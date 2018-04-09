Знахарю на заметку: сбор и сушка лекарственных трав

Когда Собирать Растения:

- Март: береза (почки), брусника (почки).

- Апрель: береза (почки), брусника (листья), калина (кора).

- Май: береза (листья, почки), брусника (листья), калина (кора), крапива (листья), лопух (корни), одуванчик (трава, корни), пастушья сумка (трава), подорожник (трава), смородина (листья).

- Июнь: крапива (листья), лопух (корни), одуванчик (трава, корни), пастушья сумка (трава), подорожник (листья), полынь (листья), пустырник (трава), чистотел (трава).

- Июль: калина (кора, плоды), крапива двудомная (листья), лопух (корни), малина (плоды, листья), морковь (семена, корнеплоды), одуванчик (трава, корни), пастушья сумка (трава), подорожник (трава), полынь (трава, листья), пустырник (трава), чистотел (трава).

- Август: калина (кора, плоды), крапива (листья), лопух (корни), одуванчик (трава, корни), пастушья сумка (трава), подорожник (листья), полынь (трава), чистотел (трава).

- Сентябрь: калина (плоды, кора), крапива (листья), лопух (корни), одуванчик (корни), пастушья сумка (трава), подорожник (листья), полынь (трава).

- Берите только те растения, которые вы хорошо знаете. Не истребляйте растения, думайте о том, что после вас другие люди тоже будут собирать их. Не собирайте растения около дорог и вблизи заводов.

В свежем виде лекарственное сырье применяется редко. Для получения соков используют свежие листья алоэ, подорожника большого и некоторых других растений. Их перерабатывают сразу же после сбора. В основном же лекарственные растения сушат, в сухом виде они долго сохраняют физиологическую активность. Сушить лекарственное сырье нужно сразу же после сбора и быстро. Когда из клеток удаляется вода, ферментативные процессы прекращаются. Если целебные вещества лекарственного сырья не изменяются при нагревании свыше 60—70 °С, сушку производят при этой температуре. Высушенное таким образом лекарственное сырье обычно не теряет своих свойств даже при кратковременном отсыревании при хранении. Если же лекарственное сырье высушено при более низкой температуре, то при отсыревании в нем возобновляют действие ферменты, и активность его снижается. Иногда рассчитывают на действие ферментов, если действующими на организм являются не первичные вещества живых растений, а продукты их расщепления. Тогда сушат лекарственное сырье не сразу, а после завяливания его. Так поступают, например, при заготовке валерианы.

Оптимальная температура сушки различна и зависит от химического состава сырья и некоторых свойств биологически активных веществ. Сырье, содержащее эфирные масла, сушат медленно, раскладывая его толстым слоем, при температуре 25—30 °С. При этом образование эфирного масла продолжается, и в высушенном сырье его будет больше, чем в свежем растении. Березовые почки, собранные с ветвями, сушат на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых холодных помещениях, так как в тепле они могут распуститься. Сырье, содержащее гликозиды и алкалоиды, сушат при 50— 60 °С, части пасленовых растений, содержащие алкалоид гиосциамин (белладонна, белена, дурман и др.), — при 40 °С, так как при более высокой температуре этот алкалоид переходит в атропин, который действует в два раза слабее. Листья толокнянки и брусники можно сушить и при более высокой температуре, потому что содержащийся в них гликозид арбутин выдерживает нагревание до 150 °С. Быстрая высокотемпературная сушка этого сырья предотвращает окисление дубильных веществ и в связи с этим изменение окраски сырья. Сырье, содержащее витамины, особенно витамин С, сушат быстро при 80—100 °С во избежание окисления аскорбиновой кислоты. Но и этот температурный режим не всегда применим. Так, например, в плодах черной смородины кроме витамина С имеется эфирное масло, поэтому сушку их производят при 50—60 °С.

Перед сушкой сырье сортируют, удаляя случайно попавшие части других растений или того же растения, не предусмотренные для заготовки (например, листья в цветочном сырье, поврежденные насекомыми части, побуревшие и т. д.). Сушат сырье, используя естественное и искусственное тепло. Естественная сушка производится на открытом воздухе, в хорошую погоду, на ветру. На ночь сырье переносят в помещение или под навес. В закрытых помещениях лучше сушить на чердаке под железной крышей или в проветриваемом сарае. Помещение следует оборудовать стеллажами с выдвижными рамами, обтянутыми марлей или сеткой. Можно сушить сырье на марлевых гамаках, развешивая их между стропилами, делая распорки из тонких деревянных реек или узких полосок фанеры, которые прибивают с двух сторон на расстоянии 80—100 сантиметров. При такой сушке сырье вентилируется не только сверху и сбоку, но и снизу, отчего сушка происходит быстрее. Лекарственное сырье раскладывают на полках или гамаках тонким слоем и периодически переворачивают.

Сырье, нуждающееся в высокой температуре, сушат в сушилках, а при отсутствии их — в русской печи или на ней. Печь не должна быть очень жаркой, иначе сырье подгорит. При сушке в печи заслонка должна быть приоткрытой. Высушить сырье, особенно ягоды, можно и в духовом шкафу газовой плиты, причем пламя газовой горелки должно быть минимальным, а дверка шкафа приоткрыта. При более крупных заготовках используют овощесушилки.

Листья, цветы и травы сушат, защищая их от солнечного света, чтобы листья не желтели, цветы не выгорали, не теряли естественную окраску. Однако в хорошую солнечную погоду можно высушить цветки василька с сохранением их естественной окраски. Медленная сушка их в тени приводит к обесцвечиванию многих цветков. Плоды, семена и многие подземные органы можно сушить на солнце.

Почки растений сушат в хорошо проветриваемом помещении, рассыпав их тонким слоем и часто перемешивая или не снимая с ветвей. В теплом помещении они начинают распускаться. Кору сушат в хорошую погоду на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Правильно высушенная кора становится ломкой.

Листья высушивают на чердаках или в проветриваемом помещении, раскладывая в 2—3 слоя и часто переворачивая. Листья с тонкими листовыми пластинками сохнут неравномерно. Вначале становятся сухими листовые пластинки, а жилки и черешки остаются еще мягкими. Сушат их до тех пор, пока они не станут ломкими. После сушки листья сгребают в кучу и оставляют на несколько дней. Благодаря своей гигроскопичности они притягивают влагу из воздуха и при упаковке меньше крошатся.

Цветки раскладывают более тонким слоем, чтобы не переворачивать при сушке. Корзинки сложноцветных можно ворошить (пижма, ромашка, арника и др.). Травы сушат так же, как и листья. В хорошо просушенной траве не только листья, но и стебли должны ломаться, а не гнуться. Можно сушить травы, связывая их в небольшие пучки и подвешивая на веревках. Сухие плоды и семена теряют влагу еще до обмолачивания, поэтому их не приходится сушить. В случае надобности их досушивают на воздухе или в помещении. Сочные плоды перед сушкой завяливают на солнце и сушат при температуре 70—90 °С в печах или сушилках. Хорошо высушенные плоды не окрашивают рук и не слипаются в комки при сжатии.

Корни и корневища, не содержащие эфирных масел, можно сушить на солнце. Пахучие корневища аира, валерианы сушат в тени или в хорошо проветриваемом помещении. В плохую погоду это сырье сушат при повышенной температуре или в проветриваемых помещениях. Перед сушкой толстые корни и корневища разрезают на части вдоль, а длинные поперек на куски, очень толстые кружочками. При сушке цельных корней используют невысокую температуру, чтобы дать высохнуть внутренним частям. Сухие корни и корневища должны ломаться.

Травой также можно наполнять матрацы и подушки и великолепно спать.