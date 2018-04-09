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В России научились в пять раз увеличивать твёрдость стали

16:43. 9 апреля 2018 Просмотров - 31 Нет комментариев Опубликовал:

В России разработали технологию, с помощью которой можно в несколько раз увеличить твердость стали. Специалисты Красноярского научного центра СО РАН, Национального исследовательского университета «МЭИ» и Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета научились в более чем в пять раз увеличивать твердость стали с помощью лазера и наночастиц.

 «Исследователи обнаружили, что лазерная обработка и создание упрочненных наноуглеродными материалами поверхностных слоев повышают твердость модифицированного материала более чем в пять раз по сравнению с наиболее распространенной технической сталью», – сообщает пресс-служба «Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук».

Ученые обнаружили, что использование наноуглеродных материалов (фуллерен, графен или наноуглеродные трубки), а также лазерной обработки позволяет влиять на твердость поверхности и коэффициент трения технического железа. Отмечается, что преимуществом лазерного метода является возможность бесконтактной, быстрой и строго дозированной передачи энергии на обработанную поверхность металла.

«Твердость и износостойкость сталей, особенно содержащих соединения углерода, азота или бора, значительно улучшаются после лазерной обработки. Кроме того, лазерное нагревание не вызывает деформации продуктов, что сокращает технологический процесс, поскольку нет необходимости в дополнительной обработке металлических изделий», – прокомментировал ситуацию научный сотрудник Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» Александр Елецкий.  

Отмечается, что после лазерной обработки твердость железа была увеличена в более чем в пять раз по сравнению с характеристиками технической стали. Также на 20 – 30 % уменьшился коэффициент трения материала в условиях сухого контакта с поверхностью.

Источник: www.kramola.info

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