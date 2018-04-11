Глава Центробанка объяснила, почему пенсионеры бедны
18:43. 11 апреля 2018 Просмотров - 24 Один комментарий Опубликовал: Вадим
Низкий уровень жизни пожилых людей в России как только не объясняли. Но круче всех это высказалась Эльвира Набиуллина: "Бедные, потому что копить не умеют".
Председатель Центрального банка Российской Федерации заявила, что проблема пенсионеров состоит в том, что они не умеют инвестировать и копить деньги. Только вот что копить, и куда инвестировать с типичной российской пенсией, она, к сожалению, не уточнила.
Чтобы вам было понятно, о чём речь: доход вышеупомянутой Набиулиной - 27 млн рублей в год (это только приблизительная цифра, которая известна). С таким доходом можно легко экономить, копить и инвестировать, да и вообще делать всё что душе угодно. Её заявление подтверждает, что она вообще не в курсе, как живут пенсионеры в России.
Что делать пенсионерам, у которых годовой доход - в пределах 100 000 рублей? Им остаётся только отказаться от еды, лекарств и переехать жить в коробку, в таком случае возможно они и смогут делать инвестиции. И то не факт.
Всё становится понятным, если учесть тот факт, что Набиулина - ученица Егора Гайдара. Проводить реформы, не имея представления о реальном положении дел - это любимое занятие как Гайдара, так и его учеников. Кстати, господин Улюкаев тоже его ученик, но ни к чему хорошему это не привело, ныне он находится в тюрьме.
Источник: https://fishki.net/2560490-glava-centrobanka-nazvala-glavnuju-problemu-bednyh-pensionerov.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com © Fishki.net
А здесь из другого источника под названием "НЕЛЮДЬ" :
Заявление Набиуллиной, прозвучавшее на днях, о том, что российские пенсионеры бедные потому, что не умеют копить и инвестировать, безусловно, должно войти отдельным документом на будущий трибунал по расследованию государственных преступлений правящего сегодня в России режима. Хотя, откровенно говоря, ничем особенным это утверждение не отличается. Во все времена правящая знать искренне удивлялась, почему эти холопы не могут заменить хлеб пирожными и тем самым закрыть проблему недостачи калорий.
Российсккие нобили, как и какая-нибудь Мария-Антуанетта - они не про развитие страны или народа, и чем именно управляют, они представляют себе крайне смутно. Поэтому и базовая этика этих особей совершенно нечеловеческая, это обычная нелюдь, и применять к ним человеческие понятия проблематично.
Другой вопрос, что присутствие этих людей в высшем звене управления страной ставит вопрос о ее дальнейшем существовании. Государство - это институт управления страной и людьми. И если государство, как инструмент, решает совершенно иные задачи, чем сохранение и развитие объекта управления, то рано или поздно, но объект либо прекратит существование, либо будет вынужден создавать новую систему управления, более адекватную существующим противоречиям. Выбор на самом деле вполне однозначен: или-или. Любой другой вариант выбором не является в принципе.
https://zen.yandex.ru/media/el_murid/neliud-5ac8cfb5a936f403513e7eae
Источник : https://el-murid.livejournal.com/3753919.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
Лучше-бы объяснила ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ ОНА получает от Государства 27 лямов в год.
Источник: fishki.net
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Таких тварей надо время от времени выбрасывать без денег и документов в города России, чтобы знали почём фунт лиха, и потом не вякали по телеку что другие жить не умеют.