Виллы для бедняков пустуют, так как они перессорились из-за такого щедрого подарка земляка

Китай, провинция Гуандун, селение Гуаньху. Здесь родился и вырос Чень Шен, основатель и мудрый руководитель корпорации Tiandi No 1 Beverage Inc. На старости лет богатый китаец решил сделать большое доброе дело и выстроил рядом со старой родной деревушкой новую — роскошнейшую. И, главное, она должна была стать подарком его односельчанам, но из-за извечных людских пороков те все испортили.

Представьте, вы — китайский крестьянин. Живете в глинобитной хижине от дедушки, возделываете поле почти вручную, мечтаете, что внуки смогут выучиться на бухгалтера и уехать в областной центр. И тут бывший сосед, неимоверно разбогатевший, строит целую новую деревню с нуля.



Каждый дом по 280 кв.м. площади, три этажа, пять спален, два гаража и даже теплый туалет с автономным септиком! Не надо среди лютой зимы бегать в будочку на углу огорода с вонючей дыркой в полу! К дому прилагается сад, протекает ручей, есть красивые и удобные подъездные дорожки, а на каждые несколько домов обустроена спортплощадка. И все — абсолютно бесплатно, подарок Чень Шена.

Обрадовались ли деревенские жители? Ну, да, но только до тех пор, пока застройщик не скорректировал планы. Не желая портить природу, стройку вели неспешно и аккуратно, с 2013-го по 2017-ый годы. При этом благодетель изначально исходил из данных о переписи населения от 2013-го, по которой в деревне жило 190 семей.



И каждой полагался отдельный дом, но в процессе строительства в ставшее известным место приехали еще жители и тогда великодушный Чень Шен приказал достроить еще 68 вилл, чтобы всем хватило. И тем самым выпустил на волю демонов раздора — местные начали собачиться между собой, кто достоин жилья, а кто нет.

Так как новый дом полагался не конкретной личности, а семье, некоторые поспешили заявить, что они собираются завести много детей и им нужна вторая недвижимость. Или вот, я в том году дочь замуж выдам — где молодым жить? Отдельную хату давай, товарищ миллионер!



Другие селяне, которые уехали ранее, начали возвращаться и предъявлять свои права, потому что халява же и какая! В ответ оставшиеся развернули новые споры и все едва не переросло в междоусобицу. Точнее, едва Чень Шен появлялся в деревне, как все бросались требовать от него решить дела «по справедливости», из-за чего тот откровенно разъярился на ставших рабами алчности селян. И уже два года не приезжает в Гуаньху, а новенькая деревня пустует — по документам у домов нет владельцев.

Разочарованию богача нет предела. Он ведь хотел на старости лет сделать нечто правильное, разумное и доброе. Выстроить рядом с деревней крупную свиноферму, чью продукцию гарантировано покупали бы его компании и крестьяне могли бы трудиться спустя рукава, но при этом получать щедрую зарплату — до $32 000 в год, немыслимые для китайских селян деньги. Дети бы получили образование, внуки никогда не знали, каково это, топить печурку кизяком и выгребать навоз. Но нет, все планы пошли прахом из-за жадности, глупости и наглости местных. Они даже между собой не смогли договориться за два года, как делить подарок! Эх…

Ныне роскошные дома пустуют и постепенно ветшают. Во-многих хулиганы уже побили стекла и испортили отделку стен. Поселиться здесь без окончания процедуры строительства нельзя, договориться между собой крестьяне так и не смогли. Чень Шен махнул рукой и простился с мечтой.