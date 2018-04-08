Почти как в немецких лагерях

Почти 60 лет в правительственных архивах были спрятаны улики, доказывающие существование британской программы пыток в послевоенной Германии. Ужасающие фотографии выживших молодых людей, постоянно страдавших от голода и бессонницы, подвергавшиеся избиениям, и переохлаждению, посчитали слишком шокирующими для публикации.По словам одного из министров того времени, как можно меньшее число людей должны быть осведомлены о том, что британские власти обращались с заключенными “почти как в немецких концлагерях.”Кроме того, нам известно, о существовании множества подобных фотографий, исчезнувших из архивов, и до сих некоторые правительственные чиновники настаивают на запрете публикации тех, что были обнаружены.Одновременно с ними в Бад Нендорфе, возле Ганновера, допрашивали нацистов, немецких промышленников гитлеровской эпохи и бывших эсэсовцев.Отчет инспектора Хэйворда оставался неизвестным для публики до прошлого декабря, когда “Guardian” заручился разрешением для получения данных согласно Закону о Свободе Информации.Решение было пересмотрено на прошлой неделе, после аппеляцию “Guardian”.Одного из мужчин на фотографиях, Герхарда Мензела, 23-летнего студента, офицерами британской разведки арестовали в Гамбурге в 1946 году. Он попал под подозрение, потому что предположительно приехал в контролируемую британцами часть Германии из Омска в Сибири, где находился в плену.Он рассказал Хэйворду, чтоВрач в лагере для интернированных констатировал, что г-н Мензел был один из группы заключенных в 12 человек, переведенных их Бад Нендорфа, при этом каждый из арестантов был одет в лохмотья и находился в крайнем истощении. Прибывшие до этого также находились в полуголодном состоянии.Как свидетельствовал доктор,Заключенный был дезориентирован, находился в крайнем волнении и страдал от потери памяти, его легкие были сильно воспалены, и его кровяное давление было на опасно низком уровне. Только после того как его помыли, накормили и обогрели лампами, температуру его тела удалось поднять до 36,3℃, однако доктор опасался, что его шансы на выживание чрезвычайно малы.Другой человек на снимке— Хайнс Бидерманн, 20-летний служащий, был арестован в октябре 1946 года за нахождении на территории, контролируемой британцами, в то время как его отец, проживающий в Стендале, контролируемой русскими, был причислен к “ярым коммунистам”.Один британский военный охранник рассказал инспектору Хэйварду , что г-н Бидерманн “угасал на глазах” во время своего заключения.После перевода г-на Бидерманна в лагерь для интернированных,Документы министерства иностранных дел указывают на то, чтоВ то же время, на другой стороне британской зоны контроля,Записи показывают, чтоК концу 1946 года, CSDIC, по всей вероятности, утратил интерес к нацистам и вместо этого переключился на коммунистов. Похоже,Некоторые заключенные Бад Нендорфа действительно занимались шпионажем в пользу Советского Союза: один из арестантов, который был наполовину норвежец, наполовину русский, рассказал Хэйводу о том, что он был офицером НКВД, организации которая существовала до КГБ, и, начиная с 1938 года, работал в Германии. Другой, немецкий журналист, был освобожден советскими военными из Гестаповской тюрьмы и попался на том, что летел в кройдонский аэропорт с фальшивыми документами.Однако другие явно не были шпионами.Четверо британских офицеров предстали перед военным трибуналом после расследования, проведенного Хэйвудом. Рассекреченные документы показывают, чтоСогласно материалам суда, тюрьма в Бад Нендорфе, распологавшаяся в перестроенной общественной бане, была заменена специально построенным зданием следственного центра для допросов возле базы королевских военно-воздушных сил в Гютерсло, и был дан приказ о предварительном медицинском обследовании пленных перед допросом. Однако, до сих пор не ясно, когда центр был окончательно закрыт. Е

Источник: colonelcassad.livejournal.com