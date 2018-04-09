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Почему Россия не Запад

16:47. 9 апреля 2018 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:

Об особенностях русской цивилизации

Андрей Фурсов, Константин Сёмин, Евгений Спицын, Александр Пыжиков, Андрей Фефелов, Герман Артамонов и Михаил Делягин об особенностях русской цивилизации. В чём конкурентное преимущество России в надвигающемся мировом кризисе. Почему мы должны написать свою историю, которая будет свободна от чуждых идеологических наслоений.

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Рекомендуем:

Книги Спицына Евгения Юрьевича

Книги Пыжикова Александра Владимировича

Книги Фурсова Андрея Ильича

Книги Делягина Михаила Геннадьевича

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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