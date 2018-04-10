Украинская прокуратура арестовала российское судно в порту в Одесской области
21:34. 10 апреля 2018 Просмотров - 79 6 коммент. Опубликовал: Владимир
Украинская прокуратура наложила арест на российское судно компании Trans Services Maritime, находящееся в одесском порту.
Украинская прокуратура арестовала российское судно в рамках дела о «незаконной добыче природных ресурсов (песка) у берегов Крыма». Об этом сообщается на сайте«прокуратуры автономной республики Крым», входящей в состав прокуратуры Украины. Судно задержано «для возмещения убытков» и находится в порту города Южный Одесской области.
Источник: www.kommersant.ru
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ну вот украина нашла себе работу для Англии ,а то Сомали совсем забылись,там у нее отобрали этот бизнес страхования от нападения.Но все-таки как-то непонятно,что оно там в Одессе делало и до каких пор это будет-делать вид ,что ничего не происходит.кто пояснит,толко хохлов не надо коментариями.
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Так там же ,в Одессе , “уважаемые партнеры”,может за горилкой с перцем зашли.
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Ну а у нас мягкий с силой)
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Немедленно послать боевой корабль и вывести судно в наши территориальные вода. А парашу послать на х…
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Становится тенденцией,опасной.
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Хохлы решили свой флот восстанавливать?
Интересно что они арестуют в следующий раз,у них военным флотом кранты,начнут наверное российские боевые корабли арестовывать.