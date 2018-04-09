Новости Славянского Мира. Выпуск 92

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.



Сегодня в новостях:



- Что было, что есть и что будет интересного.

- Находки и артефакты земель славянских.

- Праздники и славянские гулянья.



Богата земля уральская мастерами-умельцами, продолжающими ремесленные традиции далёких предков.

Выставка работает до 25 мая.

Источник: https://vk.com/muzeizlatoust?w=wall-6…



В Москве можно посетить выставку-ярмарку «Жар-птица».

Источник: https://kudago.com/msk/event/vyistavk…



Продолжим артефактами земель славянских



Во Львове показали две древнейшие писанки периода Киевской Руси примерно XI-XIII века, хранящихся в фондах археологического музея Львовского университета имени Ивана Франко.

Подробности: https://www.unian.net/society/1006598…



В Ростове при раскопках на улице Станиславского в одном из погребений археологи нашли медную монету первых веков.

Источник: http://donday.ru/monetu-pervyh-vekov-…



Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях



12 апреля в Санкт-Петербурге состоится выступление Государственного академического хореографического ансамбля «Березка». Русское хореографическое чудо празднует свое 70-летие!

Источник: slavmir.fm



Музей деревянного зодчества “Щелоковский хутор” в Нижнем Новгороде 22 апреля приглашает на этно-экологический праздник птиц «Жавората».

Источник: https://nazaccent.ru/content/26866-me…..



В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю



В понедельник, 9 апреля, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – “Делу время – потехе час”

Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



10 апреля, вторник

Тело света

Автор-сказитель – Александр Жарков



11 апреля, среда

Уроки Родовой Мудрости. Варны и сословия

Автор-сказительница – Марина Макарова



12 апреля, четверг

Язычество и крещение Руси

Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов



Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 14 апреля, вы услышите запись передачи из цикла Страницы Родной Поэзии –Николай Алексеевич Некрасов. Ведущий – Виктор Маслов.



В 19 часов по Москве состоится Телемост Россия-США – Наследие предков: магия Тела, Души и Духа. В телемосте примут участие: Андрей Новиков (Россия), Игорь Глоба (Россия), Юрий Гомонов (Россия), Анна Никифорова (США). Ведущий телемоста – Алексей Орлов



Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.



Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.



Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!





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Источник: www.youtube.com