Доктринальные войска. Вместо обращения к Президенту

Мы проиграли, потому что были либо доктринально обезоружены, либо вооружены, но не подготовлены. То есть оружие было, но не было войск. Еще хуже, когда войска есть, но оружия нет.

Надо сказать, что манёвренные ракеты – это хорошо, только мы проиграли две битвы за судьбу страны в 1917 году и в 1991 году, когда мы были упакованы «железным» вооружением под завязку. Мы проиграли битвы в доктринальном поле.

Мне это напомнило самоуспокоение 80-х годов: мол, мы так вооружены, что ничего нам не страшно. Увы, оказалось, что «железо» оказалось просто вне игры.

Доктринальные войска

Мы делим боевой режим на штатное ведение боя и специальную операцию. Штатное ведение боя – это работа по разложению и уничтожению противника локальными маневрами.

Первая задача – введение массы противника в сомнение, тот есть его доктринальная нейтрализация. Именно иллюзии масс являются питательной средой для утверждения доктринем противника.



Задача нейтрализации решается в первую очередь в массовых акциях, где часто достаточно вброса одной яркой мысли, что бы массы впали в ступор сомнений.



Например, сама постановка вопроса – мог ли Наполеон написать Кодекс Наполеона? И кто написал этот Кодекс и зачем? – заставит противника надолго зависнуть и потерять темп атаки.

Вторая задача – заведение профильного противника в тупик. Есть массы, а есть проводники доктринем – то есть доктринальные солдаты и офицеры противника. Здесь будут работать только апории – ударные ступоры, которые не дают хода противнику.



Сам неответ на наш удар – это уже его поражение. Играете в шахматы с противником и – выдаете ударный вопрос на его уничтожение:



А как сочетается европейское понятие Короля и зороастрийское Парса (Фарса, Ферзя), который представлен по непонятной странности королевой? – Удар проходит и можно наслаждаться беспокойством европейцев: если противник компетентен, он поймёт, что мы намекаем на вороватость европейцев, укравших шахматы у авестийцев, парсов.



Если он не продвинутый, пусть сидит, мается, и просит растолковать вопрос. А вы сидите спокойно попиваете бордо, загадочно улыбаясь – вы уже заняли его траншею! Даже партию в шахматы можно проиграть – это уже не имеет значения: вы уже выиграли битву.



В конце концов, всегда было и будет: побеждает армия руками отдельных солдат и офицеров. Но при одном условии – организованности и управляемости.

Почему нужна регулярность? Почему нужны именно регулярные войска? – Разве нельзя обойтись разовыми акциями и просто умниками, которые владеют вопросом? Увы, без формирования боевого настроя мысли, воли к действию и победе никакие умники результата не дадут. Почему регулярные войска всегда побеждали ополчение?



Почему эффективность гайдуков, партизан начиналась с обретения руководства, иерархии – то есть с момента внесения организационно-управленческого начала?

Доктринальное оружие

Доктринальное вооружение – это большой вопрос, но логика везде одна – превращение любого орудия в оружие имеет простую специфику: 1. Выявление ударной силы Доктрин и их частей 2. Концентрация ударной силы 3. Направление ударной силы на противника 4. Нанесения всех видов поражения – от дезориентации до прямого удара.

Аналоги из СССР

Аналогами можно быть назвать штатных идеологов в СССР, прошедших партшколу, вымуштрованных на атаку. Очень эффективное было соединение. Причина поражения этих соединения была проста: оружие были фиктивным, слабым, дефектным и стремительно устаревающим.

Мы говорим не только о необходимость доктринальных войск, но и возможности их: у нас сегодня есть вооружение, которое сомнет мозг противника. Опыт и эксперименты уже проведены.

Информационные силы и доктринальные войска

Сегодня на передовой – информационные соединения в виде средств массовой информации. Но информационные соединения не могут выполнять функции доктринальных войск.

Первое. Средства – массовой информации предполагает слишком большое обобщение, где место доказательствам нет. Интеллектуалоёмкость отсутствует. В информационном процесса важен вал, плотность, стремительность, оперативность. В глубоких процессах названные признаки вредны. Короче, с точки зрения утончённого, индивидуального орудия информационные техники почти не подходят.

Вторая причина. Доктринальные войска работают среди тех, кто к информации относится с иронией. Это центры влияния: научные работники, лаборатории, студенческие семинары, властные круги, крупный бизнес и проч. То есть это не средний человек, это весомые люди с претензией и вызовом, со «своим мнением». Обобщая можно подчеркнуть, что это те, кто определяют сознание масс. Валом и информационной психоделикой их не победить. Нужны именно доктринальные войска.

Битва за упорядочивание

Возникает вопрос, если у нас еще нет Доктрины, то на основании чего мы будем диффамировать идеологемы и доктринемы противника?

Даже если нет доктрины, или она не выдвинута и не признана, есть известная скептическая школа, которая может работать на уровне апорий, ничего не доказывая. Если войска – то пусть разрушают идеологемы противника. Основанием такого отношения служит безосновательнось противника. Фактически доктринальная война – это разрушение оснований противника.



Причем на 99% это не разрушение в классическом смысле – когда остаются руины, а в демонстрации безосновательности противника: то есть лишение оснований статуса – учения, школы, философии, и проч. и превращение мыслительного гумуса в то, что есть – в гумус.

Пример уничтожения автора Противника. Французы козыряют своей Энциклопедией. Берём шарлатана Дидро. Превращаем в ударный аргумент эволюцию автора. Дидро прошёл эволюцию от иезуита через деизм к атеизму.



То есть конечная его позиция – атеизм (пусть смешанный, но яростный). Хорошо. Тогда давайте утилизируем все предыдущее! Логика железная: никто не оставляет в наличии и в статусе процесс, всем нужен результат. А результат – этот, Дидро сам «преодолел себя» – так надо убрать то, что преодолено, и снести его на свалку.



Мы только завершим процесс. Дидро уничтожаем в три приёма, потому что 80% наиболее резонансных его произведений французы понесут на свалку. Но это идет как очищение французского интеллекта от противоречий и хаоса сознания: мы просто находим верное место интеллектуальному хламу. Просто мусор относим на свалку. Всему своё место!

С ликвидацией статуса Дидро великолепно сработает его переписка с Екатериной, где он предстаёт полным убожеством. Короче, мягкое цитирование Екатерины сделает Дидро посмешищем в глазах самих же французов. Во-вторых, достаточно мягко во французских салонах проводить мысль о том, как здраво и мягко издеваясь над французом, Екатерина делала ему статус титульного мыслителя, поэтому есть смысл «учесть административную ренту в их отношениях».

Кант. Одно из возвышенных убожеств современной Европы. Удар по Канту идёт через доказательство его вторичности перед Мани. У Канта есть свои авторские глупости, но оголённый, лишенный манихейской основы (антиномий), он становится просто смешон. И наши войска, если добьются переименования кантианства в неоманихейство, то сокрушение кенингсбергского афериста оставит европейские школы в состоянии клинча. И пусть его.

И тут важно следующее: наши войска предстанут не завоевателями, а спасителями. Это важно. То есть наша ударная программа, по сути, не уничтожительна, она просто всё ставит на свои места и называет все своими именами.



Это борьба не против Дидро, а ЗА правду. – Которая нужна самим же французам! В этом преимущество доктринальных войск – превратить войну в миссию – очищение евро-американского интеллектуального стойла от хлама. Очень здоровая миссия, которую поддержат многие в самой Европе и Штатах.

Теперь Китай.

Спецоперация с Китаем сложнее. Здесь нужно действовать через Маркса. Мы, прикинувшись марксистами, готовим из наших повернутых марксистов спецагента, который начинает отламывать куски за куском от КПК – путем доказательства крайнего противоречия Мао и Дэна с Марксом – вплоть до отторжения Маркса от Китая.



Можно подобраться косвенными путями – например, взять статью 1937 года Мао о Либерализме и расчехвостить его хотя бы за то, что он не признавал за либерализмом идеологического статуса.



Для этого можно привлечь какого-нибудь свихнутого либерала из яблочного арсенала, подготовить из него спецназовца и натравить на работы Мао, подсказав главное: что никогда никаким коммунистом Мао не был, а был упертым китайским националистом и фашистом, что сегодня уже яснее ясного.

Как видим, сама комплектация доктринальных войск позволит привлечь все интеллектуальные иллюзии в дело. Не надо забывать, что все доктринальные войны велись не для разрушение, а «за чистоту источника». Вот и мы тоже – шлифануть какого-нибудь топ-оратора Исаева на его наезд на Китай: почему Китай, презирая антикитайский протекционизм всех стран, не снимет протекционные меры на идеологическом рынке!



Пусть Исаев с горящими взором, как ненормальный, доказывает совершенно очевидную вещь, что идеология – товар, а поэтому, открой Китай нам идеологический рынок! Тогда мы откроем свой! И если Исаев взломает китайский доктринальный рынок, то надо будет дать ему чин полковника доктринальных войск и вечную пенсию. Потому что за интеллектуально-организационную ренту марксизма и сталинизма Китай не расплатится никогда.

Конечно, возникают нравственные коллизии: как привлекать мракобеса Маркса к участию в доктринальных битвах на нашей стороне? Что ж, штрафбаты тоже воевали, реабилитируя себя. Только до 70% гибли в бойне. Красивая доктринальная смерть в реальном бою – в этом что-то есть!

Есть возражение, а не усилим ли мы Маркса победой с ним в Китае? На Маркса у нас есть … Шекспир с его исторической тетралогией о Генрихе VI, где таится до сих пор не раскрытая плагиатная основа Маркса. Увы, плагиаторы долго не живут, даже после штрафбата.

Сложнее всего будет с Индией и Ираном. Хотя бы потому что это единственные великие страны и народы, которые никогда не воевали с нами и не собираются (за исключением конфликта на Кавказе в 19 веке, когда Персию пришлось поставить на место из-за неадекватной политики на Кавказе).

Причина простая: они помнят историю и понимают, что Россия – родина их правящих каст вместе, разумеется, с учениями. Здесь не надо воевать, надо союзничать. Однако без конфликта не обойдется: нам придется их кастовый извод от нас подчёркивать, что может помутить их гордыню.

Но союзники могут быть использованы в доктринальной войне против Китая. Технология одна: авторские права на все, что в Китае есть из интеллектуальной традиции, чужеродно и пришло с Урала и Индии: и Дао, и Дзен, и буддизм – решительно всё.



Если Индию мы соблазним предъявлением авторских прав Китаю – будет битва, где мы выступим арбитрами. Почему? да потом что конечные козыри и джокеры в руках у нас: и дао, и буддизм, и йогизм – нашего происхождения.



Да, развито было в Индии, но гены у нас. Брахманы и Парсы это очень хорошо знают и понимают, чем это чревато. Однако соблазн взять свою долю участия в мировых доктринальных приоритетах победить невозможно: вороватость Китая раздражает не только Трампа.

С Ираном будет сложнее, но мы возьмём его авестийским спецназом.

Касательно тонких вибраций религиозных чувств. А этого вообще не надо упомнить, мол, мы с вами спорим по религии. Это бесполезно. Зачем кусать зубами дот, если у него есть вход.



У самого мощного дота есть вход – самое уязвимое место. В свое время в Громово я исследовал пушечный дот Маннергейма. Колоссальная дура для огромной гаубицы, неприступная, но к ней вела тропинка из низинного леска.



И если пройти леском под пригорком, то не надо выяснять отношения с гаубицей – нужно пройти траншеей и войти в дот малыми силами. Как, кстати, наши и делали в финскую войну – просто обошли все маннергеймовские бастионы.

Доктринальный спецназ и спецоперации

Доктринальный спецназ – усиление специализации по направлению.

Спецоперация – как правило, разовая акция.

К примеру, разработали программу интеллектуальной вербовки австрийцев. Ход – обращение к корням. Технология. Поехал тихий ботаник с австрийцем и его семейством на Аустерлиц на экскурсию. Вы же можете его попросить.



А потом невзначай вынимаете смартфон и показываете отрывок из фильма о Наполеоне, где он спрашивает, что это за деревня, ему отвечают – … Соколинец, Наполеон морщится, мол, русским духом пахнет, и говорит: Мы его переименуем в Аустерлиц (мол, в честь союзников).



И вот вы рассуждаете с бледнеющим австрийцем о традиции, об исконных названиях, о том, что Аустрелиц был Соколинцем тысячу лет и как-то неудобно гордым австрийцам носить наполеоновскую кличку. Пусть австриец бледнеет, начинает искать свои корни, а вы с милой улыбкой предлагаете начать процесс переименования Аустерлица в Соколинец.

Специализация требует, конечно, дополнительной подготовки, но это все решаемые задачи.

Легальность

Доктринальные войска могут работать по всему миру совершенно легально. То есть это единственный вид войск, который может спокойно пересекать границы без объявления войны. Ни одна ракета не может, а яйцеголовый под ботаника доктринальный воин с легендой путешественника может. Ведь пока голову никто не считает линкором, вошедшим в чужие воды. Так, путешествие налегке.

Дешевизна

Подготовить доктринального воина и линкор – очень разные деньги. Экономия может быть значительной.

Очень важно подчеркнуть, что при формировании Доктринальных войск нас никто не обвинит в гонке вооружений.

ИТОГ: Новизна рода войск, который мы предлагаем, скоро станет трюизмом. Кибервойска были новостью ещё несколько лет назад, сейчас – вполне рядовое явление.





Александр Волохов

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