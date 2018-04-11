Они прилетят
14:34. 11 апреля 2018 Просмотров - 187 Нет комментариев Опубликовал: brahman
"Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они прилетят, славные, новые и"«умные"! Нельзя быть партнерами с газовым животным-убийцей, которое получает удовольствие, убивая людей" ;
Далее накал бреда лишь нарастал.
Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, и это включает в себя «холодную войну». Для этого нет оснований. Россия нуждается в нас, чтобы помочь с их экономикой, что было бы очень легко сделать, и нам нужно, чтобы все нации работали вместе. Остановить гонку вооружений?
Плюрализм мнений в отдельно взятой голове.
Источник: colonelcassad.livejournal.com