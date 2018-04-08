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Василий Павлов о военно-патриотическом воспитании

19:19. 8 апреля 2018 Просмотров - 49 Нет комментариев Опубликовал:

Координационный штаб. ДОСААФ России: https://vk.com/dosaaf.armor
Василий Павлов ВКонтакте: https://vk.com/aspav

Хронометраж:
0:23 – Все усилия решили сосредоточить на патриотическом воспитании детей
2:58 – Практически все дети, которые выпускаются из школы, они готовые сержанты
6:30 – Как показать полезность
11:09 – Девочки сегодня активнее мальчиков
13:05 – Что такое патриотизм
20:26 – Проходит много интересных мероприятий
24:01 – Заняться полезным делом в одиночку невозможно
28:00 – О сотрудничестве
33:42 – Про соревнования
44:54 – Организационные вопросы
48:30 – Каковы перспективы

Василий Павлов о создании ДОСААФ-Антитеррор: https://youtu.be/5rbDmEQKF9o
Василий Павлов, военный репортёр: https://youtu.be/Mbt2fn9Kp0M

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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