Нельзя играть с шулерами

В СМИ вопли – «50 богатейших людей России потеряли 12 млрд долларов за один день!» Радость из Украины – «Россия стремительно разоряется!».

Паника в деловых кругах – «Российским компаниям угрожает дефолт».

12 млрд долларов – сумма очень большая. Это в два с лишним раза больше стоимости проекта века – Крымского моста.

Но разве в России взорвался завод? Или разломился Крымский мост?

В результате приватизации и уничтожения тысяч заводов, каждый из которых стоил миллиарды, Россия потеряла в сотни раз больше.

Причем, потеряла не ноликов и единичек в цифровых базах данных западных банков, а реальные производства, инфраструктуру, реальные аэропорты и корабли.

Миллиарды стоил авианосец Новороссийск, который был в строю менее десяти лет, а потом был распилен на металлолом.

Американский «Нимиц» в строю более 40 лет, и никто его не списывает.

Почему никто не посчитал миллиарды от закрытых производств в Зеленограде и Королеве?

Нагнетаемая паника схожа с той, которая насаждалась во время падения СССР. «Нам угрожает голод! Стране не хватает продовольствия!»

Почему тогда никто не посчитал, что в стране производилось молока, зерна и мяса больше, чем в сытых Италии и Франции? Почему сегодня при том, что молока в России производится вдвое, а на Украине вчетверо меньше, чем во времена СССР, а никакого дефицита молока не наблюдается?

Вот паника с потерянными миллиардами и той же серии.

Реальная экономика находится будто в другом параллельном мире.

Собран нормальный урожай, значит, стране хватает продовольствия. Страна обеспечивает себя энергией и сырьем.

Но Россия села за карточный стол с шулерами.

Вся паника направлена для устрашения российских олигархов. На примере Украины мы видим, что капиталист – всегда предатель и потенциальный разрушитель государства. Их сытое величие базировалось на котировках, акциях, деривативах и прочих капиталистических пузырях.

Но настоящая независимость страны – это независимая экономика, а независимая экономика не может быть сырьевой.

Санкции 2014 года помогли возрождению производства сельского хозяйства. Нынешние санкции должны показать губительность существования в виде сырьевого придатка, и помочь возрождению технологического производства.

У России нет другого пути. Капитуляцию не примут, при сдаче олигархами страны, ее просто уничтожат. А значит нам нужно не слушать паникеров, а видеть огромную задачу – возродить великую страну, не зависящую от циферок и ноликов, которые являются краплеными картами в руках шулеров.

Лариса Шеслер

Источник: voicesevas.ru