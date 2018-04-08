Тоска по хозяевам

Источник: www.stoletie.ru

В Петербурге либералы устроили пикеты, требуя вернуть консульства США и Великобритании.



В тот момент, когда Запад обложил нас санкциями, лжет и клевещет на нашу страну, добиваясь её ослабления и распада, в самом центре Питера, на Невском проспекте прошла прозападная акция. Активисты либеральных группировок «Весна» и «Открытая Россия» устроили пикеты, протестуя против закрытия в Петербурге консульств Соединенных Штатов и Великобритании.

Активную информационную поддержку этим акциям обеспечили либеральные СМИ Петербурга. «Участники акции выступают против «московского самоуправства»», – так прокомментировала пикеты либеральное издание «Мой район». «Американское консульство было для петербуржцев дверью в другой мир. Теперь она закрыта», – с тоской пишет интернет-газета «Фонтанка».

Получили активисты-провокаторы активную информационную поддержку и из-за рубежа, где вылазку группки либеральных активистов постарались представить, как якобы «протест общественности Петербурга», будто бы «возмущенной произволом Москвы».

«Активистка Светлана, – говорится в репортаже об акции в Петербурге на сайте американской радиостанции «Свобода», – больше всего возмущена невозможностью после закрытия петербургского отделения Британского совета сдать в Петербурге экзамены по английскому языку TOEFL и IELTS, а также тем, что за американской и английской визой теперь придется ехать в Москву. Светлана осуждает действия российского правительства, считая закрытие консульств наступлением на свои собственные гражданские права и права многих молодых людей, которые хотят учиться в Великобритании или других странах. Участники акции называли действия МИД России «варварскими» и создающими проблемы для десятков тысяч жителей Петербурга, родственники и друзья которых живут в Британии и США», – сетует «Свобода».

Где они нашли эти «десятки тысяч», непонятно. Таких наберется разве что несколько сотен во всей стране. Но никто из западных пропагандистов и их пособников в России при этом, конечно, не говорит, что закрытие консульств США и Великобритании – это всего лишь вынужденная, ответная акция. Что обвинять в случившемся надо, прежде всего, Лондон и Вашингтон. Что «варварскими» вернее назвать наглые действия западной стороны, которая и начала под сфабрикованными предлогами эту «дипломатическую войну», безо всяких оснований выслав десятки российских дипломатов и закрыв российские консульства, а теперь вместе со своими сообщниками лицемерно льет крокодиловы слезы и обвиняет в случившемся Россию.

За ширмой посольств и консульств

Впрочем, возмущение «домашней» либеральной общественности в Петербурге, которая представляет в городе ничтожное, но голосистое меньшинство, понять нетрудно. Они лишились своих покровителей, а чтобы получать положенные им «тридцать сребренников» и инструкции им теперь придется ездить в Москву, в посольства этих стран.

Конечно, про ЦРУ активисты на либеральных пикетах ничего не скажут, но ведь всем известно, чем за рубежом, в том числе и в нашей стране, занимаются «тихие американцы» и не менее «тихие англичане».

Их дипмиссии в России уже давно превратились в своего рода координационные центры для подрывных действий либеральной оппозиции, которая из кожи лезет вон, пытаясь расколоть наше общество, сеять в стране хаос и беспорядки. Напомним, что британских и американских шпионов, действующих под дипломатическим прикрытием, уже не раз хватали за руку с поличным в нашей стране.

Только недавно в Москве был задержан в парике во время выполнения шпионского задания кадровый сотрудник ЦРУ, работавший под прикрытием третьего секретаря посольства США Райан Кристофер Фогл. А в ноябре 1999 года контрразведчики из ФСБ задержали в столице с поличным при проведении шпионской акции второго секретаря военно-политического отдела посольства США Черри Либернайт, пытавшейся через российского гражданина получить сведения военно-стратегического характера, составляющие государственную тайну. В 2001 году были объявлены персонами нон-грата сразу четыре американских дипломата, заподозренные в шпионаже – называлось, в частности, имя Пола Холлингсуорта, возглавлявшего сектор агентурной разведки ЦРУ в Москве.

«Пятая колонна»

Особые надежды в своей подрывной работе против России Вашингтон возлагает на так называемую «пятую колонну» – либеральную оппозицию, которую он намеревается использовать, как это он уже сделал на Украине, для организации переворота и развала государства. Системная работа с ней ведется именно под прикрытием диппредставительств США, Англии и стран их союзников. Так, всем памятен скандал 2012 года, когда большая группа либеральных активистов отправилась в посольство к тогдашнему американскому послу в России Майклу Макфолу и приехавшему в Россию заместителю госсекретаря США Уильяму Бернсу и была замечена у входа представителями СМИ.

Среди явившихся за инструкциями были тогдашний сопредседатель ПАРНАСа Борис Немцов, «защитница Химкинского леса» Евгения Чирикова, представитель думской фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, исполнительный директор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарёв, глава ассоциации ГОЛОС Лилия Шибанова и др. По дороге к послу их перехватили журналисты из НТВ и было видно, как при виде телекамер либералы растерялись, были раздражены и не могли ответить, что они здесь делают, сказать ничего вразумительного.

Иногда, правда, оппозиционеры сами ездят за получением инструкций прямо в Вашингтон или в другие западные столицы.

Так накануне выборов президента в России Ксения Собчак съездила в США, а Алексей Навальный незадолго до этого побывал во Франции. «Сходняки» для лидеров российской оппозиции их кураторы систематически устраивают в странах Прибалтики, в которых принимают также участие те, кто уже сбежал из России и ведет против нее активную подрывную работу из-за рубежа, как например, Ходорковский или Каспаров.

Словом, те, кто вышли сегодня на улицы Петербурга с плакатами «Американцы, вернитесь!», снова сами себя разоблачили. Публично ещё раз показали, чьим интересам они служат.

Автор: Андрей Соколов

Источник: nstarikov.ru