, «посещать» виртуальные экскурсии, пользоваться виртуальными лабораториями, электронными библиотеками и обучающими компьютерными играми.Сейчас идёт массовое техническое переоснащение столичных школ. Классы оборудуются интерактивными досками, роутерами Wi-Fi и т.д. Учителя спешно проходят обучение по новой системе, тренируются создавать электронные уроки, наполнять электронные библиотеки новыми материалами. Для этого к ним приставлены «тьютеры» – инструкторы по внедрению «московской электронной школы». Педагогов и директоров стимулируют для участия в проекте материально. Разработчики электронных материалов для Московской электронной школы (МЭШ) получат гранты от правительства Москвы. Их сумма будет зависеть от востребованности (количество скачиваний материалов) и составит от 10 до 150 тыс. рублей.Подавляющее число родителей не в курсе происходящего, поскольку сведения о готовящемся кардинальном преобразовании столичной системы воспитания и обучения скудны и обрывочны.В общественное пространство в качестве успокаивающего информационного прикрытия массированно вбрасываются материалы PR-кампании с голословным утверждением об выдающихся успехах московской образовательной системы. Успехи эти более чем сомнительны. Нет серьёзной аргументированной базы для сравнения. Опытные педагоги ещё советской школы полностью вытеснены из столичного школьного пространства. Корпус директоров московских школ тщательно сформирован из людей, полностью лояльных лихим нововведениям. Нет оценок беспристрастных независимых экспертов. Всё это выглядит как хорошо подготовленное манипулирование фактами. А факты таковы: катастрофическое падение среди подростков школьного возраста знаний, грамотности, способности к запоминанию и критическому мышлению.Угрозой национальной безопасности назвала 26 февраля существующую систему образования педагог, председатель Московского отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Анна Кульчицкая на круглом столе Общественной палаты РФ «Состояние и профилактика преступности среди несовершеннолетних».Проект электронной школы должен заработать уже с сентября 2018 года. Почему такая авральная спешка? Почему всё происходит в атмосфере замалчивания? Внимание общества отвлечено избирательной кампанией, событиями на Украине и в Сирии. Общество наше медленно приходит в себя после погрома «лихих девяностых»: здоровые тенденции в нашей жизни постепенно набирают силу, и маятник социальных процессов может качнуться не в пользу пятой колонны, поэтому «реформаторам»-разрушителям надо спешить…Вся эта реформа – похоже, волюнтаристская инициатива департамента образования Москвы и Минобрнауки. Никакого экспертного широкого общественного обсуждения эта трата колоссальных бюджетных денег не проходила. Отсутствует нормативная и законодательная базы подобного электронного обучения. Московская электронная школа может резко изменить (в какую сторону?) судьбу сотен тысяч людей, судьбы подопытных детей и педагогов.Всё познаётся в сравнении. Какова ситуация с внедрением виртуального элект­ронного обучения в «граде на холме», в самой передовой и демократичной стране мира – США?В наиболее технологически продвинутом государстве современности в сфере школьного образования наблюдаются диаметрально противоположные процессы.Дети руководителей американских IT-компаний занимаются в школах, где вообще нет компьютеров.В то время как московских школьников опускают в стихию виртуального цифрового мира с непредсказуемым контентом, куда легко войти и очень трудно выйти, технический директор всемирно известной фирмы eBay определил своих детей учиться в школу без компьютеров. Так же поступили руководители и сотрудники других мегакорпораций: Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard… Внешний вид школы в Силиконовой долине прост и старомоден: стеллажи с энциклопедиями, атласами, справочниками, деревянные парты, старинная классная доска с цветными мелками, традиционные бумажные тетради и учебники, цветные карандаши, приспособления для лепки из глины и иголки для шитья… В школе запрещены любые виды компьютеров, педагоги настоятельно не рекомендуют учащимся использовать компьютеры и гаджеты дома…Развивая жизненно важную для детей мелкую моторику, на специальных уроках ученики вяжут спицами, похвалы и высоких оценок удостаиваются ученики с красивым чётким ровным почерком.На одном из уроков ученики второго класса, стоя в кругу, повторяют за учителем стихотворение, одновременно играя с мешочком, наполненным фасолью для обучения синхронизации действий тела и мозга.Родители детей – выдающиеся программисты, ведущие специалисты в области компьютерной техники – применительно к обучению и воспитанию своих детей уверены, что компьютеры не позволяют развиваться творческому мышлению подростков, внимательности, памяти, двигательной активности, коммуникабельности – другими словами, школа, желающая добра своим питомцам, и компьютеры – несовместимы. Эти родители считают, что после завершения обучения молодые люди без труда в домашних условиях легко освоят технологии общения с программами компьютеров, если такая необходимость на тот момент возникнет. Компьютеры легко освоить, поскольку для пользователя технологии общения с компьютером очень простые.Известный американский учёный Пол Томас, профессор Университета Фурмана, написал 12 книг об образовательных методиках в государственных учреждениях и показал, что для образовательного процесса лучше, если компьютеры используются как можно меньше: «Образование – это прежде всего личностное переживание, получение опыта. Компьютерные технологии только отвлекают, когда нужны грамотность, умение считать и способность критически мыслить».«Дети сотрудников IT-компаний учатся в обычных школах без компьютеров» (РИА «Катюша». 26.11.17).Компьютеры отсутствуют в системе образования в закрытых элитных школах Англии и Японии. На действительно заботящиеся о своих питомцах московские национальные грузинские, еврейские, армянские школы реформа не распространяется…Проигнорировали эту странную реформу частные школы для детей состоятельных родителей, например известная Ломоносовская школа…Действительно, при капитализме настоящее фундаментальное образование – для богатых?Помимо всего прочего, реформа нарушает элементарные санитарно-гигиенические нормы обучения детей.Кто проводил серьёзные исследования о воздействии излучения электронных устройств на организм человека, тем более детей? А был ли определён объём электромагнитного излучения от множества различных устройств, находящихся в одном помещении, не возникнет ли эффект резонанса, синергии? В практике разработчиков МЭШ в каждом классе должен быть свой роутер, интерактивная доска, 25–30 планшетов учащихся, планшет у учителя, электронные книги, мобильные телефоны. И это в помещении только одного класса, а сколько классов в здании школы?Для справки: оценка Научного центра здоровья детей РАМН учебных занятий с привлечением электронных планшетов в 7-х классах показала, что при гигиенически рациональной организации урока (оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков – 60–80%) общая продолжительность работы с планшетом за урок должна составлять не более 15 минут, а непрерывная – не более 4 минут. Соответствуют ли методики преподавания в среде МЭШ этим рекомендациям? Нет, не соответствуют.С большой степенью вероятности мы получаем больное поколение? Почему надо экспериментировать сразу на всех детях? Почему такая спешка? Для объективной оценки МЭШ необходимы независимая беспристрастная экспертиза высококлассных специалистов, длительный эксперимент в течение нескольких лет в разных регионах страны. Необходимо заранее на основании фундаментальной доказательной базы определить: каково влияние навязываемой компьютеризации и виртуализации на общее здоровье, на зрение и осанку, на способность продолжения рода, психику, интеллектуальное и духовное развитие, умение дружить, сопереживать, на социализацию школьников, смогут ли они стать достойными гражданами нашего государства, патриотами своего Отечества.Легко догадаться, что в системе МЭШ учитель постепенно станет лишним, а затем при массовом чипировании населения лишней станет и сама школа.В Высшей школе экономики уже обсуждается возможность замены лекторов на онлайн-курсы.Академик Георгий Фурсей считает, что замена личного активного общения с преподавателем на диалог с экраном монитора недопустима…Для цифровой среды МЭШ нужно огромное количество компьютеров, планшетов, смартфонов. Наша промышленность эти устройства не производит – в результате происходит импорт западной техники на огромные суммы из нашего тощего бюджета. Насколько это оправданно в наших экономических реалиях?В чьих интересах нахрапом осуществ­ляется эта реформа?Кто выгодополучатель? Однозначно – не ученики…Хотелось бы выслушать аргументированное мнение обо всём сказанном опытных педагогов, родителей, медиков, и не только из Москвы.

Александр БОЧКОВ,

член Союза писателей России



============================================================================

Рекомендуем:

Школа Базарного

============================================================================