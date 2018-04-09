Новости Славянского Мира. Выпуск 92
Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.
Сегодня в новостях:
- Что было, что есть и что будет интересного.
- Находки и артефакты земель славянских.
- Праздники и славянские гулянья.
Богата земля уральская мастерами-умельцами, продолжающими ремесленные традиции далёких предков.
Выставка работает до 25 мая.
Источник: https://vk.com/muzeizlatoust?w=wall-6…
В Москве можно посетить выставку-ярмарку «Жар-птица».
Источник: https://kudago.com/msk/event/vyistavk…
Продолжим артефактами земель славянских
Во Львове показали две древнейшие писанки периода Киевской Руси примерно XI-XIII века, хранящихся в фондах археологического музея Львовского университета имени Ивана Франко.
Подробности: https://www.unian.net/society/1006598…
В Ростове при раскопках на улице Станиславского в одном из погребений археологи нашли медную монету первых веков.
Источник: http://donday.ru/monetu-pervyh-vekov-…
Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях
12 апреля в Санкт-Петербурге состоится выступление Государственного академического хореографического ансамбля «Березка». Русское хореографическое чудо празднует свое 70-летие!
Источник: slavmir.fm
Музей деревянного зодчества “Щелоковский хутор” в Нижнем Новгороде 22 апреля приглашает на этно-экологический праздник птиц «Жавората».
Источник: https://nazaccent.ru/content/26866-me…..
В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю
В понедельник, 9 апреля, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – “Делу время – потехе час”
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять
10 апреля, вторник
Тело света
Автор-сказитель – Александр Жарков
11 апреля, среда
Уроки Родовой Мудрости. Варны и сословия
Автор-сказительница – Марина Макарова
12 апреля, четверг
Язычество и крещение Руси
Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов
Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 14 апреля, вы услышите запись передачи из цикла Страницы Родной Поэзии –Николай Алексеевич Некрасов. Ведущий – Виктор Маслов.
В 19 часов по Москве состоится Телемост Россия-США – Наследие предков: магия Тела, Души и Духа. В телемосте примут участие: Андрей Новиков (Россия), Игорь Глоба (Россия), Юрий Гомонов (Россия), Анна Никифорова (США). Ведущий телемоста – Алексей Орлов
Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.
Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.
Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com