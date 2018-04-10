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Ресурсная кооперация

11:24. 10 апреля 2018 Просмотров - 145 Один комментарий Опубликовал:

Основатель клуба "Кооператор" Сергей Чезганов рассказывает о ресурсной кооперации на примере Потребительского общества "Интеллект".

Сергей Чезганов Ресурсная кооперация

Источник: zakonvremeni.ru

Метки: frontpage
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Один комментарий»

  • 646 128
    Павл 10 апреля 2018 в 12:45 Ссылка Пометить
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    Противный такой человек, не разбирающийся в сельском хозяйстве, внедрился к малообразованным колхозникам, сначала он им найдёт рынок сбыта, а потом станет монополистом и они не смогут продать свой урожай, потому что его никто у них не купит. А потом будет постепенно снижать стоимость покупки результатов труда и получать всё больше прибыли. Бедные “колхозники” будут возмущаться, но продолжат продавать свой труд за копейки.

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