Детские сады Нижнего Тагила будут питаться по-новому

Нововведение смогут оценить 74 дошкольных учреждения уже с 1 июля 2018 года. К такому решению пришла администрация города. Напомним, что ранее на новую схему работы в секторе социального питания были переведены школы Нижнего Тагила.

Это означает, что с первых летних месяцев питание дошколят станет централизованным и будет отдано в руки профильных комбинатов, способных обеспечить качественный рацион для детей, посещающих детский сад. Предполагается, что процесс поставок и частичного приготовления пищи будет выполняться силами сотрудников операторов питания. На опасение, что в случае перехода на новую систему персонал пищеблоков останется без работы ответил начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Игорь Юрлов. Он уверил, что сотрудникам пищеблока будет предложена альтернативная работа в организациях, оказывающих услуги питания в детских учреждениях. Таким образом, новое место работы получат 342 человека, в том числе 195 поваров и 92 кухонных работника.

Как показала практика, переход на централизованное питание в данном регионе был обусловлен многочисленными жалобами родителей на скудный рацион питания детей и плохие условия для приготовления пищи.

В размещенном на сайте администрации города постановлении указано, что по условиям договора услуги организации питания будут действовать до конца 2020 года. При этом стоимость детских обедов может снизиться.

Стоит отметить, что комбинаты чаще всего не пренебрегают нормативами в сфере детского питания ввиду высокой конкуренции между собой и репутационных рисков. Для получения тендера они проходят многочисленные конкурсные процедуры и регулярно подвергаются контролю со стороны надзорных органов. В настоящий момент эксперимент по централизации имеет успех во многих регионах страны. На аутсорсинг успешно перешли дошкольные учреждения Казани, Ульяновска, Тюмени.

В детских садах Москвы по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина дети питаются бесплатно. Дошкольников кормят пять раз в день, в рационе стало больше мяса, овощей, а также кисломолочной продукции, особенно полезной для пищеварительной системы ребенка. Конечные блюда проходят тестирование в собственных лабораториях, принадлежащих крупным коммерческим комбинатам.

В Ярославле детсадовцы питаются по единому меню, разработанному специализированной рабочей группой и отвечающему нормам и объемам питания дошкольников.

«Количество детских садов, перешедших к единому меню и обслуживанию единым поставщиком, постоянно увеличивается, так как они понимают те преимущества, которые получают. Также присутствует единое меню, которое можно легко проконтролировать. Все это делается не только с целью удешевления стоимости блюд, но и с целью сделать меню более разнообразным и включить в него больше полезных продуктов», - рассказывает главный специалист департамента образования мэрии города Ярославля Наталья Филякина.

Общественность и власть Нижнего Тагила надеется, что новая система питания позволит искоренить проблемы, связанные с этим сектором, повысит уровень контроля, качество продуктов и будет работать на благо подрастающего поколения в целом.