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Детские сады Нижнего Тагила будут питаться по-новому

17:53. 9 апреля 2018 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал:

 

Нововведение смогут оценить 74 дошкольных учреждения уже с 1 июля 2018 года. К такому решению пришла администрация города. Напомним, что ранее на новую схему работы в секторе социального питания были переведены школы Нижнего Тагила.

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Это означает, что с первых летних месяцев питание дошколят станет централизованным и будет отдано в руки профильных комбинатов, способных обеспечить качественный рацион для детей, посещающих детский сад. Предполагается, что процесс поставок и частичного приготовления пищи будет выполняться силами сотрудников операторов питания. На опасение, что в случае перехода на новую систему персонал пищеблоков останется без работы ответил начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Игорь Юрлов. Он уверил, что сотрудникам пищеблока будет предложена альтернативная работа в организациях, оказывающих услуги питания в детских учреждениях. Таким образом, новое место работы получат 342 человека, в том числе 195 поваров и 92 кухонных работника.

Как показала практика, переход на централизованное питание в данном регионе был обусловлен многочисленными жалобами родителей на скудный рацион питания детей и плохие условия для приготовления пищи.

В размещенном на сайте администрации города постановлении указано, что по условиям договора услуги организации питания будут действовать до конца 2020 года. При этом стоимость детских обедов может снизиться.

1380637021_mcdonals-photo-23.jpgСтоит отметить, что комбинаты чаще всего не пренебрегают нормативами в сфере детского питания ввиду высокой конкуренции между собой и репутационных рисков. Для получения тендера они проходят многочисленные конкурсные процедуры и регулярно подвергаются контролю со стороны надзорных органов. В настоящий момент эксперимент по централизации имеет успех во многих регионах страны. На аутсорсинг успешно перешли дошкольные учреждения Казани, Ульяновска, Тюмени.

В детских садах Москвы по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина дети питаются бесплатно. Дошкольников кормят пять раз в день, в рационе стало больше мяса, овощей, а также кисломолочной продукции, особенно полезной для пищеварительной системы ребенка. Конечные блюда проходят тестирование в собственных лабораториях, принадлежащих крупным коммерческим комбинатам.

В Ярославле детсадовцы питаются по единому меню, разработанному специализированной рабочей группой и отвечающему нормам и объемам питания дошкольников.

«Количество детских садов, перешедших к единому меню и обслуживанию единым поставщиком, постоянно увеличивается, так как они понимают те преимущества, которые получают. Также присутствует единое меню, которое можно легко проконтролировать. Все это делается не только с целью удешевления стоимости блюд, но и с целью сделать меню более разнообразным и включить в него больше полезных продуктов», - рассказывает главный специалист департамента образования мэрии города Ярославля Наталья Филякина.

Общественность и власть Нижнего Тагила надеется, что новая система питания позволит искоренить проблемы, связанные с этим сектором, повысит уровень контроля, качество продуктов и будет работать на благо подрастающего поколения в целом.

Метки: дети, здоровье, нижний тагил, питание, Свердловская область
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