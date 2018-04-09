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Зачем Трамп начал торговую войну с Китаем

16:45. 9 апреля 2018 Просмотров - 21 Нет комментариев Опубликовал:

И действительно – зачем? Причин тут несколько.

О них мы уже говорили в одном из последних выпусков видеоблогов. Ответить на этот вопрос меня попросили в эфире радио «Спутник».

Источник: sputnik.by

Стариков: каковы цели и средства торговой войны между США и Китаем

Известный российский политик, общественный деятель, писатель Николай Стариков рассуждает о развитии торговой войны между США и Китаем.

Министр обороны Китая, генерал-полковник Вэй Фэнхэ посещает Беларусь с официальным визитом с целью развития военного сотрудничества между Китаем и Беларусью, а в это время в СМИ активно муссируется термин «американо-китайская торговая война», что является довольно жесткой формулировкой, характеризующей уровень отношений между Пекином и Вашингтоном.

Каковы её причины и возможные последствия? Интересную точку зрения на проблему изложил известный российский политик, общественный деятель, писатель Николай Стариков.

“Вернуть промышленность из Китая в США — вот задача Трампа. Как это сделать? Вы же не можете публично отказаться от всего того, что вы столетиями рассказывали людям про свободу, про демократию, про рынки и так далее. И не можете сказать: «Товарищи буржуи, возвращайте, пожалуйста, ваши предприятия в США, потому что в перспективе у нас столкновение с Китаем, и нужно, чтобы заводы стояли у нас, а не в Китае. Буржуи, думая о своих сверхприбылях, в ответ пошлют вас куда подальше», — говорит Стариков.

Каким образом можно вернуть промышленность в США, вы услышите в комментарии Николая Старикова на радио Sputnik Беларусь.

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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