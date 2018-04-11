Почему Россию постоянно трясет, а Китай — нет

На фото: грузовое судно с четырьмя причальными кранами. Китайская фирма Zhenhua Heavy Industrial имеет самую большую долю в мире в производстве кранов-причалов. (Фото: ZUMA/TASS)

Генсек Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин в связи с начавшейся торговой войной с США заявил о намерении КНР наращивать импорт. Он отметил, что Китай не гонится за положительным торговым балансом. «Внутренний спрос является основной движущей силой экономического развития Китая, а также остается обязательным требованием для удовлетворения ежедневно растущих потребностей народа в лучшей жизни», — сказал китайский лидер.

На днях эксперт «Свободной прессы», директор фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов как раз предсказал, что Китай пойдёт по такому пути.

По его словам, компартия КНР разработала программу, предусматривающую повышение уровня жизни более чем 800 миллионов китайцев. «Во всех программных документах китайской компартии звучит цифра 800 миллионов китайцев, уровень жизни которых предполагается поднимать. Они, согласно новой социальной норме, должны потреблять на уровне пусть и не самых богатых, но европейских стран. Таким образом, Китай как бы заявляет, что готов заменить потребляющих его продукцию американцев на собственных граждан. То есть резерв для торговой войны с США, без ущерба для собственной экономики у Китая есть», — сказал эксперт.

То есть, по сути, Си Цзиньпин завуалированным образом объявил ту же торговую войну США, поставив задачу увеличить внутренний китайский потребительский спрос. При этом постепенно будет происходить переключение тех производственных мощностей, которые сейчас работают на США и другие страны, на внутренний рынок. Таким образом, нынешняя модель должна смениться на государственную модель социалистической экономики, снижающую уровень социального расслоения в стране.

После объявления новых антироссийских санкций США, ударивших по нашим крупным компаниям, таким как «РУСАЛ», становится ещё более актуальным вопрос: а может ли Россия пойти по китайскому пути, наращивая внутреннее производство для удовлетворения внутреннего же спроса?

— Безусловно, Россия может пойти по пути Китая, — считает Алексей Анпилогов — Никаких религиозных или культурно-исторических табу на этот счёт я не припоминаю. Если говорить серьёзно, такая экономическая модель, основанная на удовлетворении внутреннего спроса, уже имела место в Советском Союзе. Хотя надо понимать, что СССР, как, кстати, и Китай, на начальном этапе экономического развития серьёзного вкладывался в тяжёлую промышленность и инфраструктуру. Это было то, что мы сейчас называем индустриализацией, благодаря которой была создана новая экономика, позволившая выиграть Великую Отечественную войну. При этом промышленная продукция первым делом шла на внутренний рынок, а на Запад продавалось избыточное сырьё. А на Западе покупались высокие технологии того времени.

Конечно, исторические условия складывались так, что на потребительские нужды населения внимание уделялось в последнюю очередь, если говорить, например, о продукции лёгкой промышленности. То есть самолёты и ракеты у нас были передовые, а туалетная бумага вошла в обиход только в 60-е годы прошлого века, на десятилетия позже, чем в Европе.

Что касается Китая, то ещё во время мирового кризиса 2008 года там порядка 40% ВВП переключили на модернизацию собственной экономики. Это привело к тому, что в китайской экономике фантастическими темпами начала расти норма возобновления основного капитала. На пике она составляла порядка 20% в год. Для сравнения — в США чистая норма возобновления основного капитала составляет 3,5%. То есть, грубо говоря, американская экономика обновляется раз в 30 лет. А китайская — в разы быстрее.

В России мы можем вполне пойти по пути роста внутреннего производства. Для этого нужно инвестировать в производство в разы больше, чем сейчас. И никакой громадной инфляции, чем постоянно пугают нас либеральные экономисты, это не вызовет. По крайней мере, первые 5 лет, пока производство становится на ноги.

Опыт китайских товарищей как раз говорит, что сначала необходимо создать передовые производства в стране, а потом уже за счёт качества и дешевизны отечественных товаров, повышения пошлин на импортные товары, там, где это необходимо, будет расти потребление товаров собственного производства. Таким образом, в частности, будет решено проклятье золотовалютных резервов, которые в России не работают на собственную экономику. Этот рецепт уже не раз проверен в других странах.

«СП»: — Почему же в России его не вводят в действие?

— Потому что существующая элита в стране в значительной части — компрадорская. Эта часть элиты настроена на вывод капиталов из России, даже без последующего их частичного возвращения. И если мы начнём действовать вышеописанным способом, эта элита сильно потеряет свои позиции, а то и вовсе окажется не у дел. Конечно, она старается сделать всё, чтобы не допустить этого. Нынешним олигархам придётся тратить деньги на поддержку отечественных предприятий. А это дело хлопотное.

До последнего времени они занимались тем, что брали у государства огромные деньги на мифическую поддержку банковской системы. Для сравнения — с 2014 по 2017 годы на спасение банков было потрачено больше трёх триллионов рублей. А, к примеру, на финансирование Российской академии наук за это время было потрачено в 1000 раз меньше. При этом многие банки спасались не для того, что сохранить банковскую систему Россию, а для того, чтобы могла быть сохранена система вывода капиталов, зачастую украденных, из страны.

Поэтому, пока банковская компрадорская элита не будет смещена с лидирующих позиций в России, трудно говорить о полноценной переориентации нашей промышленности на внутренний спрос по примеру Китая.

«СП»: — Часто либералы говорят, что в СССР у нас было внутреннее производство, однако всё равно все гонялись за импортом. Да и сегодня, если выбирать между отечественными туфлями и итальянскими, то потребитель с деньгами всегда выберет импорт. Не получится ли, что товары мы производить начнём в больших количествах, но покупателя своего они будут находить с трудом?

— Можно вспомнить, что Япония до середины прошлого века не очень-то блистала качеством своей продукции, мягко говоря. Когда японцы выходили на рынок США в 50-х годах 20 века, на товарах название страны-производителя писали как можно мельче. Поскольку до этого считалось, что японцы способны хорошо делать разве что палочки для суши. Поэтому, например, словосочетание японская электроника звучала как оксюморон.

Можно вспомнить и то, что производил Китай 30 лет назад. Разве что китайские термосы находили спрос в СССР.

И Япония, и Китай пошли по пути модернизации собственной экономики. Они вкладывались, а Китай и до сих пор вкладывается, в собственные производства.

А до этого по такому пути пошла и Германия, когда железный канцлер Бисмарк в пику Англии, обладавшей самой мощной на тот момент экономикой, заявил: «Мы будем делать и покупать немецкое». Эта политика в итоге и привела к выдвижению Германии в мировые экономические и политические лидеры.

Я не считаю русский народ ленивым или бездарным. Когда надо, мы создаём передовые изделия на планете.

Для того чтобы экономика начала развиваться в полную мощь, необходима целенаправленная государственная политика, чего мы пока, к сожалению, не видим.

Тон по-прежнему задают либеральные экономисты, которые говорят — а зачем нам тратиться на развитие собственного производства, если проще и быстрее купить за рубежом. Именно поэтому оставшиеся у нас передовые отрасли — самолётостроение, космос, атомная промышленность — буксуют. Поскольку трудно найти высококлассных рабочих специалистов, инженеров и т. д.То есть без возврата инвестиций в свою промышленность, мы обречены на постепенную деградацию и оставшихся у нас высокотехнологичных отраслей. Должна быть общая государственная политика, начиная от лёгкой промышленности, и заканчивая космической отраслью.

Кстати говоря, что касается пищевой промышленности, мы уже доказали, что наши продукты могут быть не хуже и даже лучше тех, что производят в любой части света.

Конечно, чтобы восстановить какие-то высокотехнологичные отрасли понадобится семь, десять лет и больше. Но без этого невозможно говорить об экономическом, а, в конечном счёте, и политическом суверенитете страны.

«СП»: — Вы привели пример с Китаем. Однако начал он своё экономическое развитие 30 лет назад во многом благодаря наличию дешёвой рабочей силы. Сегодня в России не так много людей, которые согласятся работать за невысокую плату в трудных условиях. Мало того, мы стоим перед проблемой старения населения и сокращения доли трудоспособных граждан.

— Надо учитывать все факторы производства в комплексе. Да, в России не самая дешёвая рабочая сила. И я как раз не призываю выезжать именно на увеличении числа низкооплачиваемых работников. Но у нас есть самые дешёвые ресурсы по самым разным категориям. Можно сделать самые дешёвые энергоносители в мире. Их можно в значительной степени перерабатывать рядом с местом производства.

Сейчас либеральные экономисты не любят вспоминать, что у газового главка в СССР существовал план строительства заводов по переработке сибирского газа рядом с его месторождениями. Можно было получать дешёвый и качественный полиэтилен, полипропилен и массу других товаров, которые с гораздо большей прибавочной стоимостью шли бы на экспорт и покрытие внутреннего спроса. Кстати, по такому пути сейчас пошла Саудовская Аравия. А господин Гайдар в начале 90-х годов зарубил данный проект строительства газоперерабатывающих заводов на корню.

Сейчас надо возвращаться к таким проектам. Да, у нас не самые лучшие климатические условия, не всё будет гладко с демографией в ближайшее время, но у нас есть свои конкурентные преимущества, которыми надо пользоваться.