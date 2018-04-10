Украинская прокуратура арестовала российское судно в порту в Одесской области

Украинская прокуратура наложила арест на российское судно компании Trans Services Maritime, находящееся в одесском порту.

Украинская прокуратура арестовала российское судно в рамках дела о «незаконной добыче природных ресурсов (песка) у берегов Крыма». Об этом сообщается на сайте«прокуратуры автономной республики Крым», входящей в состав прокуратуры Украины. Судно задержано «для возмещения убытков» и находится в порту города Южный Одесской области.

Источник: www.kommersant.ru