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Почему российские беспилотники взволновали США

19:21. 8 апреля 2018 Просмотров - 188 Нет комментариев Опубликовал:

На этой неделе множество средств массовой информации писали о неудачном запуске беспилотника «Почты России», который должен был впервые доставить посылку, но разбился о стену дома. При этом информация сознательно или нет, но существенно искажена. Смотрите подробности и другие новости недели в сегодняшнем выпуске.

Текст выпуска и все ссылки: https://zen.yandex.ru/media/vremya/po…

Наш сайт: http://www.время-вперед.рф/

Время-вперёд! #286 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/4H2cIZT2vzw

Канал «Made in Russia»: https://www.youtube.com/channel/UCEdK…

Ролик о производителе российских макарон: https://www.youtube.com/watch?v=nl6Dz…

Ролик о производителей российских светильников: https://youtu.be/sNancEuxW3A

Ролик «Зачем нужна Россия Китаю»: https://youtu.be/TGgY83NQ1PY

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В выпусках используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell – Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix)

На обложке выпуска фотография Михаила Михина: https://onepamop.livejournal.com/1156…

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Источник: www.youtube.com

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