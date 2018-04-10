Видеоблог №132: Скрипаль, Сирия, Горбачев, Ройзман

Новостная повестка начавшейся недели принесла очередные события в Сирии, новые детали «дела Скрипаля», а так же очередную порцию антироссийских санкций. Эти и другие вопросы мы обсудили в очередном выпуске видеоблога.

00:00 Дело Скрипаля. Что и почему происходит в Солсбери.

09:34 США, химическое оружие и Башар Асад

18:47 Что сейчас происходит на Донбассе

21:35 Какова внутриполитическая ситуация в России после президентских выборов

23:03 Ройзман и отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга

26:08 Иск против Горбачева

28:12 Почему США не сбросили атомную бомбу на Вьетнам

32:42 Госдолг США. Кто и как может с них спросить.

36:56 Может ли Евразийский союз перерасти в государственное образование наподобие СССР?

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P.S. Предыдущий выпуск:

Видеоблог — выпуск №131

Источник: nstarikov.ru