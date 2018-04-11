Главная » История, Мировоззрение, Невероятное в мире

Сергей Черняховский. Британия и Россия

19:59. 11 апреля 2018 Просмотров - 110 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: www.km.ru
Стиль политики Великобритании и в отношении России, и других стран: выступить провокатором – и примирителем, поджигателем – и выгодоприобретателем.

Британия и Россия – две страны в Европе, наибольшее время сохраняющие непрерывным свой национальный суверенитет.

Иногда – с очень интересными перипетиями отношений в истории. Скажем, Гита, дочь последнего англосаксонского короля Англии Гарольда Второго, погибшего в битве при Гастингсе, стала женой Владимира Мономаха, и с известной точки зрении можно было бы считать, что с того момента права законные на английский престол перешли к роду Рюриковичей.

В конце XVI века в какой-то момент всерьез рассматривался вопрос о браке Иоанна Грозного с Елизаветой Тюдор. Рюриковичами были английские короли Карл II Стюарт, Яков II Cтюарт, королевы Мария и Анна Стюарт – в целом с 1660 по 1714 год, то есть утратили власть в Великобритании более чем на сто лет позже, чем Рюриковичи утратили её в России.

Да и казнь последнего русского царя Николая была во многом предрешена отказом его двоюродного брата Георга, короля Великобритании, предоставить ему убежище.

Британия и Россия представляли два противоположных края Европы и в чем-то две противоположности: Британия – маленькая с динамично развивающейся экономикой, сильным флотом, малым числом природных ресурсов и относительно небольшой, не созданной для континентальных войн армией, и огромная Россия, с относительно замедленным развитием, но неисчислимыми природными и людскими ресурсами и неисчислимой армией.

Английская промышленность и непобедимый флот с одной стороны, российские ресурсы и непобедимая армия – с другой. Потенциально это мог быть блестящий и непобедимый союз. Но он никогда не мог быть прочным и долговременным, поскольку всегда после его победы возникал бы вопрос – в какой же из двух столиц — английской или русской — и кто должен принимать главные решения.

С определенного момента Англия всегда стремилась подчинить своей воле Европу – хотя бы чтоб по своим правилам и неограниченно продавать на континенте свои товары, но не имела для этого достаточно сильной армии.

Примерно с того же момента Россия всегда могла завоевать Европу, но, с одной стороны, никогда к этому не стремилась, с другой, как было после войны 1812 года, на этом лишь тормозила бы свое развитие.

Англии нужны были русская пшеница и русские природные ресурсы, и ей было слишком сложно компенсировать их потерю, России – английские промышленные товары и машины, но покупая их, она тормозила свое промышленное развитие, хотя без излишних усилий могла его обеспечить.

Поэтому последние столетия Англия была заинтересована в решении противоречивой задачи: использовать потенциал России для своей борьбы за контроль над континентом, но не позволить России получить адекватный выигрыш во влиянии за свои военные и политические успехи.

Причем не допустить усиление России для Британии во многом оказывалось важнее, чем даже добиться собственного успеха.

Так, скажем, в преддверии Крымской войны 1853-56 гг. император Николай Первый, при всей своей реакционности, пытался действовать с учетом национальных интересов всех значимых европейских держав, в том числе и Британии, и предлагал принять совместные решения по «Восточному вопросу» — прекращению гниющего и поражающего постоянные конфликты существования Османской империи.

Предполагалось, что Британии получит именно то, что она и хотела и к чему стремилась – контроль над Египтом. Но Англию не устроил даже такой выигрыш, если при этом происходило усиление России. И она – и именно она — сделала все, чтобы конфликт между Россией и Стамбулом превратился в войну.

При этом в частных отношениях Англия всегда льстила и улыбалась России, но всегда увлекала её на те действия, в которых Россия выносила главные потери, а Англия – возможно больший выигрыш. Хотя так она вела себя по отношению ко всем, казалось бы, союзникам.

Даже в той же Крымской войне основную тяжесть боевых действий она возложила на Францию – ее же войска по тем или иным причинам старались большей частью избежать боевых столкновений с русской армией.

Россия в этой войне потеряла убитыми и умершими от ран и болезней почти 150 тысяч человек, Франция – почти 100 тысяч, Османская империя – 45 тысяч, но Великобритания – немногим более двадцати.

Потери Британии во Второй мировой войне составили 380 тысяч человек, чуть меньше, чем у Греции (415) и чуть больше, чем у Чехословакии — в обоих случаях не самых активных участников боевых действий той войны.

Можно было бы приводить и другие примеры из истории европейских войн последних столетий. Не имея армии, достаточной для самостоятельного ведения войны, она либо покупала наемников у тех либо иных европейских правителей, как это было в войне с американскими колониями, либо провоцировала на войну других, сталкивая их интересы интригами и дипломатической игрой.

Когда-то давно Карл Маркс написал свою не самую известную работу «Разоблачения дипломатической истории XVIII века». Работа была начата в 1856 году – как раз на фоне Крымской войны, смыкалась с рядом его статей по этому вопросу и памфлетом «Лорд Пальмерстон» и ставила себе задачей проанализировать и осмыслить суть и содержание англо-российских отношений.

В работе множество интересных наблюдений – как правило, крайне малокомплиментарных и к правителям России, и к правителям Англии.

Оценивать работу можно с разных позиций, впрочем, ругают её в основном те, кто невнимательно прочитал и не до конца понял, особенно в контексте той роли, которую в судьбе революций на рубеже 1840-50-х гг. сыграло вмешательство Николая Первого. Что вмешивался он и спасал прусскую и австрийскую монархию напрасно – стало понятно и ему самому к середине пятидесятых, когда спасенные им из монархической солидарности правители его же и предали, проявив «общеевропейскую солидарность».

Важнее другое: чуть ли не главная отмеченная им черта в отношениях тайной дипломатии Англии и России в 18 веке – лицемерие. Лицемерие Англии, чья политика в тайных личных сношениях с Петербургом выглядит чуть ли не русофильской – на фоне официально предпринимаемых действий и мер.

То есть в личных контактах английская власть всегда льстила России и обещала ей помощь и содействие, одобряла её позицию, выражала понимание и подталкивала к политике, которую также обещала поддержать – но официально проводила абсолютно иной курс. Каждый раз, оправдывая его теми или иными обстоятельствами. Никогда не говорила правду. Всегда лгала. Всегда интриговала. Всегда предавала.

Если не говорить о более раннем периоде, Британия втянула Россию в наполеоновские войны, включая, если быть честными до конца, и войну 1812 года, Британия столкнула Россию и Турцию в Крымской войне, Британия не дала России воспользоваться плодами победы в войне за освобождение Болгарии 1877-78 гг., Британия толкнула Германию на начало Первой мировой войны, пообещав ей как минимум нейтралитет — и обманув: многократно установлено, что Вильгельм Второй никогда не начал бы войну с Россией, если бы полагал, что Англия выступит ее противником.

О роли Англии в начале Второй мировой нужно говорить с особым пристрастием, причем именно её правительство максимально затягивало открытие Второго фронта против Германии.

К довершению – именно Черчилль своей известной речью толкнул США и СССР к Холодной войне – причем как только она достаточно разгорелась, сам же предложил себя как посредника для урегулирования.

Все это – стиль политики Великобритании и в отношении России, да и других стран: выступить провокатором – и примирителем, поджигателем – и выгодоприобретателем. Поссорить и призвать к примирению, использовать игру чужих сил – чтобы в итоге заставить их обеспечить приз для себя.

Для чего Черчилль провоцировал Холодную войну – чтобы повысить стремительно падающую в мире роль Великобритании. Для чего Мэй устроила скандал по ничем по факту не подтвержденной историей с отравлением Скрипалей – с высокой степенью вероятности для того же.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Когда-то в Британии уже была своего рода «химическая истерия»
....km.ru Когда-то в Британии уже была своего рода «химическая... лет после прекращения истерии в Британии были приняты законы, запрещавшие католикам... уверена, что окажется безнаказанной. Автор: Сергей Черняховский Источник: nstarikov.ru
Олигархи, трепещите: Навальный вас сдал
...сделать", — пишет Reuters. Британия накажет путинских олигархов новыми санкциями... независимого эколого-политологического университета Сергей Черняховский, "замечательный российский Кардиоцентр ... завершил интервью "Правде.Ру" Сергей Черняховский.
Бэкграунд, выпуск-252 за 7 апреля 2012
... 90-ые годы, США и Британия бомбили его как по рецепту... же академии имени генерала армии Черняховского дальше? Их вроде бы учат..., председатель Черноморского поселкового совета Сергей Удалов. Субтитр, Сергей Анатольевич Удалов, глава Черноморского...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>