Сергей Королёв – гениальный изобретатель

12 апреля 1961 года на околоземную орбиту впервые был выведен космический аппарат, несущий на борту человека. Полётам Гагарина предшествовали запуски спутников и пробные старты с собаками. Первыми это грандиозное событие осуществила страна под названием – СССР. А человеком запустившим ракету в космос являлся Сергей Павлович Королёв. Но всё было не так просто – руководство страны толкали иные силы. В противостоянии империалистам Америки приходилась отдавать приоритет не космосу, а вооружению. А так как борьба за лидерство имела ещё и идеологическое значение, то на карту ставилось много, сил не жалел никто.

Сергей Павлович Королёв (1907 – 1966) родился в Житомире. Революцию встретил в Одессе. Жизнь Королёва не баловала. Сложные отношения между родителями и их последующий развод заставил Сергея ещё в юные годы браться за самостоятельное воспитание своего характера. Детство он проводил у бабушки. В годы гражданской войны, во время контрреволюции убили его лучшего друга Опанаса – это стало первой трагедией в жизни юного Королёва.

Школы тогда не работали – Сергей занимался дома. Он уже в те годы навсегда и в серьёз увлекся полётами в небо. Придумывать и строить летательные аппараты стало для него важнее всего на свете, он читал статьи по авиации, конструированию и авиамоделированию. Заметив увлечения своего пасынка, отчим Григорий Михайлович отвёл его в модельный кружок. Вместе с этим Сергей работал в производственной мастерской школы – учащиеся изготавливали материалы из дерева: грабли, топорища, лопаты.

Дела начали улучшаться. Гидроотряд стал его путеводной звездой, очень пригодилась столярная школа – Сергей начинает создавать планеры. Но это не единственное занятие, которое его увлекает, он проявлял и другие способности. Например, посещал математические и астрономические кружки, гимнастические и боксёрские секции, успевал ходить на музыкальные и литературные вечера, часто покупал книги.

В 1923 году к народу СССР поступил призыв – построить собственный воздушный флот. Тогда же было создано общество воздухоплавания и авиации Украины и Крыма, где Сергей сразу стал членом этого общества. Как-то однажды Сергей опоздал к ужину, и мать спросила его, почему он пришёл так поздно. Ответ Сергея несколько удивил маму: «Читал на заводе рабочим лекции по планеризму, я ведь инструктор этого кружка».

Во время учёбы Сергей познакомился со своей первой любовью Ксенией Винцентини, которой пришлось разделить горечь самых трудных лет будущего конструктора. Но больше всего Сергея беспокоил другой вопрос: его проект по созданию своего первого планера. И следуя намеченной цели, он добился успеха – в июле 1924 года его проект полностью утвердился.

В августе того же года Сергей получил свидетельство о среднем образовании со специальностью каменщика и черепичника. Получив образование и специальность, Королёв осмеливается на более серьёзное дело: строить самолёты и летать на них. Но для достижения этой цели ему необходимо было поступить в Военно-воздушную академию, и он настаивал, несмотря на сопротивление мамы. Удостоверившись в том, что сына невозможно переубедить, Мария Николаевна согласилась.

Но путь к мечте был неимоверно тяжёлым, можно даже сказать жестоким и в чём-то несправедливым. Отец навсегда ушёл из жизни Сергея, а страна нередко подвергалась опасности изнутри. Но волю этого человека не смогли сломить самые сложные испытания – то, что вело вперёд, было сильнее невзгод и терзаний.

Как ни странно, но именно мать, подтолкнувшая его к желанной цели, долгие годы препятствовала этому изо всех сил. Она не хотела, чтоб её сын пострадал, а ещё хуже разбился на самолёте, и поэтому всячески переубеждала его и направляла в другое русло. Но именно тогда, когда перед Сергеем встала проблема поступления в Военно-воздушную академию, мать Мария Николаевна помогла ему. Дело в том, что для поступления требовалось отслужить в Красной Армии и достигнуть 18 лет, но мать попросила сделать исключение для её сына, приложив справку подтверждающий факт проекта безмоторного самолёта К-5.

Пока комиссия выносила решение, 19 августа 1924 года Сергей поступил в институт г. Киева. Московская академия осталась в стороне.

В институте, где учился Сергей, авиационное отделение открыть не вышло. Эта новость очень огорчила его – кружка для работы очень недоставало. Но ректор В. Ф. Бобров посоветовал желающим получить авиационное техническое образование, перевестись в Московское высшее техническое училище или сделать попытку поступить в Военно-воздушную академию. Сергей не откладывая ни дня, уезжает Москву, где его мать уже добилась исключения для принятия своего сына в качестве слушателя.

В августе 1926 года Сергей приехал в Москву. При попытке поступить в МВТУ получил отказ. Но Королёв не терял надежды и, собрав все документы, вновь отправился в МВТУ. После беседы с деканом он был зачислен в специальную вечернюю группу по аэромеханике. Мечты сбывались. В Москве открылась планерная школа, идеи рождались одна за другой, а главное событие уже было рядом.

И тут наступил момент, ставший для Королёва переломным, он встретил человека сумевшего произвести на него огромное и полезное впечатление, им был Константин Эдуардович Циолковский. Эта встреча стала решающей в жизни Сергея Павловича: мечта о полётах в космос перерастала в реальность. Строить ракеты и летать на них – вот что явилось смыслом всей его жизни.

Но до осуществления главной цели было ещё далеко, Королёв продолжал строить планеры и усердно разрабатывать реактивные двигатели. Он осознал простую, но важную для себя вещь: без сильных моторов авиация далеко не продвинется.

Как ни странно, но ещё в 1933 году Королёв обещал, что в течение четырёх-пяти лет даст стране двигатели способные развивать скорость до 1000 км. в час. Но по ложному донесению его обвинили во вредительстве и в сентябре 1938 года назначили срок: 10 лет тюремного заключения в исправительно-трудовых лагерях с поражением в правах на пять лет. В стороне остались не только реактивные разработки, но и ракеты больших калибров со скоростью до 800 – 1000 метров в секунду…

Через два года Королёва перевели в ОКБ под руководством А.Н. Туполева, где он принимал участие над конструированием самолёта ПЕ-2 и ТУ-2. Вместе с ним работали и другие заключённые. Условия жизни улучшились, но обвинений с Королёва не сняли.

В 1939 году началась война. В начале 40-х годов, когда нацисты рвались к вершине мирового господства, человечество оказалось на грани порабощения. В Северо-восточной Германии на полигоне Пенемюнде разрабатывались баллистические ракеты «Фау-2». На Англию, в основном на Лондон сыпались снаряды доставляемые ракетой. Гитлер грезил местью и уничтожением и не жалел средств для бомбардировки Британии. Результаты немцев не удовлетворяли – ракеты запускались всё чаще.

Но именно тогда война взвела механизм послуживший началом космической «эпопеи»; и тогда были заложены первые семена, сумевшие принести большие плоды в освоение внеземного пространства.

Узнавая из газет о бомбардировке Британии баллистическими ракетами, Сергей Павлович серьёзно расстраивался: из-за того, что до сих пор погибали люди и из-за того, что немцы обгоняли Советский Союз. Ведь его разработки могли куда раньше привести СССР к наличию подобных ракет, но находясь в заключении Королёв не занимался авиастроением и поэтому упустил самое дорогое – время.

После разгрома Третьего рейха, между СССР и США завязалась гонка за покорение космоса. В Америке её возглавлял ранее служивший нацистам штурмбанфюрер СС – Вернер фон Браун. В Советском Союзе Главой ракетного конструирования был назначен – Сергей Павлович Королёв. Ещё в 1944 году по личному поручению Сталина Сергея Павловича наконец-то освободили из заключения. С него сняли судимость, но в реабилитации отказали.

Немецкая разработка «ФАУ-2» была взята в качестве основы для испытаний. На её базе создавались разные варианты ракет. Но КБ под управлением Королёва разработало свои варианты космических аппаратов, и в 1956 году была создана двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. Ракета имела отделяющуюся головную часть и была успешно испытана на космодроме в КазССР.

Жизнь налаживалась, Королёв возвращался к давней мечте, но на смену радости пришла беда – расставание с Ксенией и дочкой Натальей. С Наталкой (так он называл свою дочь), отношения уже не улучшились. Королёв встретил новую любовь – Нину, которая осталась с ним до конца его напряжённых дней. И эти дни наполнялись событиями – событиями грандиозными, потрясшими весь земной шар; событиями которые в истории человечества открывали новую космическую эпоху.

4 октября 1957 года советские учёные совершили великий прорыв: в космическое пространство отправился первый в мире искусственный спутник Земли – «Спутник-1». Сообщение о запуске ракеты на орбиту Земли стало для Америки шоком. Социализм превзошёл капитализм и первым вывел летающий аппарат на околоземное пространство.

Но у Королёва была своеобразная манера, которая и вела его от слов к действию: как только был завершён один проект, Королёв уже планировал следующий. И это проект был рискованным и даже дерзким: 12 апреля 1961 года на околоземную орбиту вышел аппарат с человеком внутри – им стал Юрий Алексеевич Гагарин. И тут американцам было над чем поработать: их ракета значительно отличалась от советской и по мощности и по весу.

Не сдержав откровенности можно сказать, что жизнь Сергея Павловича прошла через множество испытаний: не обоснованное предъявление обвинений, допросы с применением грубой силы, пребывание в исправительных лагерях и как следствие – ранний уход из жизни в 59 лет.

В гигантском строительстве великих сооружений никогда не бывает единогласного мнения, случается, что идея опережает возможности человека, но советские конструкторы и космонавты смогли осуществить задуманное Королёвым. На помощь пришли и братья наши меньшие – собаки: Белка и Стрелка, ЗИБ (заместитель исчезнувшего Бобика), Звёздочка и другие. Аппараты Королёва запускались на Венеру, на Марс, на Луну; под его руководством разрабатывались космические корабли «Союз».

После полёта в космос Ю. Гагарина, Королёв ещё не раз удивлял мир достижениями своего КБ: 6 августа 1961 года корабль-спутник с Г. Титовым на борту совершил более 17 оборотов вокруг земли в течение 25 часов 18 минут. Не осталась без полёта в космос и женщина – ею стала знаменитая на весь мир Валентина Владимировна Терешкова. Первым в открытый космос снова вышел советский человек – Алексей Леонов на борту с Павлом Беляевым. Лишь одна мечта осталась не осуществлённой – это высадка человека на луну по программе пилотируемых полётов.

Сегодня С.П. Королёва можно без сомнения назвать величайшим гением в истории человечества. Всю свою жизнь он посвятил небу, все свои силы он отдал космосу. А ведь тогда, когда его ракеты взметнули в небо, о нём не знали ни в Америке, ни в СССР. Только после его смерти весь мир услышал имя героя, который вопреки бедам сумел отмыть своё имя и оторвать от земли огромную космическую ракету. В 1957 году Королёва реабилитировали.

Сергей Королёв прошёл испытание: и неволей и выполнением поставленной перед собой задачи. Но сил пришлось отдать слишком много в борьбе за лидерство и за справедливость.