Кураторы Земли с 1948 года обезвреживают ядерные ракеты США и Британии – признание офицеров

Отставные военнослужащие ВВС США утверждают, что инопланетяне с 1948 года занимаются деактивацией ядерных зарядов США и Великобритании. Сенсационное заявление опубликовано на страницах британской газеты The Daily Mail .

Однажды, говорят они, иноземный летательный аппарат даже приземлился на территории одной из баз Военно-воздушных сил Великобритании. Правительства обеих стран тщательно скрывают информацию о происходящем.

С этими разоблачениями выступили шесть отставных офицеров и один бывший призывник. Один из разоблачителей, отставной капитан Роберт Салас, сказал: “Мы говорим о неопознанных летающих объектах, известных как НЛО”.

Впервые Салас стал свидетелем подозрительных событий 16 марта 1967 года на базе ВВС Malmstrom в штате Монтана.

“Я был на дежурстве, когда неопознанный объект прилетел и завис прямо над территорией базы. Ракеты отключились – 10 (ядерных) ракет Minuteman. То же самое произошло и в другом месте неделю спустя. У этих объектов, откуда бы они ни явились, сильный интерес к нашим ракетам. Я лично думаю, что они не с планеты Земля”, – рассказал он.

Полковник Чарльз Хальт утверждает, что около 30 лет назад видел НЛО над базой британских ВВС Bentwaters под Ипсвичем. Это одна из немногих баз, на которых хранятся ядерные вооружения. НЛО испускало лучи света в сторону базы. Затем Хальт услышал по военной радиосвязи, что инопланетяне приземлились в месте хранения ядерных боезапасов.

“Я полагаю, что спецслужбы как Соединенных Штатов, так и Соединенного Королевства попытались – как тогда, так, впрочем, и сейчас – принизить значимость того, что случилось на базе Bentwaters, используя хорошо отработанные методы дезинформации”, – сказал Хальт.

Последнее вмешательство инопланетян в работу баз хранения ядерного оружия в США произошло в 2003 году. Эти и другие данные содержатся в свидетельских показаниях 120 отправленных в отставку или на пенсию военнослужащих, которые были собраны выступающими.

Отставные военные собираются предоставить рассекреченную информацию в поддержку своих заявлений. Они призовут власти подтвердить собранные сведения.

Пресс-конференция, которая должна состояться в понедельник в Вашингтоне, также прольет свет на утверждение отставного капитана ВВС США Брюса Фенстермахера. Проходя службу в составе команды обеспечения безопасности в 1976 году, он увидел НЛО в форме сигары, которое зависло над базой ВВС Francis E. Warren, что в штате Вайоминг.

Исследователь Роберт Хастингс, писавший о происшествии, объяснил, что ранее инопланетяне занимались “простым наблюдением”, но предупредил, что впоследствии они, похоже, стали уделять некоторым вопросам более пристальное внимание. Он признал, что, каким бы невероятным ни казалось это предположение, но все же он согласится, что НЛО долгое время наблюдали за ядерными боезарядами, а порой воздействовали на них.