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Нельзя играть с шулерами

10:11. 10 апреля 2018 Просмотров - 196 Один комментарий Опубликовал:

В СМИ вопли – «50 богатейших людей России потеряли 12 млрд долларов за один день!» Радость из Украины – «Россия стремительно разоряется!».
Паника в деловых кругах – «Российским компаниям угрожает дефолт».
12 млрд долларов – сумма очень большая. Это в два с лишним раза больше стоимости проекта века – Крымского моста.
Но разве в России взорвался завод? Или разломился Крымский мост?
В результате приватизации и уничтожения тысяч заводов, каждый из которых стоил миллиарды, Россия потеряла в сотни раз больше.
Причем, потеряла не ноликов и единичек в цифровых базах данных западных банков, а реальные производства, инфраструктуру, реальные аэропорты и корабли.
Миллиарды стоил авианосец Новороссийск, который был в строю менее десяти лет, а потом был распилен на металлолом.
Американский «Нимиц» в строю более 40 лет, и никто его не списывает.
Почему никто не посчитал миллиарды от закрытых производств в Зеленограде и Королеве?
Нагнетаемая паника схожа с той, которая насаждалась во время падения СССР. «Нам угрожает голод! Стране не хватает продовольствия!»
Почему тогда никто не посчитал, что в стране производилось молока, зерна и мяса больше, чем в сытых Италии и Франции? Почему сегодня при том, что молока в России производится вдвое, а на Украине вчетверо меньше, чем во времена СССР, а никакого дефицита молока не наблюдается?
Вот паника с потерянными миллиардами и той же серии.
Реальная экономика находится будто в другом параллельном мире.
Собран нормальный урожай, значит, стране хватает продовольствия. Страна обеспечивает себя энергией и сырьем.
Но Россия села за карточный стол с шулерами.
Вся паника направлена для устрашения российских олигархов. На примере Украины мы видим, что капиталист – всегда предатель и потенциальный разрушитель государства. Их сытое величие базировалось на котировках, акциях, деривативах и прочих капиталистических пузырях.
Но настоящая независимость страны – это независимая экономика, а независимая экономика не может быть сырьевой.
Санкции 2014 года помогли возрождению производства сельского хозяйства. Нынешние санкции должны показать губительность существования в виде сырьевого придатка, и помочь возрождению технологического производства.
У России нет другого пути. Капитуляцию не примут, при сдаче олигархами страны, ее просто уничтожат. А значит нам нужно не слушать паникеров, а видеть огромную задачу – возродить великую страну, не зависящую от циферок и ноликов, которые являются краплеными картами в руках шулеров.

Лариса Шеслер

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / аналитика
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Один комментарий»

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    STARIK 10 апреля 2018 в 14:12 Ссылка Пометить
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    Хорошая заметка.
    Народу всё равно, потеряли ли толстосумы часть, или все свои богатства, из-за санкций, народ выживет и восстановит свою страну. Жаль, что “благодаря” подрывной деятельности экономических диверсантов, находящимся в правительстве, из-за резкого падения курса рубля, последует повальный рост цен на все товары и услуги.
    Естественно, экономические диверсанты не будут винить себя в создании очередного, рукотворного финансового кризиса в стране, а, как и всегда, спишут результат своей подрывной деятельности на санкции и махинации биржевых спекулянтов.
    Сейчас, на Международном инвестиционном форуме, блок экономических диверсантов, распинается перед иностранными инвесторами, о благоприятных инвестиционных условиях, которые они создали, и создадут, ещё благоприятнее условия, для их инвестиций.
    Распродажа российских природных богатств, и промышленного потенциала, продолжается!

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