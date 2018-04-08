Василий Павлов о военно-патриотическом воспитании

Координационный штаб. ДОСААФ России: https://vk.com/dosaaf.armor

Василий Павлов ВКонтакте: https://vk.com/aspav



Хронометраж:

0:23 – Все усилия решили сосредоточить на патриотическом воспитании детей

2:58 – Практически все дети, которые выпускаются из школы, они готовые сержанты

6:30 – Как показать полезность

11:09 – Девочки сегодня активнее мальчиков

13:05 – Что такое патриотизм

20:26 – Проходит много интересных мероприятий

24:01 – Заняться полезным делом в одиночку невозможно

28:00 – О сотрудничестве

33:42 – Про соревнования

44:54 – Организационные вопросы

48:30 – Каковы перспективы



Василий Павлов о создании ДОСААФ-Антитеррор: https://youtu.be/5rbDmEQKF9o

Василий Павлов, военный репортёр: https://youtu.be/Mbt2fn9Kp0M



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru

Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin

Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper

Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin

Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/

Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD

Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: www.youtube.com