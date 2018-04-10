Американские санкции, гибнущие дети и способность к сопротивлению

Олигархия в России почти три десятилетия назад зарождалась под лозунгом «Дать инициативным людям работать на страну» и «Пять пиджаков никому не нужно, носить предприниматель все равно будет один, а все остальное — в развитие». В новом веке об этих прекраснодушных идеях само собой забыли. Наши «инициативные люди» получили возможность работать, разумеется, на себя, а также, в надежде на самую «крутую крышу» — на США и Великобританию. И нужно им оказалось и пять, и пятьдесят, но не только пиджаков, а и лимузинов, и яхт и дворцов…

А что же мы — Россия? Для нас самый актуальный вопрос нового времени, особенно, после утверждения этой весной старой-новой власти еще на неопределенное будущее: будем ли спасать олигархов от коварного Запада до последнего вздоха (гибнущего в очередном пожаре ребенка)? Или же благодарный олигархической власти за свое счастливое настоящее народ все-таки, что-то (хотя бы сами жизни своих детей) вправе на какое-то время еще оставить себе?

Так или иначе, проголосовали (а также пропустили откровенное мошенничество, покорно согласились с ним) - получайте. Пострадавшим от американских санкций «инициативным людям», включая имеющих гражданство Кипра и других прекрасных мест, все будет скомпенсировано. За наш с вами счет, разумеется.

Любопытно — к вопросу о достоинстве разных наций в этом мире: а гражданам Кипра может ли хотя бы даже прийти в голову этим новообретенным своим согражданам что-либо компенсировать за счет всех остальных киприотов?

Достучаться до власти или до общества?

Первый Московский экономический форум пять лет назад (в 2013-м году) начинался, как попытка достучаться до власти…

Хотя, это — в зависимости от интерпретации.

Для одних — попытка достучаться до власти. Тогда, вроде, новой (старой, но обновленной) — только взошедшей и утвердившейся. Для других, изначально безо всякой даже и тени надежды на действующую власть — инструмент элементарной самоорганизации людей. Для чего? Для того чтобы преодолеть насаждаемые распри, осмыслить общие приоритеты и методы достижения цели, почувствовать свое единство и когда-то суметь выступить перед этой властью уже не как проситель, но как общество, имеющее право на подлинное самоуправление.

Сегодня, спустя пять лет, на уже шестом Московском экономическом форуме, проходящем всего через две недели после выборов президента страны, по итогам первого пленарного заседания 3 апреля мы узнали нечто воистину удивительное.

Во-первых, что так дальше жить нельзя. Что все рушится и сыпется, отставание от развитого мира усугубляется. Что у простых людей работы нет, а предпринимателям в имеющихся условиях работать совершенно невозможно. Финансовые спекулянты, банкиры и прочий «либеральный блок», вопреки мудрым указаниям президента, совсем уже распоясались.

Во-вторых, что никакой стратегии развития страны у власти (только-только избранной) так и нет. Но мы, вроде как, надеемся, что после инаугурации будет сформировано новое правительство, и мы, наконец, что-то узнаем о какой-либо стратегии дальнейшего развития.

Что ж, называйте это как хотите, но на какое-либо самоуправление народа это точно совершенно не похоже.

Стали выборы подлинной общенациональной дискуссией?

Когда пару месяцев назад мне предложили провести на очередном МЭФе конференцию и попросили заявить ее название, у меня сомнений не было: «Что нам делать с добытой победой?». Посмеялись. Мол, как же — дадут вам победить…

Ну, если оптимистический (казалось бы, исходя из положения страны — совершенно жизненно необходимый) вариант не проходит, то, пожалуйста, запасной, пессимистический: «Стала ли избирательная кампания по выборам президента подлинной общенациональной дискуссией о путях развития страны?». Этот вариант — запасной, он же пессимистический (скептический по отношению к возможности победы) — и утвердили. Соответственно, конференция с разбором интеллектуального «полета» в ходе прошедшей кампании состоялась в рамках МЭФа 4 апреля.

Правда, что теперь, после элементарного сопоставления хронометража предвыборных «теледебатов» кандидатов-претендентов (по минутке-две по кругу два-три раза) и многочасового «послания» действующего президента за две недели до выборов, даже обсуждать?

Тем более что никто даже не решился ни на форуме, ни в ходе самой прошедшей избирательной кампании (вдумайтесь: ни на одних теледебатах!) хотя бы как-то защищать проводимую социально-экономическую политику. Но победителем называется как раз тот, кто эту совершенно неприемлемую, вроде, уже для всех политику определял и проводил все последние 18 лет…

Тем не менее, мероприятие было заранее заявлено, люди собрались и получили возможность высказаться. Не только в целом, но и по многим важным аспектам и деталям, которые могли ускользнуть от внимания, но осмысление которых полезно. Итоги конференции, к сожалению, кратко, лишь с перечислением основных выступивших, подвел на 4-м пленарном заседании МЭФ.

Когда отступать некуда?

Первый Объединительный экологический конгресс (31 марта текущего 2018-го года) начинался, как попытка достучаться до власти…

Хотя, и это — в зависимости от интерпретации.

Меня предварительно попросили в своем выступлении вопросы политики, по возможности, не затрагивать. Пообещал, ориентируясь на ключевое пожелание «по возможности».

Понятно, это — не Московский экономический форум, где собираются специалисты: ученые, производственники — объединяемые стремлением добиться изменения социально-экономической политики государства. Это — непосредственный взрыв народного возмущения прямо здесь и сейчас: детям стало в буквальном смысле нечем дышать.

Сначала, напомню, еще до выборов, «взорвался» мусорный полигон в самом ближнем Подмосковье — в районе Балашихи. Президент, не мудрствуя, своим предвыборным решением его просто закрыл. Значит, мусор повезли по другим полигонам и свалкам. И теперь, уже после выборов, когда срочные предвыборные решения властям уже не столь необходимы, густо завоняли полигоны и свалки в Волоколамском, Коломенском и Дмитровском районах. Люди митингуют, перекрывают дорогу мусоровозам, в общем — бунтуют всеми возможными способами. И понятно: деваться-то им и, главное, их детям — совершенно некуда.

Выборы прошли — вы больше не нужны

Чем отвечают власти на протесты людей? Привычным силовым воздействием. Митинги начали разгонять ОМОНом, а лидера Волоколамских протестующих, без каких-либо понятных людям оснований, взяли и арестовали на 15 суток. Ясно: выборы закончены, зачем теперь какие-то еще реверансы перед так называемыми «избирателями»?

Чашу терпения властей переполнили не просто митинги и перекрывание дороги мусоровозам. Так, в Коломне люди подняли руку, можно сказать, на самое святое — на безусловный монопольный контроль властей за СМИ. Только вдумайтесь: потребовали опровержения недостоверных сведений, прозвучавших о них и их борьбе в эфире областного телеканала. Как такое стерпеть? Этак, если «бесчинству» потакать, еще и потребуют опубликовать на тех же телеканалах, может быть, даже центральных, кому принадлежат частные компании, занимающиеся вывозом и утилизацией мусора — получением сверхприбылей на явном нарушении всех возможных правил и норм. По прозвучавшим на конгрессе сведениям — ближайшим родственникам высших должностных лиц нашего государства. Фамилий не называю (на конгрессе они звучали), так как не имею доказательств, но полагаю, что это — уж точно должно быть основанием для публичного парламентского расследования, потребовать которое — обязанность всякого более или менее порядочного депутата.

От частных инициатив — к масштабной борьбе

Безусловно, целиком и полностью поддерживаю проведение Объединительного экологического конгресса. Равно как и дальнейшую самоорганизацию. Принято решение на основе Конгресса учредить постоянное экологическое движение, в координационный совет которого вошли представители основных экологических групп со всей страны (которые правильнее было бы даже назвать группами сопротивления) — всего около 70-ти человек. Но что дальше?

Вынужден был говорить об этом на конгрессе.

Вот как не говорить о политике, если, например, в Воронежской области люди тоже вовсе не хотели ею заниматься — готовы были ограничиться лишь защитой своего райского уголка природы от последствий добычи никеля. Но какие приемы применили против них? Все стандартные: ложь, наветы, клевета, шантаж и подкуп, внедрение провокаторов и подставных лидеров с целью дискредитации протестующих, инспирирование общественных слушаний и фальсификация документов и т. п. И как в этих условиях не обратиться к политике — к политическим требованиям и осознанию сути процесса уничтожения родной земли как процесса не мелко-уголовного, но масштабного уголовно-политического?

Аналогично в Кургане, где люди уже сейчас, еще до начала разработки урановых месторождений, страдают от последствий безответственности властей и коррупции при организации и проведении геологических изысканий. Как людям отделить себя от «политики», если противостоит им, их праву на жизнь единая уния стремящейся к сверхприбылям олигархии и практически нанимаемых ею себе на службу властей?

Наконец, не абсурдно ли, не заведомо ли малоэффективно заниматься отдельно проблемами экологическими, отдельно — беззащитностью наших детей при пожарах в развлекательных учреждениях (как это трагически случилось в Кемерово), отдельно, например — проблемами обманутых дольщиков и валютных ипотечников. Кстати, последние две категории, строго говоря, почти равно обманутые — просто разными исполнителями практически единого плана и в разной форме.

И в целом стоит понять: если бы лишь в одной экологической сфере были бы проблемы, как временные досадные упущения, но в целом страна была бы на подъеме, а наши перспективы постепенно улучшались бы, то, конечно, можно было бы ограничиваться узко экологическим движением. Но в нашей нынешней ситуации все происходящее мне пришлось сравнить с лесом и муравьями в нем. Мы так старательно готовы объединиться для защиты одного своего муравейничка от ноги случайного лесоруба. Но отказываемся понимать: эти лесорубы пришли целенаправленно — чтобы вообще уничтожить весь наш лес.