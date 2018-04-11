Глава Центробанка объяснила, почему пенсионеры бедны

Низкий уровень жизни пожилых людей в России как только не объясняли. Но круче всех это высказалась Эльвира Набиуллина: "Бедные, потому что копить не умеют".

Всё становится понятным, если учесть тот факт, что Набиулина - ученица Егора Гайдара. Проводить реформы, не имея представления о реальном положении дел - это любимое занятие как Гайдара, так и его учеников. Кстати, господин Улюкаев тоже его ученик, но ни к чему хорошему это не привело, ныне он находится в тюрьме.





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Заявление Набиуллиной, прозвучавшее на днях, о том, что российские пенсионеры бедные потому, что не умеют копить и инвестировать, безусловно, должно войти отдельным документом на будущий трибунал по расследованию государственных преступлений правящего сегодня в России режима. Хотя, откровенно говоря, ничем особенным это утверждение не отличается. Во все времена правящая знать искренне удивлялась, почему эти холопы не могут заменить хлеб пирожными и тем самым закрыть проблему недостачи калорий.

Российсккие нобили, как и какая-нибудь Мария-Антуанетта - они не про развитие страны или народа, и чем именно управляют, они представляют себе крайне смутно. Поэтому и базовая этика этих особей совершенно нечеловеческая, это обычная нелюдь, и применять к ним человеческие понятия проблематично.

Другой вопрос, что присутствие этих людей в высшем звене управления страной ставит вопрос о ее дальнейшем существовании. Государство - это институт управления страной и людьми. И если государство, как инструмент, решает совершенно иные задачи, чем сохранение и развитие объекта управления, то рано или поздно, но объект либо прекратит существование, либо будет вынужден создавать новую систему управления, более адекватную существующим противоречиям. Выбор на самом деле вполне однозначен: или-или. Любой другой вариант выбором не является в принципе.