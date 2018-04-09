Сурков посулил России 300 лет “геополитического одиночества”

Помощник президента России Владислав Сурков опубликовал пространную статью "Одиночество полукровки" в журнале "Россия в глобальной политике". Речь в ней идет о России, которая четыре века шла на Восток, четыре века шла на Запад, но нигде не укоренилась. Теперь России предстоят века геополитической изоляции и идеология третьего пути - третьего мира, третьего Рима.

В начале статьи Сурков обрисовывает работу "пролетария информационной индустрии" - современного журналиста, который пребывает в лихорадке, чтобы быстрее всех узнать и быстрее всех сообщить информацию. Кремлевский чиновник считает, что за этим медийным фоном не замечаются медленные, массивные новости, приходящие оттуда, где сталкиваются исторические эпохи.

Одно из таких событий 2014 года, говорит Сурков, открывается нам только сейчас. Это - "завершение эпического путешествия России на Запад, прекращение многократных и бесплодных попыток стать частью Западной цивилизации, породниться с «хорошей семьей» европейских народов".

Помощник президента утверждает, что теперь все мы находится в эпохе 14+, в которой нам предстоит сто, двести, а может быть и 300 лет геополитического одиночества.

В статье отмечается, что вестернизация России началась с Лжедмитрия и продолжилась Петром Первым, и за это время Россия все время пыталась втиснуться в Запад. "Самодержцы усердно женились на немках, имперские дворянство и бюрократия активно пополнялись «бродяжными иноземцами». Но европейцы в России быстро и повально русели, а русские все никак не европеизировались", - пишет Сурков.

По мнению Суркова, и революция, и мода на марксизм и социализм появились в России только лишь в угоду европейским тенденциям. Однако мировой революции не случилось, западный мир стал капиталистическим, а СССР пришлось "скрывать нарастающие симптомы аутического социализма за железным занавесом".

В конце же прошлого века Москва снова "попросилась" в Европу, уже "умаленная и приниженная", однако вписаться в поворот на Запад снова не удалось. Тогда зазвучали предложения "шарахнуться на Восток", однако и это "путешествие" уже было в российской истории, замечает Сурков.

"Россия четыре века шла на Восток и еще четыре века на Запад. Ни там, ни там не укоренилась. Обе дороги пройдены. Теперь будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа цивилизации, третьего типа, третьего Рима", — пишет советник президента.

Сурков в связи с этим выдвигает тезис о России, как стране-полукровке с ее гибридной ментальностью, биполярной историей и межконтинентальной территорией. Он считает, что, как и положено полукровке, Россия "харизматична, талантлива, красива и одинока".

Сурков пишет, что одиночество не означает полной изоляции, но исключает полную открытость.

Страна будет торговать, воевать, состоять в международных организациях, обмениваться знаниями, вызывать страх и ненависть, любопытство, восхищение и симпатию, но уже "без ложных целей и самоотрицания", заключил Сурков.

Статья http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Odinochestvo-polukrovki-14-19477

Источник: www.mk.ru