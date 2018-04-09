Максим Бендус про физкультуру

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Хронометраж:

0:52 Спорт в дореволюционной России.

10:24 Физическая культура в СССР до 1941 года.

27:53 Массовый спорт в СССР до 80-х.

35:48 80-е и увлечение единоборствами.

47:48 Физкультура после распада СССР.

1:08:05 О современных нормах ГТО.

1:23:52 Занятия спортом как услуга.

1:35:50 Спорт как зеркало общества.



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Источник: www.youtube.com