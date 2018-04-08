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Новости Украины и Новороссии 08 апреля 2018

10:25. 8 апреля 2018 Просмотров - 306 2 коммент. Опубликовал:

Самые тяжёлые испытания для Украины позади, — Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)

Самые тяжёлые испытания для Украины позади, — Порошенко (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Поздравляя украинцев с праздником Христова Воскресения, Пётр Порошенко заявил, что самые тяжёлые испытания для страны «уже точно позади».

«Воскресение — это победа жизни над смертью, это победа правды над ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом. Это и наша с вами победа… В этом году Пасха — это особенный день, потому что вместе с ним постепенно приходит и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади», — видеообращение с такими словами Порошенко разместил в социальной сети.

За ночь с субботы на воскресенье Порошенко с женой и детьми объехал три киевских храма.

В видео он также напомнил о своей недавней поездке на Донбасс, заявив, что местные жители «знают настоящую цену мира и молятся за то, чтобы он наконец быстрее наступил, окончательно и бесповоротно».

Как сообщала «Русская Весна», встречаясь в боевиками ВСУ в Волновахе, Порошенко призвал их «не жалеть пуль».

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Самые тяжёлые испытания для Украины позади, — Порошенко (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Самые тяжёлые испытания для Украины позади, — Порошенко (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

На границе Украины с РФ заблокировали экипаж “Норда”

В пункте пропуска Гоптовка на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области украинские пограничники заблокировали экипаж крымского рыболовецкого судна “Норд”.

Украинская сторона, заблокировав экипаж крымского судна на границах и лишив возможности выезда из страны, нарушила международное законодательство. Кроме того, при проверке у членов экипажа “Норда” забрали документы, так и не вернув:

“Пограничниками выкрадены документы граждан под видом проверки и заблокировано какое-либо передвижение. Также пограничники под угрозой задержания держат в страхе людей, которые находятся в автомобиле, и вынуждены сидеть в закрытой машине”, – сообщил РИА Новости адвокат Владимир Войтюк.

Как Украина поддерживает террористов в России

Как Украина поддерживает террористов в России | Русская весна

Все уже привыкли к тому, что Ирина Геращенко фотографируется со своими тотемами — с жабой и гадюкой. Чем с удовольствием делится на своей странице Facebook. В этом есть какой-то даже лёгкий признак уробороса. Жаба с гадюкой в Ирине Геращенко осуществляют непрерывно древний акт — и потому сильно отвлекают Ирину от высшей мыслительной деятельности.

Например, Ирина Геращенко заявила, что Украина не может выслать дипломатов Российской Федерации, потому что в ответ, что логично, Россия отправит чубатых салоедов обратно на родину — а ведь после этого бедные и не несчастные украинские заключённые останутся один на один с «Мордором»(тм).

Удивительно вот только одно, когда по обмену возвращаются наши ополченцы, у них переломаны колени, рёбра, перебиты руки, сломаны пальцы, повреждены глаза. А когда Украине отдают пленных и заключённых, они откормлены, здоровы и даже набрали в весе.

Вспомните героиню всей Украины лётчицу-миномётчицу Надежду Савченко. Патриоты, когда её увидели, они же перепугались. Они подумали, что она прям в тюрьме забеременела — так располнела диверсантка-миномётчица.

Как обычно, на странице в Facebook Ирина Геращенко всей недоуменной украинской нации объяснила, почему Европа высылает российских дипломатов, а Украина, как самая европейская страна, нет: «В Украине уже давно нет российского посла, мы не приняли агреман на нового посла РФ. Также в России нет посла Украины.

Сейчас наши дипломатические отношения сведены до критического минимума, в посольствах остается несколько дипломатов и консулов. Высылка всех дипломатов и консулов РФ вызовет высылку украинских дипломатов и консулов. После этого наши политзаключенные в России останутся один на один с «Мордором», без малейшего шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть представителя Украины и почувствовать поддержку».

Как Украина поддерживает террористов в России

Ирина Геращенко очень беспокоится о Станиславе Клыхе, Николае Карпюке и Романе Сущенко. Напомним, Карпюк и Клых — члены националистической организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО)*.

В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил их к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима. Они участвовали в убийстве российских солдат во время Чеченских войн и оказывали всяческую поддержку ичкерийским боевикам.

А вот Сущенко всего-то лишь обвиняют в шпионаже. Мелочь, согласитесь. По данным ФСБ, он работал на украинскую разведку и собирал сведения о деятельности российских Вооруженных сил и Росгвардии.

Петр Порошенко уже попробовал нечто побулькать по поводу того, что надо бы обмен устроить. На что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил, что преступники, осужденные по российскому законодательству и отбывающие наказание, не относятся к пленным или удерживаемым лицам.

Но не стоит думать, что Украина оставляет своих экстремистов, лишает их помощи. Консул Украины в России Виктор Плетников недавно навестил осуждённого крымчанина из «Хизб ут-Тахрир»* Юрия Примова в колонии под Йошкар-Олой. В Крыму Юрий Примов занимался созданием террористической организации. Украинский дипломат передал террористу деньги для более комфортной жизни в колонии.

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Сотрудник украинского посольства — Нимчинский Руслан Михайлович, 09.05.1973 г.р., периодически переводит со счета Посольства Украины в РФ (4080 7810 8000 5000 0416, ИНН 9909075095) в адрес отбывающего наказание за совершение преступления по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ в учреждении ФСИН Кировской области, члена экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» Сайфуллаева Ферата Рефатовича, 21.07.1983 г.р., по 5000–6000 рублей.

В марте 2016 г. консул Украины в г. Санкт-Петербурге Копыл Алексей Георгиевич вместе с представителями «Мемориала» пытался навестить в исправительном учреждении Афанасьева Геннадия Сергеевича, 08.11.1990 г.р., ур. г. Симферополь, осужденного 17.12.2014 г. по ч. 2 ст. 205.1 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК РФ (был осужден на 7 лет, позже обменян с Украиной на лиц, преследуемых на Украине за пророссийские взгляды).

В апреле и августе 2017 г., январе 2018 г. первый секретарь по консульским вопросам Посольства Украины в РФ Плетников Виктор Николаевич в пенитенциарном учреждении Республики Марий-Эл посещал Примова Юрия Владимировича, 31.07.1976 г. р., ур. г. Ташкент, осужденного по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ сроком на пять лет лишения свободы, члена экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Перечислил ему деньги.

Украинское преступное правительство не забывает своих «личных» террористов, обеспечивает их деньгами и постоянно ходатайствует об обмене.

Так что даже немного удивляет, что же так беспокоит Ирину Геращенко. Или на по жизни беспокойная.

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Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»

 * запрещенная в РФ экстремистская организация.

Радикалы на Донбассе как фактор победы Русской весны

Радикалы на Донбассе как фактор победы Русской весны | Русская весна

7 апреля в Донецке, Макеевке, Горловке, Шахтерске, других донецких городах, и, конечно же, в Москве отметили четвертую годовщину провозглашения Донецкой Народной Республики. Это событие стало, вне всякого сомнения, второй по значимости победой Русской весны, начавшейся 23 февраля 2014 года.

Первой, естественно, был референдум в Крыму и Севастополе и последовавшее за ним официальное вхождение в состав Российский Федерации (16 и 18 марта 2014 года соответственно).

Тогда, весной четырнадцатого года, все эти события казались, с одной стороны, чем-то абсолютно фантастическим, с другой — совершенно закономерными и необратимыми, поскольку большинство искренне полагало, что за всем этим стоит великая Россия и лично Владимир Путин.

Украина казалась слабой и растерянной, не имеющей воли к сопротивлению, а «вежливые люди» — непобедимыми. Вот-вот, и мы, русские, победим. Вся Новороссия будет наша. Да что там Новороссия — мы и Киев освободим, если на то будет Божья воля и желание руководства Российской Федерации.

Но последующие события и открывающиеся со временем реальные подробности тех дней наглядно свидетельствуют о том, что в те дни «не всё было так однозначно». В особенности — в Донбассе.

Сегодня можно уверенно сказать, что если бы не некоторые обстоятельства, то Русскую весну, например, в Донецке ждало однозначное поражение, как это произошло в двух других крупнейших городах Новороссии — Одессе и Харькове.

За прошедшие годы шла активная дискуссия о том, почему после победы Майдана массовое движение, в равной мере охватившее Крым, Донбасс, Одессу и Харьков, в конечном итоге дало столь различные результаты.

Одни говорят, что решающим был географический фактор. У Одесской области не было общей границы с Российской Федерацией, а у Донецкой и Луганской — была. Но такая же граница была и у Харьковской области — однако там это не сработало.

Другие говорят, что все дело в настроениях и выясняют, где они были более пророссийскими. Но никакой ощутимой разницы социологические данные не дают.

Наконец, сторонники марксизма говорят о разной социальной структуре населения, мол, пролетариат Донбасса оказался боевитее одесской и харьковской буржуазии. Однако те, кто изнутри помнит ополчение 2014 года, в один голос уверяют, что на первых порах шахтеров и металлургов в нем было совсем не много. Преобладали все те же «разночинцы» — мелкие бизнесмены, самозанятые, бюджетники.

На мой взгляд, самый главный фактор победы Русской весны в Донецке — это наличие критической массы достаточного радикального элемента. Без него русские интеллигенты, возглавившие восстание в Донецке, никогда не смогли бы провозгласить Донецкую Народную республику.

Из-за того, что в силу понятных обстоятельств — Россия — антифашистская страна — у нас в «широких массах» принято не очень хорошо относиться к радикалам, потому что зачастую этими радикалами являются те, кого принято относить к крайне правым элементам.

Многие помнят, как русская революция в Донецке 1 марта 2014 года началась с поднятия на флагштоке перед областной администрацией российского триколора. Но мало кто знает, кто именно его поднял.

Это были два человека: самый главный украинский националист Донецкой области, которому прочили судьбу «донецкого Билецкого», на плечи которому уселся русский националист из Таганрога, против которого в Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по статье 282. Из-за уголовного дела он не смог даже легально перейти российско-украинскую границу.

Флагшток был в окружении милиционеров, подобраться к нему общей массе не удавалось, а эти два молодых парня пробились. Тогда Андрей Пургин, один из отцов-основателей ДНР, затем председатель её парламента, а тогда — лидер общественного движения «Донецкая республика», засунув в пластиковый пакет купленный накануне большой российский триколор и утяжелив его камешком, перебросил всё это через милицейский кордон.

После этого радикалы, как смогли, быстро его прицепили и подняли на флагштоке. Триколор взвился над площадью, и это стало своего рода психологически переломным моментом.

А 7 апреля в здании Донецкой облгосадминистрации была зачитана Декларация о провозглашении независимости ДНР, написанная в ночь на 7 апреля главным донецким коммунистом Борисом Литвиновым, который позже возглавил Верховный совет Донецкой республики.

Но всему этому предшествовал захват Донецкой облгосадминистрации. Если бы его не было, то не было бы и провозглашения ДНР.

Случилось это 6 апреля, когда Александр Матюшин по прозвищу «Варяг» (один из самых главных донецких радикалов, который начинал скинхедом, потом стал нацболом, а после того, как Эдуард Лимонов пошел на союз с либералами, ушел от них в Евразийский союз молодежи Дугина) сформировал колонну, состоящую из правых, левых и ещё каких угодно радикалов.

Когда к нему присоединилась группа Андрея Пургина, он и повел их всех на штурм. И попытка оказалась удачной.

Мало того, многие донецкие праворадикалы были бывшими украинскими националистами и во время евромайдана некоторые из них даже ездили в Киев и кричали вместе с «правосеками»* и прочими своими коллегами из сотен самообороны «Москалей на ножи!».

Но, как оказалось, украинский национализм в них был субкультурный, наносной. Когда пришло время, когда серьезная опасность стала грозить их малой родине — Донбассу, региональный патриотизм победил в них украинский национализм.

Большинство из них сразу же влилось в ополчение. Первая украинская «сушка» в донецких степях была сбита бывшим скинхедом с позывным «Сатана». Вот такие дела.

Или другой наглядный пример — Павел Губарев, «народный губернатор Донецкой области», начинал свою политическую карьеру в рядах «Русского национального единства» Александра Баркашова.

Что такого было в радикалах, как правого, так и левого толка, чего не было в интеллигентах, которым, без сомнения, принадлежит роль в идейной подготовке Русской весны?

Да всё очень просто: у них была решимость, мужество, сплоченность и бесстрашие. Может, и жестокость. И отсутствие всякой интеллигентской рефлексии. Из интеллигентов всегда выходят плохие самураи. Интеллигент, как правило, сторонится войны.

Уже в марте 2014 года я, на тот момент политэмигрант, приехавший в Москву из Киева, против которого в Харькове было возбуждено уголовное дело за сепаратизм, познакомился в одной из студий федерального канала с будущим министром иностранных дел ДНР Александром Кофманом. На тот момент он был еще простым донецким антимайдановским активистом, участвовавшим во всех акциях разгоравшейся Русской весны. Я, помню, спрашивал у него: почему вы не идете на штурм «правительственных зданий» в Донецке? Почему не радикализируете протест?

Кофман иронично, с хитрецой в глазах отвечал: ну, так приезжайте в Донецк и идите на штурм.

Я бы на штурм не пошел, потому что я — трусливый интеллигент. Интеллигентом был и Кофман. Для решительных действий нужны были люди с другим нутром, которого у интеллигентов не было.

Я говорю об этом не в упрек русским интеллигентам-националистам. Они, вне всякого сомнения, внесли свою серьезную лепту в победу Русской весны, теоретически готовя её, и своим авторитетом становясь на её защиту. Просто интеллигенты, как правило, теоретики. Практиками же выступают радикалы.

Так устроена любая революция, любое национально-освободительное движение, и Русская весна тут не стала исключением. Именно радикалы внесли решающий вклад в наше русское дело в то время, когда «не всё было так однозначно».

И мы, как мне кажется, должны быть им за это благодарны, а не стыдиться этого.

Александр Чаленко

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* запрещенная в РФ экстремистская организация

 
 

«С нами Господь Бог!» — Порошенко пообещал украинцам победу на Донбассе (ВИДЕО)

«С нами Господь Бог!» — Порошенко пообещал украинцам победу на Донбассе (ВИДЕО) | Русская весна

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что война на Донбассе закончится победой киевских властей.

«Уверен, на нашей земле воцарится мир. Война закончится нашей победой, поскольку правда за нами», — заявил Порошенко.

У украинского президента «нет никаких сомнений» в таком развитии событий, потому что у Украины, по его словам, «лучшие вооруженные силы», потому что «украинцы разрушили все сценарии Путина о Новороссии, Малороссии, расколе страны и обо всем в этом духе», и потому что «с нами правда».

«И в Страстную неделю могу сказать, что с нами Господь Бог и мы победим», — заверил Порошенко своих подданных.

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Метки: важное, компиляция
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2 коммент.»

  • 4313 550
    nikolay 8 апреля 2018 в 11:31 Ссылка Пометить
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    nikolay
    08.04.2018
    Опять хитрый еврейский план — не дать возродиться России. Переименовать Новороссию в «Новую Украину» и вернуть на трон русофоба Януковича, который сидит в засаде в Ростове на Дону.
    «Покойный знаменитый химик Д.И. Менделеев в своей книге «К познанию России» искал центр населённости России и определил его примерно около Царицина, на Волге. Возродившейся России придётся обретать для себя столицу, потому что Москва опозоренная большевиками, ни тем более Петербург, врезывающийся клином в новые государственные образования, не годятся более как столичные города». Менделеев имел в виду Ростов на Дону,соединяющий выгоды центральности с выгодами приморского положения. В таком случае сердце России передвинется на юг и там будет биться пульс русской жизни; те местности, которые были украинами, пограничными, сделаются центральными. Тогда «украинцам» нельзя будет плакаться на гегемонию Великороссии во главе с Москвой.
    Из книги А.Царинного «Украинское движение», выпущенной в 1925 году в Берлине.

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  • 190 130
    ioann 8 апреля 2018 в 12:30 Ссылка Пометить
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    Включаю телек: везде обсуждают Украину и Сирию. В студиях ведущие – ******** и их “собеседователи” – такие же никому неинтересные и неизвестные уродцы. По 2-3 часа, наверное, гундят всякую бесперспективную (их никто не слушает ) хрень. Ежедневно.
    Вроде как весь этот помёт должен занять моё воображение и мысли.
    Констатирую: мне нас.ать.

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