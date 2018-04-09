Уроки Мудрости. Урок седьмой. Строй Семьи. Часть 2

04 апреля 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Уроки Мудрости. Урок седьмой. Строй семьи”.



Автор-сказительница – Марина Макарова



Часть 1 https://youtu.be/GpHKitDdPcM



В передаче мы поговорим о строе ведической семьи.



Сказ о Яромире и Матрёне. Часть 1 – http://slavradio.org/article/skaz-o-y…



Часть 2 – http://slavradio.org/article/skaz-o-y…



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Источник: www.youtube.com