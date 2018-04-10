Запомните, трусы! Критика евреев за ложь или злодеяния не есть “антисемитизм”!

Это очередная вынужденная для меня статья. Как говорится, не хотел писать, но обстоятельства заставили! Мои соотечественники, оказывается, панически боятся писать критические статьи про евреев-подонков, в то время наши СМИ и РПЦ усиленно создают евреям образ "богоизбранного народа", явившего миру Христа-Спасителя.

Во-первых, я давно уже доказал, что содержащееся в Евангелиях учение Христа "О Духе Святом" один-в-один соответствует учению "О Духе", которое содержится в индо-арийской книге "Махабхарата", написанной в 1 тысячелетии до новой эры, а, стало быть, Христос не мог быть евреем, поскольку он был арием, пришедшим к евреям со словами "не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию..." (Мк. 2: 17). Ах, в Библии написано, что родословная Спасителя идёт от иудейского царя Давида? А арийское учение "О Духе" и "духовные практики", которые Спаситель применял для лечения хромых, слепых и прокажённых евреев, откуда у него? Иудеи ни этим знанием, ни этими практиками не владели! Всё, что делал Христос, они воспринимали не иначе как "чудо"!

Во-вторых, объясняю ещё раз: критика евреев за деяния, которыми они принесли русскому народу такие беды и страдания: как разорение, голод, смерть тысяч и миллионов людей, разрушение государства или смену государственного строя — не есть пресловутый "антисемитизм"! Ни один судья не может квалифицировать вашу критику евреев за это как "возбуждение ненависти либо вражды, а также как унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии..." Почему не может? Потому что есть конкретный факт злодеяния, совершённый евреями, который вам надо обязательно указывать в публикации, и есть ваша оценка деятельности преступных элементов, совершивших это злодеяние.

Вот если вы опубликуете статью, где будет только голая критика евреев, но не будет указано, что же такого они совершили, за что вы их критикуете, вот тогда, вам могут вменить то самое "разжигание"!

Итак, почему моя публикация вынужденная?

Недавно я опубликовал резонансную статью на сайтах "КОНТ" и "Крамола", на которую народ очень хорошо откликнулся:

Помимо нескольких сотен хороших комментариев я также получил на почту вот такое сообщение:

Здравствуйте, Антон Павлович! Это же НЕПЕРЕНОСИМО! ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК и БОМЖ! Только что прочитала Вашу статью о Будённом Анатолии Павловиче. Если у Вас вдруг появятся сведения, ГДЕ этого человека можно найти, дайте пожалуйста знать, если он вообще ещё жив... Так захотелось пригласить его к себе, захотелось заботиться об этом человеке... У меня ведь даже есть "корочка" медсестры (в запасе)... Ничего, что у меня нет ремонта, зато тепло и мусоропровод в подъезде, и кровати очень удобные... С уважением, Ольга Солнцева

И вот сегодня мне присылают сообщение, что по фактам моей статьи создан видеоролик, он выложен 9 апреля на канале сайта "Крамола" и в нём фактически воспроизведен весь материал моей статьи, за исключением ссылки на меня как автора, а также за исключением всей той критики, которую я обрушил в адрес тех негодяев, которые довели русского гения до жизни бомжа... Как говорится, убрали причинно-следственную связь, чтобы только не говорить, что в такой судьбе изобретателя А.П.Будённого повинны евреи-подонки.

Но есть и приятная для меня новость!

Оказывается, кому положено следить за ситуацией в блогосфере, я имею ввиду кураторов ФСБ, не оставили мою публикацию без внимания, и (о чудо!) на сайте "Крамола" появилось сообщение прямо под упомянутым видеороликом:

"Мы нашли Анатолия Павловича! На данный момент экстренной поддержки ему уже не требуется, сейчас он на постоянной основе ночует в госучереждении социальной адаптации, он принял решение в скором времени подробно рассказать о своей жизненной ситуации, и в чём ему необходима наша общая помощь. Также будет организован сбор денежных средств. Совсем скоро на нашем канале появится интервью с Анатолием Павловичем Будённым, настройте уведомления, чтобы не пропустить актуальную информацию..."

Аллилуйя! Помощь, подоспела, наконец! Русский бомж, изобретатель супер-компьютера и создатель импульсных блоков питания получил, наконец, койко-место в "госучереждении социальной адаптации"! И недели не прошло после появления в Интернете моей резонансной статьи!

Можем всё-таки влиять на власть посредством гласности?! Ну так используйте, друзья, такую возможность всякий раз, если для того есть основания!

И ещё я хочу кое-что сказать для трусов, которые боятся критиковать евреев за их ложь или их злодеяния. Пять лет назад я опубликовал статью:

"ДИАГНОЗ ПОДТВЕРДИЛСЯ: ЕВРЕИ — САМАЯ ОПАСНАЯ НАЦИЯ В МИРЕ!"

21 августа 2013 года.

Я писатель-философ, родился и живу в Мурманске, мне 53 года. Писать стал в зрелом возрасте, причём вынужденно — надоело молча взирать, как в моей стране творится форменное издевательство над русским народом, к коему я принадлежу!

Кто издевается?

Судите сами. То в России революция — царь плохой, его надо свергнуть, и вообще отменить власть царей! То гражданская война "красных" с "белыми" за "ВЛАСТЬ СОВЕТОВ", и в ней погибает почти 10 миллионов русских!

То строим Союз Советских Социалистических республик, в котором предполагается достойная жизнь всем людям труда! Причём было объявлено, что люди труда — главные, а все чиновники — слуги народа! Спору нет — прекрасная идея!

И вот, вроде бы, народ построил СССР, и даже стал неплохо жить в новом государстве! Но вот, наступают лихие 90-е годы, и какому-то высокопосаженному "умнику" вдруг приходит в голову идея развалить СССР!

Нам всем объявили, что социалистическая система оказалась нежизнеспособной, мол, народ совсем не то построил под руководством прежних вождей, что следовало бы построить! Взамен социализма всем гражданам СССР было предложено сверху начинать строительство капиталистического общества. Мол, капитализм гораздо жизнеспособнее социализма! И понеслось...

Последний президент СССР, перед тем как всё рухнуло, объявил "ПЕРЕСТРОЙКУ". Она так всё перестроила, что бывшие граждане СССР потеряли почти всё, что было построено тяжким коллективным трудом за 70 лет советской власти! Зато эта "ПЕРЕСТРОЙКА" сказочно обогатила сотню человек, которые стали денежными королями — ОЛИГАРХАМИ...

Когда я стал интересоваться вопросом: что же за идиоты нами правят, заставляя нас то всё рушить, то строить, то опять рушить, то снова строить, я вдруг узнал, что движущей силой революции 1917 года, свергшей власть царей, были евреи!

Я это прочёл в книге знаменитого автопромышленника Генри Форда "Международное еврейство". Вот мысль Форда из 1922 года: "Если бы те евреи, которые господствуют над миром, пожелали освободить русский народ и погасить разъедающее пламя большевизма, положив конец участию евреев во всех революционных движениях, то они могли бы это сделать в недельный срок. То, что в настоящее время происходит, делается с ведома и согласия еврейских мировых сил. Очевидно, желание вызвать обратное движение у них отсутствует. Точка зрения эта в значительной мере пустила корни среди американского еврейства и заключает в своей программе план «доказать наше могущество на одном из существующих государств». Этой программой евреи и руководствуются неукоснительно. Но не надо забывать, что программа эта имеет и обратную сторону: правда, она доказывает могущество, но в то же время она и обрисовывает народ, который им пользуется . И, может быть, в конце концов настанет время, когда этот народ будет горько сожалеть о том, что он домогался этого могущества и пользовался им..."

Конечно, можно не верить Генри Форду, хотя он и был очевидцем тех событий, но вот совсем недавно лично Президент РФ Владимир Путин, общаясь в Москве с иудеями, подтвердил эту информацию!

Он открыто сказал, что "первое Советское правительство на 80-85% состояло из евреев", и это исторический факт, от которого никуда не деться!

Стало быть на совести евреев вина за гибель миллионов русских людей в годы Гражданской войны!

Если сейчас исследовать новейшую историю, поинтересоваться причинами падения СССР и образования Российской Федерации, то выяснится ещё одна пикантная подробность:

В то время, когда миллионы людей становились в буквальном смысле нищими и обездоленными, богатела кучка лиц, позже названных ОЛИГАРХАМИ, доля евреев среди которых тоже 80-85%!!!

Когда я узнал это, мне стало интересно, за что же евреи так издеваются над русским народом, почему они постоянно опускают русский народ лицом в дерьмо?!

И вот относительно недавно я нашёл ответ на этот вопрос!

Среди евреев, оказывается, очень много психически больных людей, дегенератов, отсюда и все их садистские наклонности, жажда власти, мания преследования и тому подобное.

Причём я узнал об этом не от каких-то "зоологических антисемитов", а от весьма уважаемых в обществе евреев!

Ещё до Владимира Путина факт рокового участия евреев в революции 1917 года публично подтвердил ортодоксальный раввин Михаил Финкель. Его выступление было записано на видео и выложено во всемирную сеть. Так что даже глупо пытаться сказать, что эта информация сфальсифицировна!

Михаил Финкель сказал на камеру буквально следующее.

«…Не так долго осталось до еврейского Нового года и Судного дня, когда все истинные иудеи должны покаяться в своих грехах перед Творцом и перед людьми. Это уникальное время возможностей, когда врата раскаяния широко распахнуты и на земле, и на небесах. Я давно думал об истинных причинах столь непростых русско-еврейских отношений, в истории которых переплетены взаимные укоры и упреки, взаимные обиды, войны, слезы, погромы, революции и кровь. В народной памяти ещё пылают как осквернённые безбожниками-комиссарами православные храмы, так и сгоревшие еврейские местечки в черте оседлости.

Нельзя достичь настоящей дружбы между двумя нашими народами, не пройдя сквозь очищающие воды покаяния за грехи. Мой народ, гонимый и страдавший тысячелетиями, горевший всю свою историю, как неопалимая купина, постоянно требует раскаяния и покаяния от тех народов, которые совершали преступления против него.

Мы стоим, как вечный обвинитель и прокурор, изобличая немцев, украинцев, поляков, венгров, англичан, испанцев, португальцев, арабов и многих других за несправедливые изгнания, погромы, террор и дискриминацию. Однако сами мы, к сожалению, очень не любим признавать свои преступления и грехи по отношению к другим народам.

Я хочу в это особенное время покаяться и попросить прощения за тех представителей моего народа, которые своими преступлениями и мерзостью замарали не только себя, но и свой народ, т.к. каждый еврей воспринимается миром не только как индивидуум, но и как посол и представитель всего своего народа.

Мне стыдно и больно за евреев-революционеров, внесших свою лепту в развал Российской империи, виновных в многочисленных преступлениях Гражданской войны, уничтожении Православия, духовенства, аристократии и интеллигенции русского народа. Проклятые раввинами того времени безбожники и атеисты Троцкий, Свердлов, Юровский, Каменев, Зиновьев, Ягода... Эти имена — лишь верхушка айсберга. Их страшные и кровавые преступления оставили неизгладимые раны на душе и теле русского народа. Прошёл уже почти век с той поры, но боль всё не стихает.

Hе потому ли, что ещё никто не попросил прощения за эти грехи?

(И вот с этим как быть? Такие названия улиц в честь Якова Свердлова сегодня есть едва ли не в каждом городе России! — комментарий А.Б.).

Годы летят, и на смену Швондерам разных мастей в кожанках и с маузером, пришли тёмные дельцы и всевозможные агенты, повторяющие ошибки своих прадедов.

Они не понимают, что нельзя нести «счастье» русскому народу сквозь смуту и кровь новой революции на чужие деньги.

Россия стала прибежищем и приютом для стольких народов, включая и еврейский народ, но почему-то многие либеральные журналисты не поймут, что нельзя, будучи гостем, устраивать переворот в прекрасном и гостеприимном доме, давшем тебе хлеб, крышу над головой, все мыслимые и немыслимые блага.

Мне больно и стыдно за этих людей, как прошлого, так и настоящего. Я прошу прощения у русского народа, за всё, что было и есть. Судьбы наших народов переплетены и соединены воедино. Пришло время перевернуть печальную страницу истории. Сколько евреев учёных, предпринимателей, врачей, инженеров, уехавших за рубеж, мечтают вернуться на родину, и отдать ей свой потенциал, талант и способности. Все они, разъехавшиеся по всему миру, где бы они ни жили, несут в себе частичку России. Несмотря на то, что существенная часть этих людей была несправедливо обижена.

Впереди у России — огромное будущее, и вскоре, я уверен, великая Российская империя будет воссоздана, она вернёт себе свои исконные, политые кровью земли...

Над Россией встаёт Солнце, и многие евреи, которые вынуждены были её покинуть, вернутся, и будут вкладывать свою лепту в eё успехи и победы. Иммиграция никогда не может принести счастья — лишь иллюзию стабильности и достатка. Осталось совсем недолго, когда мы станем очевидцами новой страницы братских русско-еврейских отношений".

Источник — видео:

* * *

Позже мне попалась статья, которая расставила все точки над "i". Её написал психиатр из Нью-Йорка, в прошлом личный врач президента США Никсона, доктор Арнольд Хатчнекер (Arnold A. Hutschnecker). Он объяснил, что "каждый еврей рождается с семенами шизофрении, и именно этот факт является причиной всемирного преследования евреев". При этом он пояснил, что "мир был бы более сострадательным по отношению к евреям, если был он вообще понял, что евреи не несут ответственность за своё состояние "... Таким образом, доктор Арнольд Хатчнекер попытался объяснить миру, что каждый еврей, рождённый с семенем шизофрении, совершая какие-то поступки в жизни, не ведает, что творит !

Эта идея Арнольда Хатчнекера и предопределила название его статьи:

Следует отметить тот факт, что А. Хатчнекер родился в Берлине в еврейской семье, которая эмигрировала в 1936 году в США, в связи с чем нет оснований упрекать его в предвзятом отношении к евреям. Он сам еврей.

Доктор Хатчнекер убеждён, что каждый еврей рождается с семенами шизофрении, и именно этот факт является причиной всемирного преследования евреев. При этом он пояснил, что «мир был бы более сострадательными по отношению к евреям, если был он вообще понял, что евреи не несут ответственность за своё состояние», а сама «шизофрения является причиной, которая вызывает у евреев компульсивное желание преследования».

Доктор Хатчнекер отметил, что специфичное психическое заболевание, свойственное этой этнико-религиозной группе, проявляется в их неспособности различать правильное и неправильное. И хотя иудейское каноническое право признаёт добродетели терпения, смирения и честности, его последователи агрессивны, мстительны и нечестные: «В то время, как евреи обвиняют не-евреев в расизме, Израиль является наиболее расистской страной в мире».

По словам доктора Хатчнекера, иудеи проявляют своё психическое заболевание через паранойю. Он пояснил, что параноик не только воображает, что его преследуют, но и сознательно создает ситуации, которые делают преследования реальностью.

Доктор Хатчнекер так же пояснил: для того, чтобы увидеть проявление еврейской паранойи, нужно проехать в нью-йоркском метро. В девяти случаях из десяти, по его словам, тот, кто толкает вас по пути, будет евреем: «Еврей надеется, что вы будете мстить, и когда вы постараетесь защитить себя, еврей обязательно скажет, что вы – антисемит».

Во время Второй мировой войны, сказал доктор Хатчнекер, иудейские лидеры в Англии и США знали о страшной резне евреев нацистами. Но, когда Госдепартамент хотел выступить против резни евреев, организованное еврейство заставило его замолчать. Иудейские организации, сказал доктор, хотели продолжить бойню для того, чтобы в последствии вызвать во всём мире к евреям сочувствие (и обрести с этого дела огромные дивиденды — комментарий А.Б.).

Потребность иудеев подвергаться преследованиям Доктор Хатчнекер сравнил с разновидностью безумия, при котором человек уродует себя. Американский психиатр Хатчнекер считает, что те, кто это делает, хочет вызвать к себе сочувствие. Но, добавил он, такие люди реализуют свои безумия таким ужасным образом, что вызывают к себе не сочувствие, а отвращение.

При этом доктор Хатчнекер отметил, что заболеваемость психическими заболеваниями в США увеличилась в прямой пропорции к увеличению еврейского населения: «Великая еврейская миграции в США началась в конце ХХ века. В 1900 году в США было 1.058.135 евреев, а в 1970 уже 5.868.555, увеличившись на 454,8%. В 1900 году было 62112 лиц, содержащихся в государственных психиатрических больницах Соединенных Штатов; в 1970 году - 339027, увеличившись на 445,7 %. За тот же период население США увеличилось с цифры 76.212.368 до 203.211.926, увеличившись на 166,6%. До притока евреев из Европы Соединённые Штаты Америки были психически здоровой нацией. Но сегодня это уже не так».

Доктор Хатчнекер обосновал утверждение, что Соединенные Штаты больше не являются психически здоровой наций, цитируя д-ра Дэвида Розенталя, заведующего лабораторией психологии Национального института психического здоровья США, по оценкам которого более 60 миллионов человек в Соединенных Штатах страдают от той или иной формы расстройств «шизофренического спектра». Отмечая, что д-р Розенталь является евреем по национальности, доктор Хатчнекер сказал: "Евреи, кажется, испытывают извращенную гордость от распространения психических заболеваний"...

Источник.

Я не знаю, действительно ли многие евреи не ведают, что творят, или они только прикидываются психически больными, но после того, как я опубликовал в Интернете на сайте "ТЕМЫ ДНЯ" эту информацию о психических заболеваниях евреев, в мой адрес посыпались яростные обвинения и угрозы, в которых открытым текстом было сказано, что жить мне осталось совсем недолго...

Вот лишь часть присланных мне комментариев:

В общем, ждём продолжения истории... и думаем! Крепко думаем, ЧТО могут русские противопоставить евреям, которые рождены с семенами шизофрении?!

Если евреи действительно в значительное степени — психически и генетически БОЛЬНЫЕ ЛЮДИ, то наша задача объяснить ВСЕМ ЕВРЕЯМ, что народ с такой психопатологией НЕ ДОЛЖЕН ни МИРОМ ПРАВИТЬ, ни РОССИЕЙ!!! Называйтесь и далее "БОГОИЗБРАННЫМИ", считайте себя кем хотите, только ОСТАВЬТЕ РОССИЮ В ПОКОЕ, и перестаньте вредить РУССКОМУ НАРОДУ! Иначе всё может вернуться на круги своя, и Господь накажет вас НОВЫМ ХОЛОКОСТОМ, который будет страшнее прежнего!

21 августа 2013 г. Мурманск. Антон Благин

Опубликовано здесь: https://blagin-anton.livejournal.com/263317.html

И вот прошло несколько лет, и раввин-каббалист Михаэль Лайтман вдруг разразился заявлением прямо из Израиля: "И на самом деле в евреях находится зло! Только это зло надо исправить, а тогда исправится мир! А не исправляя евреев, мир не исправишь! А евреи сами не исправляются!..."

Вот для того, чтобы помочь евреям исправиться, их и надо справедливо, честно и притом громогласно критиковать, как это делаю я.

Понятно теперь, почему израильские СМИ пишут обо мне как о "неприкосновенным антисемите «в законе»"?! О присвоенном мне "титуле" я узнал из статьи "Кремлевские евреи «не замечают» антисемитизм Путина".

Задача ведь не стоит устроить евреям новый Холокост, который, кстати, по прогнозам М.Лайтмана может случиться на этот раз в США, а помочь евреям стать в подавляющем большинстве нормальными людьми, которые понимают, что творят!

Приложение: "Еврейская мафия — угроза человечеству! Это надо повторять снова и снова, пока эта угроза не перестанет существовать".

9 апреля 2018 г. Мурманск. Антон Благин