Огибая виллы и яхты
Это лишь нашим телеговорунам кажется: открой финансирование – и всё получишь. Российские физики и прочие технари говорят, что нынешняя российская власть забыла и о них, и о физике. Но если бы не крылатая ракета с ядерной установкой, чем бы еще запомнилось последнее послание граду и миру президента России Владимира Путина?
Автор этих строк ядерными ракетными установками не занимался, почему из речи Путина, произнесенной в московском Манеже и часто прерываемой бурными аплодисментами нынешней российской элиты, мало что понял.. Потому и в интернет полез – почитать спецов. И нашел интервью заместителя директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгия Тихомирова (чем не спец?). Но этот спец на вопрос корреспондента: «Можно ли поставить ядерную энергетическую установку на крылатую ракету?» ответил: «Я не хочу комментировать слова президента, потому что это вне моей компетенции, но я таких установок не знаю... Сама идея существует с 1950-х гг.».
Что и позволило одному не лишенному остроумия активисту интернет-форума «Советской России» сформулировать свой вопрос: «А когда мне покажут мультик про то, как наши ракеты бороздят просторы США, огибая виллы и яхты наших чиновников?» Но это социология, а она в нынешней России тоже не в моде. Хорошо бы понять физическую возможность.
Обычная ракета – это когда в камере сгорания РД ракетное топливо (например, водород) сгорает (например, в кислороде), вследствие чего получаются горячие продукты сгорания, которые, истекая из сопла, и создают тягу, отрывающую ракету от Земли (если эта тяга превышает вес ракеты). Заметим, что обычная (баллистическая) ракета стартует вертикально – это чтобы побыстрее прошить плотную атмосферу и оказаться в безвоздушном пространстве, где ракета и приобретает большую космическую скорость. В обычной ракете, известной уже в древнем Китае, рабочее тело (топливо плюс окислитель) плюс химическая энергия сгорания – одно целое.
Крылатая ракета – сравнительно недавнее изобретение и, подобно маленькому самолету, движется в атмосфере по заданному маршруту, определяемому по так называемой карте местности, заложенной в память бортового компьютера ракеты. Она существенно меньше и легче баллистической и не достигает космических скоростей. После старта она достаточно быстро переходит в режим почти горизонтального движения. Но по сравнению с баллистической ракетой у нее есть два существенных преимущества. Во-первых, в качестве рабочего тела РД она может использовать атмосферный воздух (подобно воздушно-прямоточному двигателю реактивного самолета), а значит, запасы этого тела для нее неограниченны. Во-вторых, она допускает установку ядерного источника энергии, способного (и довольно долго) увеличивать температуру взятого из атмосферы воздуха, а значит, и реактивную тягу. Возможность совместного использования «дармового» рабочего тела и долгодействующего энергетического источника (ядерного реактора) здесь в принципе сомнений не вызывает.
А далее принципы заканчиваются. И начинается техника: как именно, что и почем? Чего ни президент Путин (в своем Послании Федеральному собранию), ни замдиректора Тихомиров не касались.
Самый большой недостаток крылатой ракеты есть обратная сторона ее главного достоинства: она движется в плотной среде, оказывающей огромное сопротивление ее движению. Сопротивление нетрудно оценить, предположив скорость ракеты (например, 10 махов, то есть 3300 м/с, а в Манеже назывались и 20 махов) и перемножив плотность атмосферного воздуха на квадрат скорости ракеты и на характерное поперечное сечение ракеты как материального тела (например, 0,2 м2 – круг диаметром 0,5 м). Умножение дает более двух миллионов ньютонов, или более 200 тонн силы, то есть чудовищную величину для предположенной нами тонкой (0,5 м в диаметре) и легкой (массой около тонны) крылатой ракеты.
А это означает, что и ядерная энергетическая (и одновременно реактивная) установка, установленная на такой крылатой ракете, должна обеспечивать как минимум те же 200 тонн силы – возможность чего нуждается в доказательстве (теоретическом и экспериментальном).
Можно предположить, что неизвестные авторы идеи такой крылатой ракеты исходили из того, что энергии ядерного деления урана (около 2 мегаэлектронвольт на нуклон) им хватит надолго, почему и приписали своей ракете неограниченную дальность полета. Но они забыли о том, что если поток массы сплошной среды пропорционален первой степени скорости, а поток импульса – второй, то поток энергии – третьей. А если найденные выше два миллиона ньютонов умножить хотя бы на 1000 м/с, получим 2 гигаватта, что сравнимо с мощностью крупнейшей в России Балаковской АЭС (4 ГВт).
Для того чтобы оценить реальный масштаб указанного энергетического объекта, в частности, масштаб его системы охлаждения, и сравнить то и другое с гипотетической крылатой ракетой, читатель может посетить Балаково. А может, не выходя из дома, найти соответствующие картинки в том же интернете. И убедиться, что масштабы несопоставимы.
Дальнейшие (теплофизические) оценки считаю бессмысленными. Их должны сделать авторы идеи гиперзвуковой крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой. Я к ней никакого отношения не имею.
Снижение скорости такой ракеты до обычной, для обычных самолетов (то есть до звуковой), делает идею, на мой взгляд, жизнеспособной. Но и она пока (с середины прошлого столетия, как верно заметил Тихомиров) не реализована.
И последнее.
Киндер-сюрприз всегда дарит радость. В нынешней России эту фразу знают все. Когда Сергей Кириенко был назначен главой российского правительства, киндер-сюрпризом в среде технарей стали называть его. Но потом (и довольно долго) он командовал
Росатомом. А значит, как умел, занимался физикой. И не он ли – подлинный автор идеи гиперзвуковой крылатой ракеты с ядерной установкой, подаренной президенту Путину?
Впрочем, тут я могу и ошибиться.
В любом случае за державу обидно.
Источник: www.sovross.ru
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Крылатой ракете не нужна большая скорость.Она представляет большую опасность, так как летит на высоте 40 метров. На такой высоте её сбить невозможно. Только морской корабль может её ликвидировать своей артиллерией. На суше эта ракета обойдёт любые артсистемы.
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Скорость и высоту в километрах не перепутали?
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Снижение скорости такой ракеты до обычной, для обычных самолетов (то есть до звуковой), делает идею, на мой взгляд, жизнеспособной. Но и она пока (с середины прошлого столетия, как верно заметил Тихомиров (заместителя директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ )) не реализована.