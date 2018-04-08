Новости Украины и Новороссии 08 апреля 2018
- 10:18 Самые тяжёлые испытания для Украины позади, — Порошенко (ФОТО, ВИДЕО).
- 08:27 На границе Украины с РФ заблокировали экипаж “Норда”.
- 05:30 Как Украина поддерживает террористов в России.
- 03:00 Радикалы на Донбассе как фактор победы Русской весны.
- Вчера 19:53 «С нами Господь Бог!» — Порошенко пообещал украинцам победу на Донбассе (ВИДЕО).
Самые тяжёлые испытания для Украины позади, — Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
Поздравляя украинцев с праздником Христова Воскресения, Пётр Порошенко заявил, что самые тяжёлые испытания для страны «уже точно позади».
«Воскресение — это победа жизни над смертью, это победа правды над ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом. Это и наша с вами победа… В этом году Пасха — это особенный день, потому что вместе с ним постепенно приходит и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади», — видеообращение с такими словами Порошенко разместил в социальной сети.
За ночь с субботы на воскресенье Порошенко с женой и детьми объехал три киевских храма.
В видео он также напомнил о своей недавней поездке на Донбасс, заявив, что местные жители «знают настоящую цену мира и молятся за то, чтобы он наконец быстрее наступил, окончательно и бесповоротно».
Как сообщала «Русская Весна», встречаясь в боевиками ВСУ в Волновахе, Порошенко призвал их «не жалеть пуль».
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На границе Украины с РФ заблокировали экипаж “Норда”
В пункте пропуска Гоптовка на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области украинские пограничники заблокировали экипаж крымского рыболовецкого судна “Норд”.
Украинская сторона, заблокировав экипаж крымского судна на границах и лишив возможности выезда из страны, нарушила международное законодательство. Кроме того, при проверке у членов экипажа “Норда” забрали документы, так и не вернув:
“Пограничниками выкрадены документы граждан под видом проверки и заблокировано какое-либо передвижение. Также пограничники под угрозой задержания держат в страхе людей, которые находятся в автомобиле, и вынуждены сидеть в закрытой машине”, – сообщил РИА Новости адвокат Владимир Войтюк.
Как Украина поддерживает террористов в России
Все уже привыкли к тому, что Ирина Геращенко фотографируется со своими тотемами — с жабой и гадюкой. Чем с удовольствием делится на своей странице Facebook. В этом есть какой-то даже лёгкий признак уробороса. Жаба с гадюкой в Ирине Геращенко осуществляют непрерывно древний акт — и потому сильно отвлекают Ирину от высшей мыслительной деятельности.
Например, Ирина Геращенко заявила, что Украина не может выслать дипломатов Российской Федерации, потому что в ответ, что логично, Россия отправит чубатых салоедов обратно на родину — а ведь после этого бедные и не несчастные украинские заключённые останутся один на один с «Мордором»(тм).
Удивительно вот только одно, когда по обмену возвращаются наши ополченцы, у них переломаны колени, рёбра, перебиты руки, сломаны пальцы, повреждены глаза. А когда Украине отдают пленных и заключённых, они откормлены, здоровы и даже набрали в весе.
Вспомните героиню всей Украины лётчицу-миномётчицу Надежду Савченко. Патриоты, когда её увидели, они же перепугались. Они подумали, что она прям в тюрьме забеременела — так располнела диверсантка-миномётчица.
Как обычно, на странице в Facebook Ирина Геращенко всей недоуменной украинской нации объяснила, почему Европа высылает российских дипломатов, а Украина, как самая европейская страна, нет: «В Украине уже давно нет российского посла, мы не приняли агреман на нового посла РФ. Также в России нет посла Украины.
Сейчас наши дипломатические отношения сведены до критического минимума, в посольствах остается несколько дипломатов и консулов. Высылка всех дипломатов и консулов РФ вызовет высылку украинских дипломатов и консулов. После этого наши политзаключенные в России останутся один на один с «Мордором», без малейшего шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть представителя Украины и почувствовать поддержку».
Как Украина поддерживает террористов в России
Ирина Геращенко очень беспокоится о Станиславе Клыхе, Николае Карпюке и Романе Сущенко. Напомним, Карпюк и Клых — члены националистической организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО)*.
В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил их к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима. Они участвовали в убийстве российских солдат во время Чеченских войн и оказывали всяческую поддержку ичкерийским боевикам.
А вот Сущенко всего-то лишь обвиняют в шпионаже. Мелочь, согласитесь. По данным ФСБ, он работал на украинскую разведку и собирал сведения о деятельности российских Вооруженных сил и Росгвардии.
Петр Порошенко уже попробовал нечто побулькать по поводу того, что надо бы обмен устроить. На что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил, что преступники, осужденные по российскому законодательству и отбывающие наказание, не относятся к пленным или удерживаемым лицам.
Но не стоит думать, что Украина оставляет своих экстремистов, лишает их помощи. Консул Украины в России Виктор Плетников недавно навестил осуждённого крымчанина из «Хизб ут-Тахрир»* Юрия Примова в колонии под Йошкар-Олой. В Крыму Юрий Примов занимался созданием террористической организации. Украинский дипломат передал террористу деньги для более комфортной жизни в колонии.
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Сотрудник украинского посольства — Нимчинский Руслан Михайлович, 09.05.1973 г.р., периодически переводит со счета Посольства Украины в РФ (4080 7810 8000 5000 0416, ИНН 9909075095) в адрес отбывающего наказание за совершение преступления по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ в учреждении ФСИН Кировской области, члена экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» Сайфуллаева Ферата Рефатовича, 21.07.1983 г.р., по 5000–6000 рублей.
В марте 2016 г. консул Украины в г. Санкт-Петербурге Копыл Алексей Георгиевич вместе с представителями «Мемориала» пытался навестить в исправительном учреждении Афанасьева Геннадия Сергеевича, 08.11.1990 г.р., ур. г. Симферополь, осужденного 17.12.2014 г. по ч. 2 ст. 205.1 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК РФ (был осужден на 7 лет, позже обменян с Украиной на лиц, преследуемых на Украине за пророссийские взгляды).
В апреле и августе 2017 г., январе 2018 г. первый секретарь по консульским вопросам Посольства Украины в РФ Плетников Виктор Николаевич в пенитенциарном учреждении Республики Марий-Эл посещал Примова Юрия Владимировича, 31.07.1976 г. р., ур. г. Ташкент, осужденного по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ сроком на пять лет лишения свободы, члена экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Перечислил ему деньги.
Украинское преступное правительство не забывает своих «личных» террористов, обеспечивает их деньгами и постоянно ходатайствует об обмене.
Так что даже немного удивляет, что же так беспокоит Ирину Геращенко. Или на по жизни беспокойная.
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Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»
* запрещенная в РФ экстремистская организация.
Радикалы на Донбассе как фактор победы Русской весны
7 апреля в Донецке, Макеевке, Горловке, Шахтерске, других донецких городах, и, конечно же, в Москве отметили четвертую годовщину провозглашения Донецкой Народной Республики. Это событие стало, вне всякого сомнения, второй по значимости победой Русской весны, начавшейся 23 февраля 2014 года.
Первой, естественно, был референдум в Крыму и Севастополе и последовавшее за ним официальное вхождение в состав Российский Федерации (16 и 18 марта 2014 года соответственно).
Тогда, весной четырнадцатого года, все эти события казались, с одной стороны, чем-то абсолютно фантастическим, с другой — совершенно закономерными и необратимыми, поскольку большинство искренне полагало, что за всем этим стоит великая Россия и лично Владимир Путин.
Украина казалась слабой и растерянной, не имеющей воли к сопротивлению, а «вежливые люди» — непобедимыми. Вот-вот, и мы, русские, победим. Вся Новороссия будет наша. Да что там Новороссия — мы и Киев освободим, если на то будет Божья воля и желание руководства Российской Федерации.
Но последующие события и открывающиеся со временем реальные подробности тех дней наглядно свидетельствуют о том, что в те дни «не всё было так однозначно». В особенности — в Донбассе.
Сегодня можно уверенно сказать, что если бы не некоторые обстоятельства, то Русскую весну, например, в Донецке ждало однозначное поражение, как это произошло в двух других крупнейших городах Новороссии — Одессе и Харькове.
За прошедшие годы шла активная дискуссия о том, почему после победы Майдана массовое движение, в равной мере охватившее Крым, Донбасс, Одессу и Харьков, в конечном итоге дало столь различные результаты.
Одни говорят, что решающим был географический фактор. У Одесской области не было общей границы с Российской Федерацией, а у Донецкой и Луганской — была. Но такая же граница была и у Харьковской области — однако там это не сработало.
Другие говорят, что все дело в настроениях и выясняют, где они были более пророссийскими. Но никакой ощутимой разницы социологические данные не дают.
Наконец, сторонники марксизма говорят о разной социальной структуре населения, мол, пролетариат Донбасса оказался боевитее одесской и харьковской буржуазии. Однако те, кто изнутри помнит ополчение 2014 года, в один голос уверяют, что на первых порах шахтеров и металлургов в нем было совсем не много. Преобладали все те же «разночинцы» — мелкие бизнесмены, самозанятые, бюджетники.
На мой взгляд, самый главный фактор победы Русской весны в Донецке — это наличие критической массы достаточного радикального элемента. Без него русские интеллигенты, возглавившие восстание в Донецке, никогда не смогли бы провозгласить Донецкую Народную республику.
Из-за того, что в силу понятных обстоятельств — Россия — антифашистская страна — у нас в «широких массах» принято не очень хорошо относиться к радикалам, потому что зачастую этими радикалами являются те, кого принято относить к крайне правым элементам.
Многие помнят, как русская революция в Донецке 1 марта 2014 года началась с поднятия на флагштоке перед областной администрацией российского триколора. Но мало кто знает, кто именно его поднял.
Это были два человека: самый главный украинский националист Донецкой области, которому прочили судьбу «донецкого Билецкого», на плечи которому уселся русский националист из Таганрога, против которого в Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по статье 282. Из-за уголовного дела он не смог даже легально перейти российско-украинскую границу.
Флагшток был в окружении милиционеров, подобраться к нему общей массе не удавалось, а эти два молодых парня пробились. Тогда Андрей Пургин, один из отцов-основателей ДНР, затем председатель её парламента, а тогда — лидер общественного движения «Донецкая республика», засунув в пластиковый пакет купленный накануне большой российский триколор и утяжелив его камешком, перебросил всё это через милицейский кордон.
После этого радикалы, как смогли, быстро его прицепили и подняли на флагштоке. Триколор взвился над площадью, и это стало своего рода психологически переломным моментом.
А 7 апреля в здании Донецкой облгосадминистрации была зачитана Декларация о провозглашении независимости ДНР, написанная в ночь на 7 апреля главным донецким коммунистом Борисом Литвиновым, который позже возглавил Верховный совет Донецкой республики.
Но всему этому предшествовал захват Донецкой облгосадминистрации. Если бы его не было, то не было бы и провозглашения ДНР.
Случилось это 6 апреля, когда Александр Матюшин по прозвищу «Варяг» (один из самых главных донецких радикалов, который начинал скинхедом, потом стал нацболом, а после того, как Эдуард Лимонов пошел на союз с либералами, ушел от них в Евразийский союз молодежи Дугина) сформировал колонну, состоящую из правых, левых и ещё каких угодно радикалов.
Когда к нему присоединилась группа Андрея Пургина, он и повел их всех на штурм. И попытка оказалась удачной.
Мало того, многие донецкие праворадикалы были бывшими украинскими националистами и во время евромайдана некоторые из них даже ездили в Киев и кричали вместе с «правосеками»* и прочими своими коллегами из сотен самообороны «Москалей на ножи!».
Но, как оказалось, украинский национализм в них был субкультурный, наносной. Когда пришло время, когда серьезная опасность стала грозить их малой родине — Донбассу, региональный патриотизм победил в них украинский национализм.
Большинство из них сразу же влилось в ополчение. Первая украинская «сушка» в донецких степях была сбита бывшим скинхедом с позывным «Сатана». Вот такие дела.
Или другой наглядный пример — Павел Губарев, «народный губернатор Донецкой области», начинал свою политическую карьеру в рядах «Русского национального единства» Александра Баркашова.
Что такого было в радикалах, как правого, так и левого толка, чего не было в интеллигентах, которым, без сомнения, принадлежит роль в идейной подготовке Русской весны?
Да всё очень просто: у них была решимость, мужество, сплоченность и бесстрашие. Может, и жестокость. И отсутствие всякой интеллигентской рефлексии. Из интеллигентов всегда выходят плохие самураи. Интеллигент, как правило, сторонится войны.
Уже в марте 2014 года я, на тот момент политэмигрант, приехавший в Москву из Киева, против которого в Харькове было возбуждено уголовное дело за сепаратизм, познакомился в одной из студий федерального канала с будущим министром иностранных дел ДНР Александром Кофманом. На тот момент он был еще простым донецким антимайдановским активистом, участвовавшим во всех акциях разгоравшейся Русской весны. Я, помню, спрашивал у него: почему вы не идете на штурм «правительственных зданий» в Донецке? Почему не радикализируете протест?
Кофман иронично, с хитрецой в глазах отвечал: ну, так приезжайте в Донецк и идите на штурм.
Я бы на штурм не пошел, потому что я — трусливый интеллигент. Интеллигентом был и Кофман. Для решительных действий нужны были люди с другим нутром, которого у интеллигентов не было.
Я говорю об этом не в упрек русским интеллигентам-националистам. Они, вне всякого сомнения, внесли свою серьезную лепту в победу Русской весны, теоретически готовя её, и своим авторитетом становясь на её защиту. Просто интеллигенты, как правило, теоретики. Практиками же выступают радикалы.
Так устроена любая революция, любое национально-освободительное движение, и Русская весна тут не стала исключением. Именно радикалы внесли решающий вклад в наше русское дело в то время, когда «не всё было так однозначно».
И мы, как мне кажется, должны быть им за это благодарны, а не стыдиться этого.
Александр Чаленко
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* запрещенная в РФ экстремистская организация
«С нами Господь Бог!» — Порошенко пообещал украинцам победу на Донбассе (ВИДЕО)
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что война на Донбассе закончится победой киевских властей.
«Уверен, на нашей земле воцарится мир. Война закончится нашей победой, поскольку правда за нами», — заявил Порошенко.
У украинского президента «нет никаких сомнений» в таком развитии событий, потому что у Украины, по его словам, «лучшие вооруженные силы», потому что «украинцы разрушили все сценарии Путина о Новороссии, Малороссии, расколе страны и обо всем в этом духе», и потому что «с нами правда».
«И в Страстную неделю могу сказать, что с нами Господь Бог и мы победим», — заверил Порошенко своих подданных.
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nikolay
08.04.2018
Опять хитрый еврейский план — не дать возродиться России. Переименовать Новороссию в «Новую Украину» и вернуть на трон русофоба Януковича, который сидит в засаде в Ростове на Дону.
«Покойный знаменитый химик Д.И. Менделеев в своей книге «К познанию России» искал центр населённости России и определил его примерно около Царицина, на Волге. Возродившейся России придётся обретать для себя столицу, потому что Москва опозоренная большевиками, ни тем более Петербург, врезывающийся клином в новые государственные образования, не годятся более как столичные города». Менделеев имел в виду Ростов на Дону,соединяющий выгоды центральности с выгодами приморского положения. В таком случае сердце России передвинется на юг и там будет биться пульс русской жизни; те местности, которые были украинами, пограничными, сделаются центральными. Тогда «украинцам» нельзя будет плакаться на гегемонию Великороссии во главе с Москвой.
Из книги А.Царинного «Украинское движение», выпущенной в 1925 году в Берлине.
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Включаю телек: везде обсуждают Украину и Сирию. В студиях ведущие – ******** и их “собеседователи” – такие же никому неинтересные и неизвестные уродцы. По 2-3 часа, наверное, гундят всякую бесперспективную (их никто не слушает ) хрень. Ежедневно.
Вроде как весь этот помёт должен занять моё воображение и мысли.
Констатирую: мне нас.ать.