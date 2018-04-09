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У страны будет идеология. Андрей Иванов

19:52. 9 апреля 2018 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал:

Идеология как базовое условие развития страны

Общественный деятель, автор книги “Антименеджмент: организации будущего” Андрей Иванов комментирует итоги заседания Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в стране под председательством Владимира Путина.

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Рекомендуем:

Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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