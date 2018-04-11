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Новости Украины и Новороссии 11 апреля 2018

11:35. 11 апреля 2018 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал:

«Хорошие новости из Берлина»: «Нафтогаз» о заявлении Меркель по «Северному потоку — 2»

«Хорошие новости из Берлина»: «Нафтогаз» о заявлении Меркель по «Северному потоку — 2» | Русская весна

«Нафтогаз Украины» рассчитывает, что позиция Германии по реализации проекта «Северный поток — 2», повлияет на другие страны Евросоюза.

«Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте „Северный поток — 2”. Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины.

Надеемся, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, уже принятым Еврокомиссией и Европарламентом», — говорится в сообщении «Нафтогаза» в соцсети.

«Северный поток — 2» перестают называть сугубо коммерческим делом даже его традиционные поклонники. Он стремительно теряет завитки шерсти ягнёнка, из-под которых проступает его настоящая суть: геополитическое оружие Кремля, направленное против Европы», — такими словами кончается сообщение.

Как сообщала «Русская Весна», в ходе встречи с Петром Порошенко Меркель заявила, что реализация «Северного потока — 2» невозможна без определения будущей роли украинского транзита.

По словам канцлера, в телефонном разговоре с Владимиром Путиным она подчеркнула, что Украина должна остаться страной — транзитером газа.

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Метки: важное, компиляция
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