Нужен ли в России средний класс?

Мы же хотим вывести вопрос «среднего класса» вообще в иную плоскость. Надо ли вообще пользоваться таким термином, как «средний класс»?

Если применить такой подход к России, то окажется, что задача, поставленная четыре года назад президентом Владимиром Путиным, — средний класс к 2020 году должен включать в себя до 70% граждан страны, — уже выполнена и даже перевыполнена, пишет «Финмаркет». В России 104,4 млн автовладельцев, а значит, к среднему классу в стране относится 73% её жителей. По этому показателю Россия занимает второе после Китая место (106 млн автовладельцев) среди развивающихся стран.

Это не просто методологическая «прибавка» — достоверность прогнозов развития мировой экономики в значительной степени зависит от того, как определять границы среднего класса, изменение его вкусов и предпочтений мгновенно сказываются на соотношении спроса и предложения на товары и услуги. Экономисты из Центра Карнеги Ури Дадуш и Шимелс Али предлагают ввести новый универсальный критерий принадлежности к среднему классу: наличие у домохозяйства автомобиля.

По их мнению, «средний класс» — это мотор мировой экономики и главный на планете потребитель товаров и услуг. Специалисты утверждают, что «этот класс может оказаться значительно более массовым, чем было принято считать раньше».



О КРИТЕРИЯХ «СРЕДНЕГО КЛАССА»

Уже во вступлении убедительно показано, что в реальности никакого «среднего класса» не существует, поскольку его границы невозможно провести однозначно. Каждый социолог, который пользуется данной терминологией, попадает в ловушку критериев, отсекающих границы этого самого «среднего класса»:

Вариант 1

Традиционно исследователи берут за отправную точку размер подушевого дохода. Однако это не всегда помогает.

Вариант 2

Все те, кто не бедствует. Самое широкое определение «среднего класса» включает в него всех жителей планеты, не являющихся бедняками. Всемирный банк считает, что бедные — это те, кто получает меньше $2 в день с учётом покупательской способности местной валюты.



Такая методика позволяет отнести к среднему классу 4 млрд человек из примерно 7 млрд, проживающих на планете. Но это слишком общая оценка: многие из этих четырёх миллиардов, может быть, и могут позволить себе мобильный телефон, но, например, не имеют постоянного доступа к электричеству. Выходит, что это слишком общая оценка.

Вариант 3

Больше $85 в день. Ещё одна оценка намного более жёсткая: средний класс — это все те, кто получает более медианного дохода в развитых экономиках. Так человек относится к среднему классу, если его доход выше $31 000 в год или $85 в день.

Согласно этой методике, к среднему классу относятся лишь 12% населения земли — большая часть из них живет в развитых странах. В развивающихся странах к среднему классу, с этой точки зрения, относится лишь тонкая прослойка населения. В России, таким образом, надо зарабатывать более 82 000 руб в месяц по текущему курсу, чтобы быть причисленным к среднему классу.

Вариант 4

Между $10 и $50 в день. Самую популярную методику оценки размеров среднего класса предложили в 2002 году два экономиста — Бранко Миланович и Шломо Ицхаки. Они предложили зачислить в средний класс всех, кто получает $10—50 в день с учётом покупательской способности валюты.



В развивающихся странах «большой двадцатки» под это определение попадают примерно 369 млн человек. В России, таким образом, средний класс составляет 57 млн человек, а в Китае — 118 млн.

Вариант 5

Тот, у кого есть машина. Сложность оценки и сопоставления различных параметров заставили Дадуша и Али из Центра Карнеги придумать простейшую методику — наличие у домохозяйства автомобиля. Они объясняют свой выбор так:

«В развивающихся странах покупка машины становится символом того, что человек вошел в средний класс. Если в развитых странах у большинства домохозяйств есть машина, часто не одна, то для жителей развивающихся стран наличие машины означает определенный уровень достатка и социальный статус.



Статистика по продажам машин часто обновляется и в принципе надежна. Покупка автомобиля также становится сигналом: если человек может позволить себе столь дорогостоящую вещь, он может и хочет купить и другие дорогостоящие товары.



Конечно, подобные измерения исключают из списка среднего класса тех, кто может позволить себе, например, компьютер, спутниковое телевидение или кондиционер, но не машину. Однако в развивающихся странах чаще всего машины дешевле и старше, чем в развитых.



Так средний возраст автомобиля в Индии — 20 лет, а в США — 11 лет. Поэтому это допущение учитывает разницу в доходах, ценах и покупательных способностях валют. Корреляции между количеством машин на 1000 человек, доходами на душу населения и потреблением достаточно высока».

Дадуш и Али уверены, что исходя из их расчётов, средний класс в развивающихся странах окажется больше, чем принято считать. Кроме того, он и растет заметно быстрее:

«В развивающихся странах «большой двадцатки» к среднему классу может быть отнесено 550—600 млн человек. Это на 50% больше традиционных оценок, которые исходят из среднего дневного дохода $10—50.



К среднему классу могут быть отнесены 104,4 млн россиян, имеющих автомобили, это почти в два раза больше традиционной оценки в 57 млн, основанной на ежедневном доходе в$10—50. Обе оценки показывают, что самый большой по численности средний класс в Китае. К нему могут быть отнесены 106,6 млн владельцев автомобилей или 118 млн людей с доходом от $10 до $50 в день.»

Средний класс, согласно оценки Дадуши и Али, и растёт быстрее, чем раньше прогнозировали эксперты. Так Всемирный банк в 2007 году прогнозировал, что в 2005—2030 годах средний класс в развивающихся стран будет в среднем расти на 4,5% в год.



Однако количество автомобилей в 2006—2010 годах увеличивалось в два раза быстрее — на 10,3%. Это касается и России, и Китая, и Индии.

Методика Дадуша и Али может оказаться очень эффективной для прогнозов развития глобальных товарных рынков и рынков услуг.

Если бы ей пользовались, например, в 2007 году, то она позволила бы предсказать взрывной рост спроса на типичные для европейского и американского среднего класса продукты питания — молоко, сливочное масло, белый хлеб, — в развивающихся странах Юго-Восточной Азии, который последовал сразу за началом автомобильного бума в этом регионе (https://newdaynews.ru/inworld/390947.html).

Вариант 6

ВТБ в своих маркетинговых целях заказал одной аналитической конторе исследование, сколько россиян относятся к состоятельным. Так вот состоятельных по результатам этой работы оказалось всего — 0,9%. И это при том, что к таковым отнесли тех, кто зарабатывает более 120 тысяч рублей в месяц в регионах и более 150 в Москве.

Почему именно такая сумма? Так решили в ВТБ, исходя из того, что средняя зарплата составляет 39085 рублей, а доход намного меньше и по оценке того же ВТБ — 31475 рублей. Понятно, что в сравнении с такой средней зарплатой, человек, зарабатывающий 120 тысяч — вполне состоятельный. Так вот людей, которые зарабатывают столько или больше, по оценке аналитиков всего 0,9 % или 1,3 миллиона.

В рамках исследования проводили опрос россиян в возрасте от 18 до 69 лет в сотне городов. Выборку устраивали методом случайного интервью, чтобы получить случайную выборку. В результате получилось, что 99 % россиян похвалиться зарплатой не получится.

В РБК, рассказавшем об этом исследовании, справедливо отметили, что это конечно, хорошо и интересно, но точного способа оценки количества состоятельных людей в реальности нет, а есть много совершенно разных методик-способов (https://zen.yandex.ru/media/valerongrach/vtb-otnes-99-rossiian-k-niscebrodam-5ac13777a936f4806a30ee2e).

Как видим, исследователи отмечают, что у всех методик есть нескольких минусов:



Они основаны на выборочных, не часто проводимых обследованиях домашних хозяйств. Эти исследования сильно различаются по качеству.



Даже если доходы измерены адекватно, они могут не отражать личное потребление людей.



Большинство оценок измеряется по паритету покупательской способности. Его сложно оперативно определить для некоторых стран, например, для Китая.



Сравнивать доходы в разных странах с разным уровнем развития очень сложно. Например, очевидно, что в США за $2 невозможно получить даже самый базовый набор продуктов или, например, ночлег.



Главный изъян всех методик

Мы же хотим обратить внимание на то, что все методики ищут по тем или иным критериям границу некоего «среднего класса» — эдакого среднего участника экономических отношений, находящегося между «высшим классом» и «низшим классом».



Это методологическое основание всех этих методик — разделение общества по неким критериям, связанным с потреблением и финансовым обеспечением, на три эти «класса».

Вопрос можно поставить совсем иначе:

«А правильная ли вообще такая классификация? Правильно ли вообще искать в обществе границы именно таких классов объектов?»

О КЛАССИФИКАЦИИ ЛЮДЕЙ КАК ТАКОВОЙ

Классификацией называют такое действие, когда предметы или явления делятся на группы по какому-либо общему признаку. Это принцип распределения однородных предметов или понятий по классам, группам, отделам и т. п. по какому-либо общему признаку.

Обычно в качестве основания деления в классификации выбирают признаки, существенные для данных предметов. В этом случае классификация (называемая естественной) выявляет существенные сходства и различия между предметами и имеет познавательное значение.



В других случаях, когда цель классификации состоит лишь в систематизации предметов, в качестве основания выбираются признаки, удобные для этой цели, но несущественные для самих предметов (например, алфавитные каталоги). Такие классификации называют искусственными.

Наиболее ценными являются классификации, основанные на познании законов связи между видами, перехода от одного вида к другому в процессе развития (такова, например, классификация химических элементов, созданная Менделеевым).

Классификация по существенным признакам называется типологией; она основана на понятии типа, как единицы расчленения изучаемой реальности, конкретной идеальной модели исторически развивающихся объектов (биологические, языковые и т. п. типологии).

Если применить эти простейшие определения к классификации людей на представителей «высшего», «среднего» и «низшего» классов, то мы увидим, что данный метод классификации является:



искусственным;



не основанной на каких-либо законах и связях между видами объектов классификации;



не является типологической.



В целом — само предложение делить людей в обществе на три таких класса — примитивно и никак не отражает чего бы то ни было реального.

Однако, в Послании Федеральному собранию Владимир Путин прорывное развитие экономики ориентирует на формирование этого самого «среднего класса»:

«Всё это послужит формированию в России массового, деятельного среднего класса» (http://inance.ru/2018/03/poslanie-fedsobru-putina-2018/).

На наш взгляд под «средним классом» можно много чего подразумевать в зависимости от избранных критериев.

Мы хотим ещё раз сказать, что само наличие такой категории оценки общественных групп, как «средний класс», по умолчанию подразумевает наличие и таких категорий, как «высший класс» и «низший класс», к методу такой классификации людей в обществе.

Есть другой способ классификации людей в обществе, предложенный Карлом Марксом: есть капиталисты («эксплуататорский класс»), а есть наёмные рабочие («пролетарский класс») и жизнь общества — это борьба этих классов.

Есть классификация людей на брахманов, кшатриев, вайшнавов и шудр.

Есть — на нетократов и потребителей контента.

Есть — на истинных арийцев и не очень.

Мы хотим сказать, что классификации, в которых одни классы по тому или иному признаку ставятся выше других в социальной иерархии — автоматически отсылают нас к толпо-«элитарной» модели общественного устройства, что является не лучшим багажом для будущего, и вот почему.

ТОЛПО-«ЭЛИТАРИЗМ» ВЧЕРА И ЗАВТРА

В новой логике социального поведения (см. «Смена логики социального поведения» http://inance.ru/2015/03/smena-logiki/) обретение нового прикладного фактологического знания не гарантирует занятия устойчивого положения на более высоких ступенях пирамиды потребительства, даже представителям одного поколения, а не то, что их потомкам.



Профессиональные династии (династии ювелиров, кузнецов, банкиров и т.п.) неизбежно уходят в прошлое, поскольку прикладная фактология неоднократно устаревает за время активной жизни человека.



Достаточно высокий профессионализм в любой сфере может освоить всякий в течение своей жизни, что делает бессмысленными разнообразные системы стратификации общества, делящие общества на толпу и «элиту» на основе большей доступности для «элиты» образования любого уровня, и недоступности некоторых видов деятельности и образования для толпы.



По определению В.Г. Белинского:

«Толпа есть собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету».

На этой основе в обществе сложилась толпо-«элитарная» система, построенная на дозированном доступе к информации на каждом иерархическом уровне.

«Смена логики социального поведения» http://inance.ru/2015/03/smena-logiki/

Явление толпо-«элитаризма» (crowd-”elitizm”) описал ещё в конце XIX в. французский социолог Гюстав ЛеБон в своей работе «Психология народов и масс».

Новое положение вещей вызывает разочарование в жизни множества индивидов, неспособных поддерживать или осваивать уровень профессионализма необходимый для занятия «ячейки» пирамиды толпо-«элитарного» общества.



Но, кроме того, оно вызывает массовый интерес к причинам неустойчивости жизненного положения личностей, семей и обществ, ставит вопросы, на которые нет ответов в «элитарной» политологии, психологии, социологии, экономике, философии.

Новая логика социального поведения делает предопределённым массовый интерес к вопросам методологии познания и творчества.

Поскольку все процессы в жизни общества могут быть интерпретированы как процессы самоуправления, либо же явно представляют собой процессы управляемые, то массовый интерес к методологии познания и творчества влечёт за собой обретение управленческой грамотности в массовом порядке и созидательный «бум» — моду на творчество.

Мир стремительно меняется, а значит изменяются и организация жизни общества во всех сферах жизнедеятельности человека. Повышается объём информации, который генерирует человечество, изменяется логика социального поведения человека.



Постановка задач в современном мире требует всё большего количества квалифицированных управленческих кадров. Это могут быть как задачи региона или страны, так и интеграционного объединения нескольких стран.



От успешности реализации этих задач во многом зависит качество нашей жизни и облик современной цивилизации на планете Земля. Всё это означает, что постоянным должен быть процесс расширения потенциальных управленческих кадров (в первую очередь тех, кто понимает основы и принципы управления) до пределов всего общества.

Эти процессы можно своими действиям либо замедлить, либо ускорить, но невозможно остановить. И эту реальность необходимо принять, отказавшись от своих «элитарных» амбиций занять местечко «потеплее, да посытнее» в некой топло-«элитарной» пирамиде общества, ведь она просто исчезнет, как явление.

Те страны и регионы, которые первыми осознают неизбежность размытия толпо-«элитарных» моделей построения общества, которые будут способствовать обретению каждым человеком управленческой грамотности и создадут систему методологического образования, станут лидерами общечеловеческого развития.

А что Владимир Владимирович?

В какой-то мере Владимир Путин это осознаёт и, использовав такое обычное для политического лексикона, но содержащее чисто толпо-«элитарные» умолчания, понятие как «средний класс», буквально в следующем предложении говорит:

«Мнение людей, каким быть их городу или посёлку, должно быть решающим. Мы об этом не раз говорили, в том числе на встречах с руководителями муниципалитетов. Развитые коммуникации позволят жителям малых городов и сёл удобно пользоваться всеми возможностями и современными сервисами».

Такое прямое указание местным чиновникам «спрашивать у населения», показывает, что те живут в инерции старой логики социального поведения, тогда как население по большей части уже может действовать в новой логике, если бы не помехи «сверху», а вернее «сбоку».



Если президент делает такие указания чиновникам (причём неоднократно на протяжении всей его речи Послания), то местным чиновникам следует задуматься, поскольку «положение обязывает, а если не обязывает, то убивает». И об этом надо помнить. Вечно «инерцировать» не получится, о чём собственно почти прямо сказал Владимир Путин:

«Мы не имеем права допустить, чтобы достигнутая стабильность привела к самоуспокоенности.[…] Нужно принять давно назревшие, непростые, но крайне необходимые решения. Отсечь всё, что тормозит наше движение, мешает людям раскрыться в полную силу и реализовать себя. Мы обязаны сконцентрировать все ресурсы, собрать все силы в кулак, проявить волю для дерзновенного, результативного труда».

Важным элементом толпо-«элитарных» систем прошлого была монополия на знания, которые концентрировались в «высшем классе», за счёт чего «высший класс» мог принимать решения в одностороннем порядке в отношении классов нижележащих, поскольку перепроверить их мало кто мог, а кто единично выступал против тех или иных решений или предлагал какие-то альтернативные знания, мог быть оперативно подавлен или уничтожен, не успев нарушить монополию.



Хотя практически всегда после таких выступлений монополия всё-таки нарушалась, ведь «всё тайное когда-то становится явным». И это медленно, не верно двигало нас к изменению информационного состояния общества и смене логики социального поведения.



И сегодня уже нет никакой возможности чиновникам принимать решения в одностороннем порядке, поскольку теперь каждый может проверить, каждый может задать вопросы. Фактически, мы уже живём в некоем бесклассовом обществе.

Проблема только в том, что не каждый банально понимает, что он может это делать и не знает как именно это делать, то есть — не владеет методами и методологией в целом.



Поскольку уже как минимум третье поколение людей живёт в новом информационном состоянии общества, сегодня картина в обществе уже такая (правильнее было бы написать вместо слова «будущее» — «настоящее»):

«Смена логики социального поведения» http://inance.ru/2015/03/smena-logiki/

Но пока в нашем обществе пользуются такими понятиями как средний класс, высший класс, низший класс, а наша система общественных отношений не соответствует новому информационному состоянию общества.

КАК МОЖНО ОЦЕНИВАТЬ БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА?

Качество жизни общества в аспектах работоспособности экономики характеризует структура расходов населения. Она может быть представлена на основе статистических данных в определённой форме, как на рисунке ниже.

Рисунок является условным. Он не отображает какую-либо конкретную статистику, а представляет общую схему расходования во взаимосвязи с жилищными стандартами. Конкретную статистику отражает приведённая диаграмма.

На рисунке представлено распределение всего множества семей в обществе по параметру «доходы, приходящиеся на одного члена семьи». Этот параметр в форме представления статистики на рисунке откладывается вдоль оси абсцисс x. На оси абсцисс отмечены величины четырёх стандартных доходов и максимальный доход в обществе.



Стандартные доходы (от I минимального до IV) соответствуют минимальному уровню доходов в расчёте на одного человека, который позволяет семье перейти от одного качества жизни к другому в смысле возможностей потребления более высококачественной продукции.

Вдоль оси ординат (y) откладываются значения функций распределения по уровням расходов по разным позициям в расчёте на одного человека, а также — значения ограничительной кривой суммарных фактических расходов «А — R» и ограничительной кривой доходов «B — V».



Надписи в полосах между соседствующими кривыми распределения по функционально обусловленным уровням расходов соответствуют характеру расходов, отличающих последовательные функционально обусловленные уровни (ось ординат соответствует нулевому уровню функционально обусловленных расходов, все последующие уровни строятся по принципу «предыдущий уровень + очередной функционально обусловленный расход в порядке убывания их приоритетов»).

Соответственно, через ограничительную кривую доходов «V» стандартные доходы I — IV соотносятся с точками, разграничивающими на оси ординат доли от общей численности семей, которые в своей жизни достигают того или иного определённого потребительского стандарта.



Т.е. 1 на оси ординат на рисунке соответствует 100% учтённых в статистике семей, а не 100 % численности населения (число семей меньше численности населения): для рассмотрения распределения всего населения необходимо рассмотреть в форме все типы семей.

На рисунке показан характер потребления экономически неблагополучного общества. Некоторая доля населения имеет доходы ниже минимального стандартного дохода I. И поддерживать свои расходы на уровне, достаточном для жизни в пределах полосы Iстандарта качества жизни, она может только за счёт расходования прошлых накоплений и заимствований.



Соответственно через точку «D» пересечения ограничительной кривой доходов «V» и ограничительной кривой суммарных расходов «R» параллельно оси абсцисс проходит черта деградации потребления. Ниже неё ограничительная кривая суммарных расходов прерывается, поскольку расходы, превышающие текущие доходы, для этой группы населения — не гарантированы: прошлые накопления не бесконечны, занять в долг не всегда возможно.

Но и это не всё. На оси абсцисс отмечена точка «C». Ей соответствует тот уровень доходов, ниже которого начинается биологическая деградация, вследствие того, что он не обеспечивает необходимый минимум питания, одежды и удовлетворения прочих потребностей.



Соответственно через точку, расположенную над точкой «C» на ограничительной кривой доходов «V» параллельно оси абсцисс проходит черта биологической деградации. Те семьи, которые оказались ниже неё, — вымирают.

Та часть общества, которая оказалась ниже черты деградации потребления, по сути представляет собой «отбросы общества». И как показывает политическая практика, это может происходить не только вследствие того, что их представители ленивы и неумелы в труде, вследствие чего не могут обеспечить себе достойный уровень доходов.



Такое положение может быть следствием политики экономического геноцида, проводимой в отношении всего общества или тех или иных групп населения в его составе.

В нормально живущем обществе распределение семей по доходам должно быть таким, чтобы точка «D», через которую проходит черта деградации потребления, лежала бы практически на оси абсцисс — в пределах ошибки снятия статистики с общества. А ограничительная кривая расходов «V» начиналась бы не из начала координат, а от минимального стандартного дохода I, позволяющего семье удовлетворять текущие демографически обусловленные потребности и развиваться далее.

Т.е., как показано на примере рисунка 2, формы графического представления разного рода социальных статистик могут быть очень информативными, особенно при сопоставлении друг с другом в одних и тех же осях.



Современная компьютерная «мультипликация» позволяет легко в одних осях сопоставлять друг с другом, статистики разных периодов времени, характеризующих тот или иной аспект жизни общества, и давать адекватное представление о его динамике и соответственно — об эффективности политики в смысле её соответствия интересам общественного развития либо соответствия её интересам внутренних или зарубежных поработителей.

В принципе для того, чтобы понять рисунок, не требуется высшего образования в области математики — достаточно немного сообразительности, терпения на уровне требований средней школы или любительского спорта. Но есть опасение, что и этот минимум неподъёмен для многих отечественных «политиков».

А ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Мы сейчас находимся в переходном состоянии от общества, в котором методологическая грамотность была достоянием горстки людей к такому обществу, когда освоение какой угодно высоты знания доступно каждому — было бы желание. А в будущем станет просто стыдно даже такое желание не испытывать.

Такие словосочетания как «средний, высший, низший класс» уйдут в прошлое. Бесклассовое общество — это не общество, победившего пролетариата или всеобщего капитализма, это общество, в котором нет попыток разделить и столкнуть между собой людей.



Хотя, конечно, общество будет само себя классифицировать по каким-то признакам, но не будет использовать такие классификации, чтобы внушить одним, что они лучше или хуже других.





ИАЦ

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