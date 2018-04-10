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Ощутимый удар по США: Россия может быстро отказаться от Microsoft…

21:33. 10 апреля 2018 Просмотров - 110 3 коммент. Опубликовал:

Ощутимый удар по США: Россия может быстро отказаться от Microsoft

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в интервью BusinessFM заявил, что Россия может сделать ответ на санкции, который будет крайне болезненным для Штатов.

 

По словам экономиста, США впервые решили принять ограничительные меры в отношении России, которые нанесли довольно серьезный удар по акциям крупных российских компаний. Неудивительно, что Москва официально назвала данные санкции вопиющими и требующими соответствующего анализа. Запад уже должен был привыкнуть к тому, что Россия всегда отвечает на выпады в свою сторону, и в очередной раз может подготовить жесткий ответ. Колташов считает, что различные административные воздействия, как высылка дипломатов или закрытие представительства, в данном случае работать не будут.

 

Меры будут асимметричными, Россия покажет себя в такой ситуации слабой стороной. Ответ должен быть жестким, подчеркнул экономист. Раньше Россия старалась не слишком затрагивать американские компании, но сейчас время изменилось. По мнению Колташова, ответом на санкции и потерю стоимости акций компаний из РФ может стать запрет на интеллектуальную собственность США в России. Другими словами, российские власти могут, к примеру, полностью отказаться от услуг компании Microsoft. Стоит отметить, что эта корпорация санкции против РФ поддержала, однако свою деятельность в РФ не прекратила.

 

Эксперт уверен, что Россия может очень быстро перейти от «Майкрософта» к отечественным аналогам. Один из таких эффективно используется в Минобороны. На его основе можно сделать ПО и перевести все компании на российский продукт, отметил Колташов. В таком случае США потеряют очень серьезную прибыль, акции крупнейшей компании упадут в цене. Таким же образом можно воздействовать на Google, а Android. Поэтому России есть чем ответить на ограничения в свой адрес, подвел итог эксперт....

 

 

Источник: politexpert.net

Метки: мнение эксперта
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3 коммент.»

  • 665 127
    Павл 10 апреля 2018 в 21:39 Ссылка Пометить
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    Рассмешили. Отечественные аналоги. Нет у нас отечественного ПО. Уже пробовали переходить на бесплатный Линукс, оказалось, что бесплатный Линукс в 7 раз дороже получается по обслуживанию. А вот если Майкрософт “отзеркалит” и откажется поставлять свои услуги, то бюрократия не сможет печатать документы, а на пишущих машинках уже разучились работать.

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    • 4404 3020
      Sergeev Павл 10 апреля 2018 в 21:52 Ссылка Пометить
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      Не думаете ли Вы что наша оборонка на таком фуфле как Виндоус работает?

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      • 669 123
        Павл Sergeev 10 апреля 2018 в 21:57 Ссылка Пометить
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        Покажите сначала на чём они работают. Документооборот скорее всего на Виндовс ведут. Ну может для ракеты программу написали специализированную, не спорю, программисты у нас хорошие, вот какой компилятор используют для написания кода неизвестно, скорее всего американский.

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