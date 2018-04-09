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Заседание СБ ООН по поводу угрозы международному миру

22:04. 9 апреля 2018 Просмотров - 115 Нет комментариев Опубликовал:


Онлайн-трансляция заседания СБ ООН созванного Россией.
Тема заседания – Угроза международному миру, первой будет выступать Россия.
Дабы не распыляться, заседание созванное Францией по поводу Думы отменили, а его повестку включили в тему общего заседания.




Перед заседанием США внесли проект резолюции СБ ООН по учреждению нового механизма по расследованию инцидентов с применением химического оружия в Сирии после серии сообщений о применении хим.оружия в населенном пункте Дума.
Документ был в общих чертах написан еще в марте и представлен в доработанном виде СБ ООН за несколько часов до встречи по ситуации в Сирии. Данный документ осуждает «случаи применения химического оружия в Сирии» и выражает решимость привлечь виновных к ответственности.


Достаточно типичная пропаганда в США и Британии.

Также данная резолюция предлагает создать «независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии» (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI).
Кроме того, Госдеп в очередной раз обвинил Россию, Сирию и Иран в "хим.атаке" в Думе, а Трам пообещал ответные меры в течении 24-48 часов. Известный отморозок Уэсли Кларк призвал ударить 160 томогавками по базе вертолетов, которые бомбили Думу.


Картинка со времен Хан-Шейхуна по-прежнему актуальна.

Сирия официально заявила, что будет отвечать всеми доступными средствами.
МО РФ объявило, что российские военные осмотрели больницы Думы и не обнаружили там следов людей отравленных каким-либо хим.оружием.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: ближний восток, война в сирии, оон, Россия, сб оон, сирия, США, Франция, холодная война
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