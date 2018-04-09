Главная » Видео, Славянские традиции

Новости Славянского Мира. Выпуск 92

23:11. 9 апреля 2018 Просмотров - 14 Нет комментариев Опубликовал:

Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.

Сегодня в новостях:

- Что было, что есть и что будет интересного.
- Находки и артефакты земель славянских.
- Праздники и славянские гулянья.

Богата земля уральская мастерами-умельцами, продолжающими ремесленные традиции далёких предков.
Выставка работает до 25 мая.
Источник: https://vk.com/muzeizlatoust?w=wall-6…

В Москве можно посетить выставку-ярмарку «Жар-птица».
Источник: https://kudago.com/msk/event/vyistavk…

Продолжим артефактами земель славянских

Во Львове показали две древнейшие писанки периода Киевской Руси примерно XI-XIII века, хранящихся в фондах археологического музея Львовского университета имени Ивана Франко.
Подробности: https://www.unian.net/society/1006598…

В Ростове при раскопках на улице Станиславского в одном из погребений археологи нашли медную монету первых веков.
Источник: http://donday.ru/monetu-pervyh-vekov-…

Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях

12 апреля в Санкт-Петербурге состоится выступление Государственного академического хореографического ансамбля «Березка». Русское хореографическое чудо празднует свое 70-летие!
Источник: slavmir.fm

Музей деревянного зодчества “Щелоковский хутор” в Нижнем Новгороде 22 апреля приглашает на этно-экологический праздник птиц «Жавората».
Источник: https://nazaccent.ru/content/26866-me…..

В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю

В понедельник, 9 апреля, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – “Делу время – потехе час”
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять

10 апреля, вторник
Тело света
Автор-сказитель – Александр Жарков

11 апреля, среда
Уроки Родовой Мудрости. Варны и сословия
Автор-сказительница – Марина Макарова

12 апреля, четверг
Язычество и крещение Руси
Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов

Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 14 апреля, вы услышите запись передачи из цикла Страницы Родной Поэзии –Николай Алексеевич Некрасов. Ведущий – Виктор Маслов.

В 19 часов по Москве состоится Телемост Россия-США – Наследие предков: магия Тела, Души и Духа. В телемосте примут участие: Андрей Новиков (Россия), Игорь Глоба (Россия), Юрий Гомонов (Россия), Анна Никифорова (США). Ведущий телемоста – Алексей Орлов

Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.

Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.

Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!


—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Славянского Мира. Выпуск 80
Новости Славянского Мира. Выпуск 80 от 24-12-2017.----------------------------------------... количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.----------------------------------------Вы можете оказывать...
Новости Славянского Мира. Выпуск 70
Новости Славянского Мира. Выпуск 70.От 15 10 2017----------------------------------------Источник: www.youtube.com
Новости Славянского Мира. Выпуск 74
Всем здравия!В эфире Новости Славянского Мира. Выпуск 74 от 12 ноября 2017.----------------------------------------Источник: www.youtube.com
Новости Славянского Мира. Выпуск 92
Всем здравия!В эфире новости Славянского Мира.Сегодня в новостях:- Что было, что есть и... на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 14 апреля... происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию...
Новости Славянского Мира. Выпуск 75
Всем здравия!В эфире новости Славянского Мира.Сегодня в новостях:- Что было, что есть и... запись программы "Ответы на вопросы». Выпуск 8.Автор–сказитель – Алексей ОрловСоавтор... из цикла «Страницы Родной Поэзии (выпуск 3) Николай Алексеевич Заболоцкий» . ...
Новости Славянского Мира. Выпуск 78
Всем здравия!В эфире новости Славянского Мира.Сегодня в новостях:- Что было, что есть и... из цикла «Страницы родной поэзии» - Выпуск 6- Лермонтов Михаил Юрьевич. Ведущий... происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>