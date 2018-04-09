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НЕФАКТ. Выпуск №101

13:16. 9 апреля 2018 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал:

Эта история об уникальном военном маневре и о беспрецедентном мужестве, проявленном российскими воинами. Правда, сегодня то событие незаслуженно забыто… В 1809 году отряд генерала Барклая де Толли сумел повторить подвиг легендарного Суворова, только не на суше, а на море, и перешел замерзший Ботнический залив. Без малого сутки русские воины шли по льду без лошадей и обозов. А все ради победы России над северным соседом. Итак, правда ли, что прославленные суворовские генералы побоялись повторить подвиг их учителя? И действительно ли одного только приближения войск Александра I к столице Швеции хватило, чтобы в Стокгольме произошел государственный переворот? Разбирался Арарат Кещян.


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Источник: www.youtube.com

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