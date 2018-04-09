Мировой контроль изобретателей и технологии

Всегда были, есть и будут талантливые изобретатели, особенно в России. Но действительно ли их изобретения нужны обществу? Или есть кто-то, кто искусственно ограничивает и направляет технологическое развитие цивилизации? На примере изобретателя Анатолия Павловича Будённого мы покажем, как происходит контроль таких выдающихся личностей.

Будённый Анатолий Павлович, родился в 1938 году, окончил Московский энергетический институт в 1963 году, ещё до окончания опубликовал 25 научных трудов и изобретений. В 1970 защитил диссертацию кандидата технических наук. Все патенты на его имя, изобретения, находятся в открытом доступе в интернете.

В 1967 году изобрёл, изготовил и испытал процессор, производящий 50 млн. операций в секунду, самый быстрый процессор в мире в то время.

Когда Будённый показал на Техническом совете Института свой процессор, то его первым делом спросили: “А какие есть зарубежные аналоги?” Он с гордым видом заявил: “Аналогов нет!”. Его послали в 1-й отдел, где дали почитать (под подпись о неразглашении) закрытый приказ министра радиоэлектронной промышленности Шокина, суть которого – “не принимать к рассмотрению проекты, не имеющие зарубежных аналогов”. Сразу после этого изобретателя сажают в тюрьму по надуманному делу.

О том, как искусственно тормозилась вся электронная промышленность Советского Союза, подробно описано в статье на портале Крамола “Советская вычислительная техника. История взлета и забвения”.

Сам Анатолий Павлович, как очень проницательный человек, конечно, догадывается, что его судьба, его прорывные, так называемые “закрывающие” технологии были для кого-то очень не кстати. И этот кто-то действовал весьма активно: вскрывалась вся переписка Будённого, организовывались уголовные дела (он прошёл шесть тюрем, был в камерах с уголовниками, сидел в Матросской тишине), создавались бесконечные трудности с работой.

Анатолий Павлович, имея изрядное чувство юмора, назвал эти силы, которые держали его под колпаком, “Хранители Несостоявшихся Реальностей”, имея в виду то, что если события в будущем, в результате применения его изобретений, пойдут не в нужном для кого-то русле, такие варианты пресекались ими на корню. Конечно, можно всё списать на спецслужбы, но только ли в них дело?

Стоит недоглядеть, как в каком-нибудь Парагвае заработает установка «холодного» термоядерного синтеза, в России изобретут синтетический заменитель крови или, как с Морти, начнут лечить рак заговором шаманом навахо. И куда в таком случае деть всю энергетику или бизнес здравоохранения? Как объяснить миллионам безработных, что из-за изобретения «вечной лампочки», а такую один новоявленный Леонардо взял да смастерил в гараже, как объяснить тем, кто привык восемь часов в сутки простаивать у ненавистного станка, что в его услугах теперь не нуждаются. А значит, не будет у тебя биг-мака и футбола на экране цветного телевизора. Зачем тогда жить? Чернь никогда не задается таким вопросом. И лучше, чтобы никогда не задумалась. Олег Маркеев, “Летальный исход”, фрагмент

Вот какое письмо когда-то написал Анатолий Павлович Будённый президенту России Владимиру Путину:

“Уважаемый гражданин Президент!

Напомню, что производство любой традиционной продукции в условиях России убыточно даже при равной производительности труда из-за географических особенностей. Рентабельным может быть только инновационное производство, если себестоимость составляет не более половины рыночной цены.

В 1990-1991 годах я сделал такие изобретения, и сварочные аппараты облегчились в 3-5 раз. Но редкий шанс для России был упущен. И вот из Юго-Восточной Азии пошли переменники весом 12-14 кг, “кальки” с моих аппаратов. В Политехническом музее стоит мой аппарат 6,5 кг (если ещё не украли).

Теперь я изобрел “квазипостоянники”, которые снова дают шанс себестоимости 1/3 от постоянников. Я связываюсь с заводами-производителями, но раз за разом они оказываются “рейдерами”, целью которых вовсе не является заработать деньги, но — уничтожить предприятие. Они не самостоятельны, за ними прячутся их хозяева.

Теперь у меня есть идея, что возможно уменьшить вес “квазипостоянников” ещё вдвое. Это не очевидно, и поэтому это будет изобретение. Если будет. И если будет сам изобретатель.

Как же это можно сделать реально, если я бомж, квартиру украли московские чиновники, мне бороться с ними невозможно. У бомжа нет адреса и связи. Как реализовать изобретение?”

Обывателям внушают, что как только прорывная технология изобретена – она сразу же получает коммерческое развитие и доходит до потребителя. Однако настоящие изобретения, которые относятся к так называемым закрывающим технологиям, отслеживаются и тормозятся.

Это сохраняет установившийся порядок вещей под предлогом защиты от безработицы и обрушения мировой промышленно-технологической цепочки. И большинство населения продолжает рабски трудиться на немногочисленную элиту, загаживая планету, сжигая в технологически устаревших двигателях внутреннего сгорания дорогую нефть.

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