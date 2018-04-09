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О протекционизме в экономике

11:28. 9 апреля 2018 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

Если позволите, я попробую объяснить почему протекционизм каждой страны в конечном счёте полезен человечеству в целом. Прежде всего я понимаю, что один из самых многочисленных нынче видов хищников юристы достаточно изворотлив, чтобы большую часть исключений из правил ВТО можно признать легальными, то есть соответствующими писаному закону. Более того, я уверен, что большая часть этих ограничений так же легитимна, то есть одобряется народами тех стран, которые входят в эти ограничения. А теперь почему эти ограничения по большей части действительно полезны.

К сожалению, большая часть нынешних экономических теорий в том числе лежащих в основе соглашений ВТО явно или неявно опираются на представление о благотворности неограниченной свободы личности безо всякой оглядки на общество. Тем самым эти теории лишают себя возможности интересоваться теми закономерностями, которые порождаются на уровне общества, как единого целого. В теории систем доказано, что каждый новый уровень сложности структуры порождает свои закономерности не сводящиеся к нижележащим уровням. И в частности, известная уже по меньшей мере три тысячелетия — повышение производительности труда при углублении его разделения в нынешних экономических теориях принимается просто, как постулат без анализа причин по которым растёт производительность труда и соответственно без понимания ограничений такого роста.

В частности, ныне действующее глобальное экономическое разделение труда предполагает, что каждая страна должна сосредоточиться на нескольких видах хозяйствования получающихся у неё лучше всего. И всё остальное закупать за рубежом в обмен на вот эту продукцию нескольких своих лучших отраслей. Беда только в том, что государства в целом слишком сложная структура для того, чтобы ограничиться несколькими направлениями. Маргарет Тэтчер однажды сказала, что если бы Советский Союз ограничился нефтегазовым экспортом то его население составило бы 15 миллионов человек. У нас это трактуют как нечто кровожадное, а на самом деле она пыталась предостеречь наше руководство от следования её опыту ограничения всего хозяйства страны всего несколькими отраслями. Она в общем-то поступила в своё время именно так и успела изучить не только положительные, но и отрицательные последствия своего решения.

Так вот, в результате такого не понимания причин роста производительности труда при его разделении мы пришли к экономическому парадоксу. Производительность труда в расчёте на одного работающего в мире действительно растёт, а производительность труда в расчёте на одного живущего катастрофически падает. Потому что нынешняя система разделения труда привела к тому, что большая часть живущих перестала быть работающими. И именно для того, чтобы восстановить классическую систему разделения труда при которой каждая страна сама делает всё на что у неё хватает возможностей, а к другим обращается только за тем что у неё вообще ни как не получается, именно для этого приходится напоминать авторов соглашения Всемирной торговой организации, что законы пишут люди. И законы переписывают люди, когда видят, что написали что-то не то…

Источник — Renat Chapas

Источник: vassermans.ru

Метки: мировоззрение
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