Максим Бендус про физкультуру
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Хронометраж:
0:52 Спорт в дореволюционной России.
10:24 Физическая культура в СССР до 1941 года.
27:53 Массовый спорт в СССР до 80-х.
35:48 80-е и увлечение единоборствами.
47:48 Физкультура после распада СССР.
1:08:05 О современных нормах ГТО.
1:23:52 Занятия спортом как услуга.
1:35:50 Спорт как зеркало общества.
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Источник: www.youtube.com