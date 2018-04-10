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Блеск и нищета…

14:28. 10 апреля 2018 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал:

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Ниже на фотографиях не глубинка. Это Москва. Волгоградский проспект 32.

Вчера шел на служебное совещание мимо и увидел открытую дверь. Заглянул…

А ведь тут был какой-то производственный цех, где трудились токаря, фрезеровщики, слесаря сборщики… Производили то, что потреблялось обществом и наполняло рынок СВОИМ ТОВАРОМ.

Теперь вот так…

А со двора видно, как в куске этого огромного здания расположился рынок строительных материалов.

С противоположной стороны, во дворе, фактически, этого завода, сфотографировал величественное здание Сбербанка.

Очень показательно в современной России периферийного ресурсного капитализма — блеск и нищета рядом.

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Нищета всего, что связано с трудящимися производительного труда материальных ценностей, что создает мощь и независимость страны, и блеск всего что связано с барыжничеством «купи-продай», с компрадорством.

Брать потребительский кредит или ипотеку вы должны радостно и величественно. Экономический раб должен восхищаться тем, как он попадает в кредитное рабство.

При капитализме крайне трудно ЗАРАБОТАТЬ себе на достойное существование, на светлую и безбедную жизнь своей семьи.

Зато легко стать экономическим рабом двух хозяев лет на 20, взяв ипотеку — рабом «работодателя» и банкира.

Или на более короткий срок, взяв потребительский кредит на смартфон или холодильник.

А в РФ дошли уже до того, что родители, которые даже работают, берут кредит на то, чтобы детей собрать в школу.

А особенно лживо и подло звучит банковская реклама:

«Возьми кредит на отдых и отдыхай за счет банка. Отдыхаешь сегодня, а платишь за отдых завтра».

И вот есть, судя по всему полные идиоты, кретины и дебилы, которые попадаются на эту уловку «халявы».

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СССР мне не надо было брать кредит на отдых. И турпутевки или путевки в дома отдыха для трудящихся были либо вообще бесплатные, либо за четверть их реальной стоимости. Ибо финансировались из общественных фондов, куда направлялась вся прибавочная стоимость, которая при КАПИТАЛИЗМЕ направляется в карман капиталиста.

Капитализм — это всегда воровство, ложь, мошенничество, цинизм и подлость.

 

Источник: rusrand.ru

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