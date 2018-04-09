Надо менять правительство, а не лозунги

Источник: svpressa.ru

Экономика России-2024 — мечты, прогнозы и реальность.



Будучи, как и все граждане любого общества, человеком экономическим, а потому и естественным экономистом, я имею мечты, касающиеся состояния экономики России к 2024 году. Их довольно много, но я ограничусь описанием трёх ключевых, реализация которых, с чем вы, безусловно, согласитесь, радикально улучшит нашу экономику.

Первая мечта состоит в том, чтобы Россия, наконец, обзавелась собственной валютой.

Те, кто утверждает, что Россия сидит на нефтяной игле, совершенно не разбираются в экономике. Нефть — это то, что находится внутри нас, то есть является естественной частью нашего экономического и хозяйственного механизма.

Сидим мы не на нефтяной игле, а на долларовой. Доллары не являются естественной частью нашей экономики. Они, как и всякий наркотик, привнесены в наш экономический организм извне. Сидеть на долларовой игле — это и есть финансовая наркомания, которая может довести нашу экономику только до смерти.

А наш рубль, к сожалению, является лишь российским воплощением доллара, его российской разновидностью.

Итак, первая моя мечта состоит в том, чтобы не доллар и не евро, а рубль стал собственной валютой России.

Вторая моя мечта — чтобы в России, наконец, стали справедливо оценивать труд.

Никто не докажет мне, что можно добиться технологического превосходства над экономиками других стран, если наш инженер, наш рабочий или наш учёный будут продолжать получать за аналогичный труд в 5−10 раз меньше, чем на Западе. Разумеется, мы никогда не достигнем и западного уровня жизни, если будем продолжать платить работающим у нас людям в 5−10 раз меньше, чем на Западе.

Меня совершенно не убеждает такой распространённый и банальный аргумент, как то, что оплата труда у нас такова потому, что у нас в разы меньше производительность труда, чем на Западе. Ведь тогда и зарплаты наших министров, руководителей госкорпораций, топ-менеджеров частных предприятий должны быть тоже в 5−10 раз ниже, чем на Западе. Однако это почему-то не так.

Третья моя мечта состоит в том, чтобы экономика страны стала, наконец, свободной.

Поразительно, но факт: экономическую политику нашего правительства одни критикуют за то, что она слишком либеральная, а критики из противоположного лагеря за то, что она совершенно не либеральная.

Вывод отсюда только один: это плохая экономическая политика, а наша экономика совершенно не свободна. И прежде всего она не свободна от идеологических пристрастий правительства и эгоистических интересов правящего, то есть властно-владетельного, класса.

Следовательно, к 2024 году нашу экономику надо, наконец, освободить и от того, и от другого.

Теперь три прогноза, касающиеся вероятности реализации этих трёх мечт.

Первый прогноз: Россия с неизбежностью должна обзавестись собственной валютой.

Второй прогноз: Россия с неизбежностью должна начать справедливо и достойно оценивать труд тех, кто работает в её народном хозяйстве.

Третий прогноз: конечно, поменять свою экономическую политику Россия с неизбежностью должна, ибо иначе никакого роста ВВП на 6−10% в год нам никогда не видать, но от эгоистических интересов властных групп и идеологических пристрастий отдельных людей освободиться очень сложно.

Теперь о том, что будет в реальности, которая всегда суровее даже научных, тем более оптимистических, прогнозов.

Первая реальность: Рубль не станет собственной и единственной валютой России, ибо пока никаких зримых проявлений работы в этом направлении мы не видим.

Вторая реальность: И труд наших людей не будет оцениваться по тем же меркам, что и в наиболее развитых экономиках мира, так как упомянутый мною выше аргумент постоянно используется как объяснение (а фактически — как оправдание) существующего положения дел.

Третья реальность: Тут, казалось бы, следует проявить больше оптимизма. Ведь понятно же, что при сохранении существующего положения дел желаемого роста ВВП мы никогда не достигнем. Следовательно, хоть что-то в нынешней экономической политике, но придётся менять.

Остаётся ответить на вопрос: а что же нужно изменить для того, чтобы грядущая реальность (ближайшее будущее) максимально соответствовала прогнозам, без реализации которых Россия просто не достигнет уже декларируемых и вроде бы даже осознаваемых как императив целей — например, достижения роста нашей экономики темпами, превышающими рост мировой экономики в целом?

Ответ прост. Разумеется, нужно изменить экономическую политику правительства, в том числе и в идеологической его составляющей (а равно и во многом другом). Каким образом изменить? Очень простым — поменять правительство, ибо те люди, которые не могли обеспечить нужные темпы роста экономики страны в предшествующие 6 лет с очевидностью не смогут сделать это и в ближайшие шесть лет.

Причём менять нужно именно кадры, а не лозунги, под которые якобы смогут перестроиться профессионалы из нынешнего правительства. Ведь мы уже видели, как новые лозунги позволяют «обновлять» экономическую политику, ничего не меняя по сути.

Яркий тому пример — наиновейший и наимоднейший лозунг «Построение цифровой экономики». Только слепой или заинтересованный в выдвижении таких лозунгов человек, совершенно оторванный от интересов обычных людей и от жизни реальной экономики, не может не заметить, что этот лозунг выдвинут лишь для того, чтобы не отчитываться перед обществом (и перед президентом) за невыполненную ранее тем же самым правительством задачу построения «экономики инноваций».

Вот этого — смены лозунгов вместо смены экономического курса — мы не можем себе позволить в ближайшие 6 лет!

Автор: Виталий Третьяков

Источник: nstarikov.ru