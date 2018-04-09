Почему Россия не Запад
Об особенностях русской цивилизации
Андрей Фурсов, Константин Сёмин, Евгений Спицын, Александр Пыжиков, Андрей Фефелов, Герман Артамонов и Михаил Делягин об особенностях русской цивилизации. В чём конкурентное преимущество России в надвигающемся мировом кризисе. Почему мы должны написать свою историю, которая будет свободна от чуждых идеологических наслоений.
===========================================================================
Рекомендуем:
Книги Спицына Евгения Юрьевича
Книги Пыжикова Александра Владимировича
Книги Делягина Михаила Геннадьевича
============================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai