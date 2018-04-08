Почему российские беспилотники взволновали США

На этой неделе множество средств массовой информации писали о неудачном запуске беспилотника «Почты России», который должен был впервые доставить посылку, но разбился о стену дома. При этом информация сознательно или нет, но существенно искажена. Смотрите подробности и другие новости недели в сегодняшнем выпуске.



Текст выпуска и все ссылки: https://zen.yandex.ru/media/vremya/po…



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Время-вперёд! #286 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/4H2cIZT2vzw



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Ролик о производителе российских макарон: https://www.youtube.com/watch?v=nl6Dz…



Ролик о производителей российских светильников: https://youtu.be/sNancEuxW3A



Ролик «Зачем нужна Россия Китаю»: https://youtu.be/TGgY83NQ1PY



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В выпусках используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…



и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell – Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix)



На обложке выпуска фотография Михаила Михина: https://onepamop.livejournal.com/1156…



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Источник: www.youtube.com