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Уроки Мудрости. Урок седьмой. Строй Семьи. Часть 2

23:11. 9 апреля 2018 Просмотров - 16 Нет комментариев Опубликовал:

04 апреля 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Уроки Мудрости. Урок седьмой. Строй семьи”.

Автор-сказительница – Марина Макарова

Часть 1 https://youtu.be/GpHKitDdPcM

В передаче мы поговорим о строе ведической семьи.

Сказ о Яромире и Матрёне. Часть 1 – http://slavradio.org/article/skaz-o-y…

Часть 2 – http://slavradio.org/article/skaz-o-y…

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Источник: www.youtube.com

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