Путин: культ есть, личности – нет

. Любой культ личности представляет из себя создание некого коллективного собирательного образа, к которому обращены надежды у некой группы населения. Поэтому дело тут отнюдь не в «я» правителя, а в тех, кого оно выражает.



Именно поэтому мы с вами столкнулись с поразительным феноменом культа Путина - ничтожнейшей личности, явно непригодной в "лидеры нации", хотя вся соль тут не в личностных качествах самого Путина, а в той коллективной бюрократии и олигархате, которых он выражает собой.



Уже спустя год после начала президентства Путина, как отмечала Би-би-си, «„Общая Газета" стала размышлять о том, что ей видится как растущий культ вокруг его личности».

В 2001 году итальянская газета «Коррьере-делла-Сера» посвятила специальную публикацию проявлениям «культа личности Путина».



Общероссийские социологические опросы по теме «существует ли культ личности Путина?» проводились как минимум с 2004 года. В октябре 2007 года «Общая Газета» отмечала, что согласно опросам населения, большинство россиян не видят никакого культа личности: в апреле 2007 года их число было 49 % от опрошенных, в октябре 38 %. Число людей, которые считают, что существует культ личности Путина составляет 22 % опрошенных, не видят культа личности, но видят для этого некие предпосылки 27 %.



Журнал «Коммерсантъ-Власть» проводил опрос среди читателей о «самых выдающихся подхалимских изречений в адрес Владимира Путина». Первая пятёрка фраз в 2007 году:



«Разве Путин может быть неправ?» (Владимир Чуров).

«Противников путинского курса больше нет, а если и есть, то это психически больные и их нужно отправить на диспансеризацию. Путин - везде, Путин - всё, Путин абсолютен, Путин незаменим» (Александр Дугин).

«Все успехи в кинематографе были связаны с Владимиром Путиным» (Федор Бондарчук).

«Путин - это наше всё» (Любовь Слиска).

«Личность Владимира Путина важнее для общества, чем институты государства» (Сергей Марков).



Первая пятёрка в 2008 году:

«Ваш демократизм не знает пределов!» (Валентина Матвиенко)

«Я благодарю Бога за Путина и уважаю Ельцина за две вещи, которые он сделал в своей жизни. Первая - это положил свой партбилет на стол. Вторая - это то, что он привёл к власти Путина» (Никита Михалков).

«Владимир Владимирович! Очень хорошо, что вы родились!» (Даниил Гранин)

«После победы российской сборной на чемпионате мира по хоккею российское государство вправе спросить у западных коллег: „Неужели вы еще не поняли, что Путин все делал правильно?"» (Сергей Марков)

«Если спросить нашу оппозицию, чем же вам не нравятся Путин и Медведев, они ответят примерно следующее: „И тот и другой из золота, это правда. Но этого золота маловато"» (Олег Морозов).



Также, в селе Кстовского района Нижегородской области действует секта почитателей Путина. Лидером секты является женщина, ранее судимая за мошенничество и увлекающаяся экстрасенсорикой. Согласно вероучению секты, Путин является реинкарнацией апостола Павла. По сообщению информационного агентства Интерфакс, пресс-секретарь премьер-министра заявил, что не слышал о существовании этой религиозной группы, и отметил, что В. Путин на проявления поклонения реагирует сдержанно.



Да и сотни подобных примеров.

Как же произошло подобное? 9 августа 1999 года бывший президент России Борис Ельцин - физически истощённый, слабый, манипулируемый своим ближайшим окружением - совершил едва ли не главную ошибку в своей политической жизни. Он назначил новое правительство во главе с практически никому не известным Владимиром Путиным. Более того, он объявил, что в 2000 году хочет видеть Путина своим преемником. И понеслось.



Вспомните тошнотворный подхалимаж в адрес Путина в 2007 году, когда ему исполнилось 55 лет, со стороны политиков, звезд и одного особо подобострастного кинорежиссера, который снял откровенно сентиментальный фильм "55", в котором рассказывалось об эпохальном политическом наследии Путина.



К своей "чести", Путин построил мощный культ своей личности благодаря государственному телевидению, которое бесконечно показывает его в благоприятном свете при любых обстоятельствах. Про вышибающие слезы электората поездки по стране, поцелуи в живот мальчиков Никит, спасение животных и прочих Медведевых - говорить излишне, СМИ пестрят ими.



Между тем за гламурной телевизионной картинкой, высокими рейтингами популярности и культом личности стоят едва ли не плачевные итоги. Годы Путина у власти - это время, потерянное для России. Россия упустила блестящую возможностью использовать продолжительный период высоких цен на нефть, чтобы модернизировать страну в политическом и экономическом отношении.



В конце первого десятилетия ХХI века Россия безнадежно застряла в прошлом столетии. Экономика, включая федеральный бюджет, остается чрезмерно зависимой от доходов от экспорта нефти и другого природного сырья. Спустя годы после краха Советского Союза в стране нет современной инфраструктуры коммуникаций и связи, катастрофически не хватает скоростных дорог, а также современных вокзалов и аэропортов.



В разгар путинского президентства, когда нефть стала дорожать, превышая самые смелые прогнозы, темпы экономического роста стали замедляться. Тем временем в столь же богатых нефтью Азербайджане и Казахстане темпы экономического роста в тот же период были вдвое-втрое выше, чем в России. В первые годы своего президентства Путин практически полностью сосредоточился на политических делах - он занимался войной в Чечне, борьбой с несколькими непокорными и откровенно амбициозными олигархами, построением вертикали власти, расставлял на ключевые должности лояльных людей, устанавливал контроль над крупнейшими СМИ.



Вторая война в Чечне, с которой началось правление Путина, в итоге оказалась де-факто проигранной для России. Республика превратилась в вотчину Рамзана Кадырова и пользуется независимостью, которой не имела ни при первом чеченском президенте Джохаре Дудаеве, ни при третьем президенте Аслане Масхадове. Сегодня Чечня живет по своим неписаным законам, а Россия фактически выплачивает ей контрибуцию в виде бесконечных бюджетных вливаний.



Итоги российской внешней политики за путинские десять лет выглядят столь же удручающе. Попытки Москвы вести дела с Западом, размахивая "энергетической дубинкой", привели лишь к тому, что европейцы всерьез занялись реформированием собственного газового рынка, задумались об альтернативных источниках поставок и, в частности, ускорили реализацию проекта газопровода Nabucco в обход России.



Трудно назвать страну, отношения с которой у России улучшились бы за последние года. Даже беларусский президент Александр Лукашенко, традиционно ближайший союзник Москвы, начал разворачиваться в сторону Запада. Мало того, что у России ухудшаются и до этого непростые отношения с Западом, так путиноиды умудряются терять своих союзников на Ближнем Востоке, а иногда - откровенно их предает.



Следует заметить, что культ личности - явление вообще коллективное и с самой «личностью» мало как связано. Действительно харизматические личности не нуждались ни в каком культе. Вспомните, был ли культ у Наполеона, к примеру? Или у Черчилля? Или у аятоллы Хомейни? Или у кого бы то ни было еще из действительно великих людей? Мне скажут, что и у Путина нет никакого культа. На самом деле у него есть сумма виртуальных и фарсовых мероприятий (типа издания учебников с его биографией, попыток поставить ему памятник), которые при всей своей фарсовости и виртуальности выполняют вполне определенную роль. Разумеется, это совсем не то, что было у Сталина, но это очень напоминает то, что было при Брежневе.



Напомню, что где-то в начале 70-х годов ЦК КПСС, обеспокоенный непривлекательностью Брежнева, принял историческое постановление «Об укреплении авторитета Генерального секретаря ЦК». Как вы понимаете, укреплять можно только то, что само по себе недостаточно. Проще говоря, это означало косвенное признание недостаточности или, еще точнее, отсутствие подлинного авторитета Л.И. Брежнева. Иными словами, именно незначительность репрезентируемой личности и вызывает потребность в системе специальных мероприятий, называемых культом. Точности ради нужно сказать, что и культ личности самого Сталина был точно таким же. Он инстинктивно чувствовал себя карликом рядом с Лениным (у последнего при жизни, замечу, культа не было вообще. Ленин действительно был любим в массах, что бы о нем ни говорили).



Если угодно, КУЛЬТ личности и САМА ЛИЧНОСТЬ - это вообще диаметральные вещи. Культ начинается там, где личность отсутствует начисто. Где от нее только пиджак с галстуком да набор стандартных фраз есть. Такая псевдоличность выражает в действительности КОЛЛЕКТИВ, к которому она принадлежит. Брежнев принадлежал коллективу бегемотов в ЦК КПСС, поэтому, принимая решение об укреплении «авторитета» своего Генерального секретаря, ЦК в действительности усиливал свой авторитет. Это был коллективный самокульт впавшей в маразм власти.



Теперь у Путина. Этот человек, как известно, вообще непонятно откуда взялся. Я думаю, вы согласитесь, что кто-кто, а Путин больше других олицетворяет «коллектив», который «возложил на него большие надежды». Ощущение, что это какой-то запасной игрок в хоккейной команде, на которого решили вдруг опереться - иначе этого барбоса, непонятно откуда взявшегося, воспринимать невозможно. Это типичная коллективная личность. А поскольку в самой этой «личности» нет ничего, кроме подтяжек, то ее (личность) стали раскручивать изо всех сил так, как никого. Культ его начался, если помните, раньше, чем он президентом стал: Павловский через Интернет в декабре 99 начал внушать, что тень Путина больше его самого. Потом стали внушать, что за него надо проголосовать, потому что «за него и так все проголосовали». Чем не культ?



Путина нет. Есть коллективная личность, которую он персонифицирует. Не будет Путина - возьмут его же любого охранника, рожу причешут, и новый Путин появится. А вот что с этими маленькими путиными делать, совершенно непонятно. Отличительная черта любого культа - подданные стремятся всеми силами подражать своему вождю. То есть, если в стране Сталин, то появляются еще несколько тысяч точно таких же сталиных с такими же усами и в таких же френчах. Вот эти-то «маленькие сталины» и становятся основным содержанием культа личности, а вовсе не сам Сталин. Это как бы кукольный мир.



Можно подумать, что Путин обладает какими-то харизматическими и сверхординарными качествами. Нет, это абсолютно заурядный чиновник средней руки; правда, чиновник, видимо, очень хороший. Трудно осуждать в этом смысле Анатолия Александровича Собчака, который соблазнился когда-то на Путина. Это идеальный секретарь - как на него не соблазниться? Но традиционная беда России в том, что здесь «вторые» вечно становятся первыми.



Путин не столько авторитарен, сколько коллективен. В нем очень очевидны предпосылки к формулированию коллективного тела власти. Все дело в том, что он совершенно невыделяем из чиновников, его окружающих. Он - все те, кто его окружает. Весь этот класс новых бюрократов, всех этих «профессионалов» непонятно чего, всех этих молодых - и не очень то молодых людей, которые с приходом Путина в Кремль обнаружились везде: в милиции, ФСБ, директорском корпусе. Даже среди редакторов. Даже среди писателей, его предсказавших.



Социальный конформизм растлевает общество. Степень пошлости, лицемерия, лицедейства, сидения с умной мордой на совещаниях и всякого целования взасос, принюхивания к вечным огням по праздникам становится, рано или поздно, невыносимой. Кончается же все тем, что в этом гниющем режиме начинает формироваться андерграунд, и режим отправляют на свалку. У всех сразу просыпается совесть, и начинается новая перестройка.

Источник:

hhand.livejournal.com



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Ну о культе Сталине автор явно не в ладах с головой - разве кто-нибудь сегодня броситься в атаку с призывом: "За Родину, за ПУТИНА". Смешно. Получила известность фраза, приписываемая обыкновенно М. А. Шолохову ( о Сталине ): «Да, был культ… Но была и личность!». Сегодня нет ЛИЧНОСТИ.

Источник: www.great-country.ru