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Украинская прокуратура арестовала российское судно в порту в Одесской области

21:34. 10 апреля 2018 Просмотров - 79 6 коммент. Опубликовал:

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Украинская прокуратура наложила арест на российское судно компании Trans Services Maritime, находящееся в одесском порту.

Украинская прокуратура арестовала российское судно в рамках дела о «незаконной добыче природных ресурсов (песка) у берегов Крыма». Об этом сообщается на сайте«прокуратуры автономной республики Крым», входящей в состав прокуратуры Украины. Судно задержано «для возмещения убытков» и находится в порту города Южный Одесской области.FireShot Capture 28 - Юрій Луценко - Прокуратурою АР Крим здій_ - https___www.facebook.com_photo.php

Источник: www.kommersant.ru

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6 коммент.»

  • 4303 2521
    mary 10 апреля 2018 в 21:40 Ссылка Пометить
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    ну вот украина нашла себе работу для Англии ,а то Сомали совсем забылись,там у нее отобрали этот бизнес страхования от нападения.Но все-таки как-то непонятно,что оно там в Одессе делало и до каких пор это будет-делать вид ,что ничего не происходит.кто пояснит,толко хохлов не надо коментариями.

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  • 2158 1475
    Колобуд Старовер 10 апреля 2018 в 21:42 Ссылка Пометить
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    Немедленно послать боевой корабль и вывести судно в наши территориальные вода. А парашу послать на х…

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  • 858 492
    вельзевул 10 апреля 2018 в 21:45 Ссылка Пометить
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    Становится тенденцией,опасной.

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  • 5954 3650
    Владимир 10 апреля 2018 в 21:50 Ссылка Пометить
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    Хохлы решили свой флот восстанавливать?
    Интересно что они арестуют в следующий раз,у них военным флотом кранты,начнут наверное российские боевые корабли арестовывать.

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