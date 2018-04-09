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А теперь, крутое пике!

11:06. 9 апреля 2018 Просмотров - 161 Нет комментариев Опубликовал:


Драма в трех актах.

7 сентября 2017 года.

Структура акционеров компании "Русал" в текущий момент является оптимальной. Об этом заявил совладелец компании Виктор Вексельберг в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума.
"На данном этапе та структура акционеров, которая существует на данный момент, она отвечает нашим стратегическим приоритетам, и, наверное, преждевременно говорить о дальнейших шагах", – сказал он.
Кроме того, Вексельберг считает, что интерес к "Русалу" на рынке будет "стабильно высоким". "Эффективность "Русала" – она никогда не вызывала ни у кого сомнений, это компания – мировой лидер по себестоимости", – подчеркнул он.

http://tass.ru/vef-2017/articles/4540263 – цинк

6 апреля 2018 года.

Включение "Русала" в санкционный список США может иметь для компании как незначительные, так и достаточно серьезные негативные последствия, считают аналитики, опрошенные агентством «Прайм».
США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании — En+ Group, «Русал», группа «ГАЗ».

https://news.rambler.ru/other/39553491-analitiki-po-raznomu-otsenili-masshtab-negativa-dlya-rusala-ot-sanktsiy-ssha/ – цинк

9 апреля 2018 года.

«По оценке компании, санкции OFAC [департамента минфина США по контролю за иностранными активами] могут привести к техническим дефолтам в отношении определенных кредитных обязательств группы, и в настоящее время компания оценивает, какое отрицательное воздействие это может оказать на финансовое положение группы (компании «Русал» и ее «дочек»), — говорится в сообщении «Русала» на Гонконгской фондовой бирже, передает ТАСС.

https://iz.ru/729975/2018-04-09/rusal-mozhet-obiavit-tekhnicheskii-defolt-iz-za-sanktcii-ssha – цинк

Далее должны последовать мантры вроде "мы думали у нас честная конкуренция, а вы вон какие…" и "Чикагская школа учила не этому".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Дерипаска, олигархи, санкции, США, экономика, юмор
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Драма в трех актах.7 сентября 2017 года.Структура акционеров компании "Русал" в текущий момент является оптимальной. Об этом заявил совладелец компании Виктор Вексельберг в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума."На ...
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