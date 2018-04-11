Шведская школа запретила домашние задания и контрольные из-за стресса учеников

Одна из средних школ города Буден на севере Швеции ввела временный запрет на домашние задания, контрольные работы и экзамены в течение всего апреля, объяснив это заботой о здоровье учеников, сообщает шведское телевидение SVT.

«Школа Стюрескулан в Будене вводит запрет на домашние задания и тесты в течение всего апреля после исследований о стрессе среди учеников», — поясняется на сайте SVT.

Введенный запрет является временным, он касается учеников с седьмого по девятые классы и всех школьных предметов, кроме единого национального экзамена, который ежегодно перед летними каникулами проводится среди девятиклассников.

«Мы постоянно слышим о том, что согласно исследованиям наши дети плохо себя чувствуют и что это зависит от высокого уровня стресса, который они постоянно испытывают. Это наш способ попытаться уменьшить стресс», — сказала телевидению ректор школы Петронелла Сирка, поясняя решение.

Если запрет скажется положительно на работе учителей и учебе школьников, то его продлят на два месяца после летних каникул, сказала она.

Позже руководство школы собирается оценить эффект от введенной меры и надеется, что на полный запрет на экзамены и домашние задания школа сможет перейти в 2019 году. Во время эксперимента предлагается оценивать знания учеников во время занятий.

Дискуссии о том, нужны ли ученикам домашние задания или нет, какая от них польза и что будет, если школы вообще откажутся от этого, ведутся в Швеции не первый год. Как поясняется на сайте Управления по делам школьного образования Швеции, домашние задания, к примеру, не являются обязательным требованием, поэтому в одних школах они есть, а другие полностью отказываются от них. Запрет в школе в городе Буден необычен тем, что поводом для него стал стресс и забота о здоровье учеников, а также тем, что школа намерена отказаться и от экзаменов.

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