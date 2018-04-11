Александр Прозоров: Империя неизбежна! Руслан Хубиев: Ключевые факты о России.

В связи с происходящими в данный момент событиями вокруг Сирии, вспомнились две давние публикации 2015-2016 гг.. одна за авторством писателя Александра Прозорова, а другая - журналиста Руслана Хубиева.

Материал не очень короткий, но стоит того, чтобы освежить его в памяти..- В.Л.

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Александр Прозоров: Империя неизбежна!

У русского народа есть несколько отличительных черт, одна из которых — уникальная способность к самоорганизации и государственности.

Всякий раз, когда исторические трагедии выталкивали Россию за черту разрушения — она неизбежно возрождалась, становясь еще более крепкой страной, чем ранее. Так было всегда, с самых древних незапамятных времен. Мы не знаем, как наша страна называлась во время своего первого рождения, но обилие святилищ Велеса, раскиданных от Рейна до Урала, доказывают: она существовала!

Она была всегда, как надежда и опора каждого человека, пришедшего в этот мир — и находки археологов этому лишнее подтверждение. Россия восстановилась как государство после страшной эпидемии, уничтожившей первую нашу державу, она восстановилась после распада полумифической Монгольской империи, после Великой Смуты, пустившей безбожных ляхов в самый Кремль, после Октябрьского переворота, когда нас пытался уничтожить весь цивилизованный кагал, после распада СССР, когда эта попытка была предпринята снова.

Наиболее ярко эта особенность видна в сравнении с другими народами. Гармонично развиваясь под покровительством России и демонстрируя миру разнообразные таланты своих представителей, практически все народности рухнули в дикость и нищету, едва выйдя из состава СССР, лишившись российского управления. Где теперь грузинские или прибалтийские писатели, певцы, режиссеры? Их больше нет, а на культурных и богатых еще совсем недавно землях плодится бедность, расцветают в самых разнузданных формах расизм, фашизм, пропагандируется людоедская философия. В Прибалтике, Польше, Молдавии, а теперь еще и на Украине к власти всплыли злобные отщепенцы, которым в приличном обществе никто и никогда не подаст руки.

На всем пространстве СНГ только России и Белоруссии — наследнице русского же государства, Великого Княжества Литовского, — удалось сохранить культуру, науку, полноценное образование, армию, промышленность. События последних лет показывают, что народы, особенно пережившие в своей истории латинизацию, не способны существовать без внешнего управления. Только Россия способна обеспечить всем народностям и отдельным людям возможность полноценного гармоничного развития.

Присущее русским людям на генетическом уровне стремление к справедливости всегда позволяла России оставаться лучшей страной и опорой человечества, совестью планеты. Даже сегодня она остается единственной из развитых стран, у которой совершенно нет цензуры, сегодня, как и всегда, она признает людей свободными и воюет против рабства. Сегодня, как и всегда, она никого не делит ни по расовым, ни по религиозным признакам, требуя равной справедливости ко всем. Мы одинаково готовы поддерживать и мусульманский Ирак, и православную Сербию, и католическую Венесуэлу.

Мы не делим людей по цвету кожи — для русского человека справедливость важнее происхождения. Сегодня, как и всегда, в России нет расизма, не делается никаких попыток выстроить фашистские порядки.

Нашим современникам неплохо бы вспомнить империю, которая была самой счастливой в истории человечества. Это Монгольская империя. Согласно легендам о ее истории, создавалась она, к сожалению, отнюдь не белоручками. Но — народы в составе этой империи имели полное и свободное право на свою религию, свой уклад, своих правителей, а налог в имперскую казну был довольно мал. Русские князья, например, добровольно жертвовали на Церковь в Византию втрое больше, чем платили монголам.

Под пятой империи на долгих два века вся цивилизованная ойкумена погрузилась в мир, и то, что за все это время историки не отмечают ни одного восстания, лишний раз доказывает, когда именно в прошлом существовал Золотой век.

Правду рассказывают о Монгольской империи или нет — но точно такую страну русским удалось создать еще раз. Это Российская империя. Страна, где любой народ имел право жить своим укладом, своей верой, даже со своими местными правителями. Империя гарантировала им главное: защиту. Защиту от истребления, защиту от войн, защиту от несправедливости.

Именно этим была Россия на протяжении всей своей истории: совестью человечества и мечом Господа. Именно она неизменно карала разбойников мирового масштаба, защищая цивилизованный мир от гибели. Именно она билась с Османской империей, когда та поглощала чужие земли, именно она осаживала Карлов и Сигизмундов, Фридрихов и Сулейманов, Наполеонов и Гитлеров, когда те хотели насадить европейские порядки на головы честных людей. С тех пор ненависть к Руси и питает сердце Европы. Это ненависть бандита к тюремщику, который не позволяет убийце заняться разбоем. Россия — это совесть человечества и меч Господа.

Она является одной из редких стран, которой нечего стыдиться в своей истории. Она не рождала Наполеона, как Франция, или Гитлера, как Германия. Она не вырезала армян, как Турция, не проводила геноцида славян, евреев и цыган, как эсэсовцы всех национальностей. Она не придумывала концлагерей, государственного терроризма, она не возвеличивала бандитов в национальные герои, не выжигала города с мирным населением, как Англия, она не применяла в войнах все виды оружия массового поражения, как США.

И хотя трудно ставить в вину итальянцам события такой древности — но на Руси не было Рима. Города-государства, построившего свою демократию на рабстве, наслаждающегося публичными убийствами невинных людей, человеческими жертвоприношениями. Рима, граждане которого убивали собственных детей ради «планирования семьи». Рима, по наследству передавшего свой кровавый людоедский менталитет современной «Западной цивилизации». На пути как раз этого менталитета крови и разбоя, на пути как раз этого «европейского порядка» и вставала Россия раз за разом, век за веком, со времен Гостомысла и до Великой Отечественной войны.

Россию пытаются попрекать пьянством — но молчат о том, что такова участь всех развитых государств. Не меньше пьют в Германии, Японии, Англии. В США даже президент — алкоголик, а уж про запои гостей из ухоженной Финляндии в Питере и окрест ходят анекдоты и легенды. Россию нередко пытаются попрекать репрессиями против народов.

Но почему-то молчат о том, что выселялись именно те народы, которые активно поддерживали врага во время войны, и происходило выселение во время войны для обеспечения безопасности тылов Красной армии. Россию пытаются попрекнуть Катынью, в которой гитлеровцы расстреляли десятки тысяч поляков — но делают это те, кто истребил после советско-польской войны 80 000 пленных красноармейцев. России предлагают стыдиться оккупации Прибалтики, забывая о том, что как раз оккупации и не было, равно как и прибалтийских стран никогда не было в истории. Было добровольное возвращение окраинных территорий в состав древней страны. Россию пытаются пристыдить войной с Финляндией, но молчат, что наша держава всего лишь вернула свои земли — согласно древнему Ореховскому миру.

России предлагают стыдиться Афганистана. Но каждый воин-интернационалист знает, зачем приходил в эту страну. Русские строили там больницы, школы, заводы, электростанции — и убивали тех, кто мешал это делать. Интересно, что могут сказать о своих делах солдаты Империи Лжи, которая воюет непрерывно? Что они убивали корейцев напалмом и бактериологическим оружием, а вьетнамцев — напалмом и химическим? Что иракцев и афганцев убивали высокоточно, панамцев и гренадцев — просто так, что камбоджийцев истребляли бомбами, а сирийцев расстреливали из корабельных орудий? После русских всегда остаются школы и больницы, после «новых римлян» — массовые захоронения. Так почему убийцы пытаются устыдить нас, строителей?

России предлагают стыдиться Сталина, но никто не объясняет аргументировано — почему? Конечно, фашисты ненавидят Сталина — но разве это повод для русских его стыдиться? Сталин — это человек, который остановил геноцид русского народа после революции семнадцатого года и перебил большинство палачей. Сталин — это человек, создавший промышленную Россию из ничего, из разрухи и пустоты. Сталин — это человек, выигравший самую страшную войну против европейского порядка в истории человечества. Сталин — это человек, воссоздавший Российскую империю в ее исторических пределах, от Эльбы и до Тихого океана. Это человек, обеспечивший континенту мир на целых полвека. Это нужно помнить, этим нужно гордиться, а не стыдиться одного из величайших своих правителей. Сталин создал империю и обеспечил народам мир — и когда Империя Лжи смогла империю разрушить, войны вспыхнули сразу во всех концах земли, полилась кровь и сосед пошел на соседа. Потому что не может быть на Земле мира без Российской империи.

Россия — это совесть человечества и меч Господа, это единственная сила, дающая народам надежду на самобытность. Именно поэтому она обязана любыми средствами бороться с правительствами, насаждающими русофобию в своих странах — потому что эти правительства предают собственный народ.

Только Россия может сказать: идите под мою руку, и вы получите мир и процветание.



Только Россия может сказать: помните прошлое и верьте мне, как и раньше.



Только Россия может назвать своим девизом: «За вашу и нашу свободу!».



Только русские могут сказать иным народам: идите к нам и встаньте рядом.



Нам не нужны ваши земли — у нас есть своя.



Нам не нужна ваша воля — мы всегда защищаем свободу.



Нам не нужны ваши богатства — мы все равно богаче вас.



Нам не нужна власть над вами — мы привыкли считать всех равными.



Идите к нам, если хотите выжить.



Идите к нам, если не хотите бояться за будущее своих детей, не хотите в любой момент оказаться в центре кровавого кошмара, не хотите голодать, не хотите превратиться в необразованных рабов, потерять прошлое и будущее, сгинуть с лица планеты.

Священная книга христиан еще две тысячи лет назад предсказала, как может погибнуть человечество. Это случится, когда в мир придет Сатана, именуемый Отцом Лжи, построит свою империю и погрузит Землю в Ад. Когда я вижу, что детям, которых убивают кассетными бомбами, говорят, что это делается во имя их блага, когда я вижу, что людей пытают, утверждая, что тем самым даруют им свободу, когда я вижу, что массовых убийц прославляют, как героев, а защитников угнетенных преследуют судом, когда я вижу, что людям запрещают жить по заветам отцов, а проституцию, гомосексуализм, наркоманию называют благами цивилизации — это значит, что Отец Лжи уже здесь, он пришел.

Сатана здесь, рядом с нами, и уже требует, чтобы все признали его власть — и умерли, ибо он умеет только убивать. Россия — совесть человечества и меч Господа, и только она способна остановить Империю Лжи.

Для человечества настал час выбора — сгинуть, или воссоединиться перед лицом общего врага.

Я уверен — ради памяти предков и во имя будущего детей люди встанут вместе перед лицом общего врага.

А значит — Российская Империя неизбежна!

Александр Прозоров, современный российский писатель и журналист, 2015 г.

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Руслан Хубиев: Как ввести американца в полнейший ступор? Просто расскажите ему ключевые факты о России

Западный обыватель привык видеть сложившийся мир таким, каким его показывают голливуд и красочные картинки из американо - европейских учебников. Этот мир очень нагляден, прост, понятен и прямо декларирует строго определенную и отредактированную трактовку событий.

Так европейцам навязывается, что "центром мира" на евразийском континенте является Европа, а цивилизация сосредоточена исключительно в границах Европейского союза. России в этом мире придана роль периферийной окраины, далеких восточных малоинтересных территорий с непредсказуемым поведением, и диким населением.

Коренной европеец, семьдесят лет не видевший каких бы то ни было конфликтов попросту привык воспринимать мир таким, каким его ему обрисовали:

Россия, расположенная на окраине "мира", ее размеры, нравы, и традиции для него неизвестны, а достижения крайне сомнительны.

В отличии от нас, его отчасти оправдывает вбитая с детства модель мирового устройства и пропаганда страны проживания, наших же граждан, в незнании собственной Родины подобное оправдать уже не может.

Как бы то ни было, первыми иностранцами по настоящему открывающими для себя Россию как правило становятся именно туристы и люди посещающие наше государство по тем или иным надобностям лично. И начинается это как правило с первого взгляда этих людей на развернутую карту мира представленную без искажений, и стоит признать, осознание это редко проходит для них безэмоционально.

Тоже относится и к жителям США, где в границах 50 штатов, не многие имеют представление о том, что находится за их территориальными пределами. Учитывая современные карты, по которым американец учится воспринимать мир, а также огромную деградацию образовательной системы, это обстоятельство не должно казаться нам особенно удивительным.

Скорее наоборот, искреннее удивление можно наблюдать в процессе знакомства некоторых коренных европейцев и американцев с картами мира в масштабе, и почти осязаемый процесс разрыва устоявшегося в их головах шаблона.

Но кивая на других, стоит отметить, что и многие наши соотечественники не слишком занимают себя ознакомлением с фактами о фундаментальных сторонах нашей страны и о тех ее гранях, которые делают Россию уникальной.

Сто девяносто народов, площадь, охватывающая восточную часть Европы и северную часть Азии, 11,5% территории планеты, 12 морей и 3 океана омывающих ее границы, более тысячи рек и около 2 миллионов озер - все это наша Родина.

Россия граничит с 18 странами (Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Китаем, Монголией, Северной Кореей, Японией, США ...), и при этом имеет самую длинную в мире границу, составляющую около 60,000 км, учитывая все это, наш президент с полным правом произнес иностранным журналистам свои знаменитые и облетевшие весь мир слова:

Россия охватывает огромную территорию, которая простирается с запада на восток почтина 9,000 км, разделяя страну на 11 временных поясов. Поэтому когда на Дальнем Востоке жители нашей страны наслаждаются закатом солнца, в европейской ее части только начинается день.

Учитывая площадь государства в 17 075 400 квадратных километров, можно условно заключить, что она в 1, 8 раза больше Соединенных Штатов Америки. Более того, шок европейца и американца, безусловно вызывает и то новое для него обстоятельство, что площадь России больше площади поверхности всем известного Плутона.

Вряд ли Вам поверят скажи вы подобное, даже учитывая что это чистая правда. Но если вы действительно хотите удивить американца, то напомните ему, что расстояние между двумя нашими странами составляет отнюдь не тысячи, а всего 4 километра.

Этот факт, возможно покажется ему еще более нелепым, чем параллели с Плутоном. Между тем, расстояние между американским островом Крузенштерна в Беринговом проливе и российским островом Ратманова составляет именно такое, незначительное расстояние.

Но уж если вы окончательно вознамерились "добить" американского обывателя, то сообщите ему простою истину о том, что именно Россия провозгласила равные права мужчин и женщин на два года раньше, чем это сделали США. В России избирательное право женщинам предоставили в 1918-м году, в то время как в Соединённых штатах – лишь в 1920-м.

Также не лишним было бы намекнуть, что в отличии от "цивилизованных" по западному образцу стран, Россия никогда не знала рабства. Период наиболее полно выраженной формы феодальной зависимости - крепостного права, в России был короче, чем, в Англии и большинстве стран Европы. При этом крепостное право в России, имело куда более мягкие формы. Но даже если вам попадется совершенно догматично настроенный американец утверждающий, что рабство у них и крепостное право у нас, суть одно и тоже, смело парируйте, ведь Россия отменила крепостное право в 1861 году, США же отменили легальное рабство лишь в 1865. Шаблон будет, разрушен окончательно.

Тишина сопровождающая открытие Антарктиды и освещение этого обстоятельства в программах мировых СМИ, по типу Колумба, объясняется теми же причинами - 16 января 1820 года Антарктиду обнаружили наши соотечественники, русская экспедиция Таддеуса Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. А освещение таких "российских" достижений человечества - находятся под внегласным табу далеко не первый год.

Должен сказать, что история тетриса, стала сюрпризом и для меня самого. Человека, полагающего что эта компьютерная игра пришла к нам из - за границы. Тем не менее, появилась она не там, а именно в нашей стране. "Tetris", названный самой известной игрой мира – была создана не в Японии или США, а русским программистом Алексеем Пажитновым в 1985 году, в Советском Союзе. Эта игра стала популярной в Советской России и лишь затем, в 1986-м году, на Западе.

Нам многое стоит узнать о своей собственной стране, и всегда стоит смотреть на нее с открытыми глазами.

Ведь и без абсурдных историй о протоукров, одной их наших стран - соседок, которой попросту нечем гордиться, мы в праве быть горды массой уникальных достижений нашего государства и российского гражданина.

Учёные России изобрели электрическую лампочку, телевизор, электронный микроскоп, вертолёт, бомбардировщик, видеомагнитофон, гусеничный трактор, цветную фотографию, модель искусственного сердца, бензиновый двигатель, зерноуборочную машину, автомат, электрическую сварку, синтетический каучук, угольный противогаз, высший пилотаж, радио, турбобур, прожектор, автоматическую телефонную станцию, периодическую систему химических элементов, электрическую подводную лодку, тепловой двигатель, синтетические моющие средства, угольный комбайн, аппарат искусственного кровообращения, миномёт, электродвигатель, ранцевый парашют и ещё множество полезных вещей.

В России заложены основы теории высшей нервной деятельности, теории аэродинамики, метода хирургического лечения глаукомы, геохимии изотопов, эволюционной физиологии, кристаллографии, эволюционной эмбриологии, химии элементоорганических соединений, сейсмологии, гальванопластики и многих других научных дисциплин.

А российская культура, и по сей день обладает колоссальным мировым весом, несмотря на все попытки замалчивания мировыми СМИ этого обстоятельства.

Ведь скажем, российский Эрмитаж – это один из самых крупных и старинных мировых музеев мира. В нём три миллиона произведений искусства от каменного века до современности. Если уделить каждому из этих произведений одну минуту, то потребуется больше 25 лет осматривать экспонаты по 8 часов в день, чтобы увидеть их все. В то же время российская же Публичная библиотека – является крупнейшей в Европе и второй в мире после Библиотеки Конгресса США.

Но всё, что сообщается в международной прессе, так это то, что Россия регулярно занимает первое место в различных рейтингах наименее дружественных стран мира при личном общении, однако даже этот момент помимо пропаганды, связан с различием культурных кодов наших народов.

В России в школах детей не учат улыбаться без причины, ломая природу человека, напротив, в нашей стране вес имеет только искренняя улыбка и радушие, идущее от души. На самом же деле россияне доброжелательны и всегда готовы помочь иностранцу, порой рискуя собственной жизнью. Делать что-либо, а не делать вид, будто что-то делаешь - это по - русски.

Сегодня не для кого не секрет, что конституцию России в 1993 году писали далеко не граждане нашего государства. Определенного количества закладок и намеренного саботажа заложенного в те или иные ее статьи, достигали осознанно и по заказу тех или иных иностранных кураторов. Многие из ее опасных пунктов, на сегодня удалось нивелировать, без изменения конституции как таковой, некоторые продолжают создавать проблемы стране и по сей день.

В частности, это намеренно касалось такого острого для России вопроса, как национальный. Так, Российская Федерация состоит из 8 федеральных округов, которые делятся на 83 региона - субъекта Федерации, включая 21 национальную республику. И хотя всего эти республики занимают лишь 28,6 % территории России, а проживает в них 16,9 % населения страны, каждая из этих республик, закреплена конституцией исключительно за титульным этносом этих республик.

В то же время, несмотря на то, что основу народа, 83% населения России составляют этнические русские, в ныне действующей Конституции РФ никакого упоминания о русском народе нет. Абсолютно. Этот юридический "казус" далеко не случаен, и представляет собой одну из актуальнейших внутриполитических проблем Российской Федерации созданной искусственно, но рано или поздно и она будет урегулирована.

ОБОБЩЕНИЕ

Да, у нас есть проблемы. И действительно, не все из них вызваны действиями наших врагов, во многих своих трудностях мы виноваты сами. Но это НАШИ проблемы, и наше государство.

Не Западному миру, живущему от геноцида до геноцида, учить нашу страну тому, как нам стоило бы жить.

В отличии от наших проблем, все успехи которых мы добились, были достигнуты нашими руками, не на костях, крови и рабском труде ограбленных народов как благосостояние западных государств, а на совести и вкладе каждого гражданина в построение своей собственной, Великой страны.

Патриотизм и воля к возрождению новой, Вежливой России, сегодня вновь захватывает сердца российских граждан. И несмотря ни на какое давление, вызванное этим фактом, самое непокорное государство планеты вновь привычно расправляет свои могучие крылья и привычно отказывается быть в чьем бы то ни было подчинении.

Нашим же врагам, хотелось бы пожелать одного, больше никогда не забывать прописанное в генетическом коде нашего народа правило - кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет.

А пока, пусть занимаются своим любимым делом, сотрясают воздух, грозно надувают щеки, и декларируют гневные речи в СМИ, то есть пусть ведут себя ровно также, как тридцать шесть лет тому назад, когда...

В 1980 году ВМС Швеции запеленговали доносившиеся из толщи воды странные звуки, источником которых они объявили советские подводные лодки. Когда уже был готов вспыхнуть дипломатический конфликт между СССР и Швецией, учёные цивилизованной монархии выяснили, что запеленгованные звуки производят пукающие рыбы. За это открытие учёные были удостоены пародийной Шнобелевской премии мира, а шведские ВМС, добродушного смеха российских военных моряков, на самом деле следящих в тот момент за шведским флотом, который так увлеченно, чуть ли не в полном составе охотился под надзором Советских подлодок за пукающими рыбами...

Руслан Хубиев (RoSsi BaRBeRa),

ВЕЖЛИВАЯ РОССИЯ

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Мультимедийная книга "Послание Президента Федеральному Собранию - 2018.pdf" объём 707 МБ

Содержание:

Послание Президента Федеральному Собранию (текст)



Послание Владимира Путина Федеральному собранию. см.ВИДЕО (01.57.01) (2018)



Послание президента Владимира Путина 2018 — главные цели и цитаты, вся инфографика и все ролики



ГРОССМЕЙСТЕР ПУТИН: послание Федеральному собранию, игра ва-банк, грядущие чистки и грандиозные многоходовки



Апокалипсис не сегодня. Заметки на полях о послании Президента



Выступление Путина вызвало истерику у западных СМИ



Выступление Путина вызвало истерику у западных СМИ - Россия 24. см.ВИДЕО



«Послание Путина ошарашило Запад» - американские СМИ о послании президента Федеральному собранию



Иностранцы о послание Путина Федеральному собранию: «Как и когда Россия сумела стать "снова Великой"!?»

Публикации дополнительно:

"Отсталая" Россия в эпоху ТЕМНЕЙШЕГО



О главном, которое мы часто не замечаем...



Темнейший, или Светлейший?



"Процветающая" РОССИЯ без ПУТИНА



Мы же не знали, что у них совести нет, то есть не знали практически главного.



"Отсталая" Россия при режиме Путина - 1



"Отсталая" Россия при режиме Путина - 2



"Отсталая" Россия при режиме Путина - 3



Н.Выхин: В.Путин и стратегия М.Кутузова



Стратегия Путина: «А быстрее нельзя»...



Антон Благин. Был ли Путин террористом?



Если бы у нас был свой Путин…

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Руслан Хубиев [RoSsi BaRBeRa]. «ВЕЖЛИВАЯ РОССИЯ». Иностранцы....pdf

Объём 1.21 ГБ

Мне очень понравился цикл мини-видеосюжетов из жизни Российского государства с комментариями от их просмотра иностранных граждан, которые находит и публикует Руслан Хубиев в журналах "Вежливая Россия" как на Конте, так и на Яндекс Дзен.

Настолько понравился, что я часть их собрал для себя в одну мультимедийную книгу формата PDF и теперь предлагаю и вам свободно её скачать с Яндекс-диска.

СОДЕРЖАНИЕ:

Иностранцы искренне восхищены русским военным маршем и реакцией Путина: «Русские чтут свою страну»



Иностранцы о программном заявлении Владимира Путина: «русские явно готовятся к технологическому рывку»



Иностранцы удивились рассказу американского баскетболиста, живущего и играющего в нашей стране: «а это точно Россия?»



Иностранцы искренне восхитились рассекреченной лекцией ФСБ, и тем, почему не пьет Владимир Путин



Иностранцев восхитила реакция зала и мощь русской народной мелодии: «Россия - самая сплоченная страна»



Иностранцы о штурме в/ч в Крыму в 2014 году: «если бы штурм осуществляли США, ликвидировали бы всех, включая собаку»



Иностранцы о Вежливых вертолетах в Крыму:«Браво Путин! На Западе, люди уже не верят бредням о России»



Иностранцы о сбитом Су-25 в Сирии: «нашиСМИ нам соврали! С русским самолетом и пилотом, все было совершенно не так!»



Иностранцы об извинениях Путина перед олимпийцами: «Ну и какова цена золотых медалей, без лучших спортсменов из России?»



Иностранцы: «вначале олигархи смеялись над Путиным, а уже на 6:58 он ставит их на место, как нашкодивших щенят!»



Иностранцы о кардинальном расширениибазы ВМФ в Сирии: «Браво, Россия!»



Иностранцы: «Вот интересно, а может ли американский президент ходить в одиночку по улицам Нью-Йорка?»



Иностранцы: «Путин окунулся в крещенскую купель, и Трамп понял у кого "самая большая красная кнопка"»



Иностранцы о "безумной" тренировке российского спецназа: «только русские используют эту методику»



Иностранцы: «вот почему Россию покорить невозможно»



Иностранцы: «Не верится, но Путин действительно заявил, что президентами США управляют люди "в черных костюмах"»



Крымский мост шокировал Youtube: «12-мильное инженерное чудо? Не удивительно. Русские - это мастера»



Иностранцы: "что произошло на 2:58? Ощущение, как будто какая - то сила переворачивает Су-35"



Иностранцы: «Путин заплакал... Как же все - таки Россия отличается искренностью от западных держав...»



Иностранцы о "послании" Путина Трампу: «я вооружу ваших врагов, если вы пошлете оружие к российским границам»



Иностранцы: «За 50 лет жизни я не слышал от американских политиков столько правды, сколько от Путина за пару минут»



Из писем немецких офицеров: «Только здесь, на Восточном фронте я встречал таких людей. Русские - это особая раса»



Иностранцы: «"США не нужны союзники, им нужны вассалы" - эта фраза Путина ударила меня в самое сердце»



Иностранцы: «западный мир не понимает русского менталитета. А ведь вся суть в том, что они просто никогда не сдаются!»



Иностранцы: о поздравительной речи Владимира Путина в 2018 году



Иностранцы о том, чей вертолет выиграет: американский "Apache" или российский "Ка - 52"



Иностранцы о Путине: «так может шутить, только очень умный человек. Не зря западные политики его боятся»



Иностранцы: «"Морские котики" - это дети, по сравнению со "Спецназом" России»



Иностранцы: «на самом деле Путин знает несколько языков, но молчит и смеется над западными лидерами»



Иностранцы о России: «исключительная боеспособность русской армии - для нас загадка»...



Иностранцы о России: «поразительно, как армия этой страны снова смогла стать Великой!?»



Финский блогер шокировал Facebook: «вот почему полмира обязаны России».



Иностранцы о России: «Гордитесь быть русскими, потому что вы ребята, получили от предков мчого поводов для гордости за страну»



Иностранцы: о военнослужащих ССО России в Сирии



Иностранцы о России: "невозможно победить русских из - за их языка!"



Немцы: о полете Владимира Путина за штурвалом Ту -160



Иностранцы: о том «почему в мире бояться задирать русских туристов?»



Иностранцы: "только Путин мог прибыть на Черное море в подводной лодке!"



Иностранцы о России: самые жесткие высказывания Владимира Путина



Иностранцы о Москве: «Прости Лондон и Париж... Но в Европе вы лишь на втором и третьем месте...»



Иностранцы: «согласен с Путиным, США- оплот индивидуализма. На остальной мир американцам наплевать»



Иностранцы поражены тренировкой маленьких хоккеистов из России: «Так вот откуда берутся гениальные игроки!»



Иностранцы о хоккеистах спевших гимн России: «Бах пытался забрать у них Олимпиаду, а они забрали у него золото!»



Иностранцы: об эпичном ролике Минобороны, с масштабных учений артиллеристских систем

История делается, а не случается..

Источник: cont.ws