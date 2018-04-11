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Они прилетят

14:34. 11 апреля 2018 Просмотров - 187 Нет комментариев Опубликовал:


"Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они прилетят, славные, новые и"«умные"! Нельзя быть партнерами с газовым животным-убийцей, которое получает удовольствие, убивая людей" ;

Далее накал бреда лишь нарастал.



Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, и это включает в себя «холодную войну». Для этого нет оснований. Россия нуждается в нас, чтобы помочь с их экономикой, что было бы очень легко сделать, и нам нужно, чтобы все нации работали вместе. Остановить гонку вооружений?

Плюрализм мнений в отдельно взятой голове.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: война в сирии, Россия, сирия, США, Трамп
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